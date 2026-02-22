Il viaggio che quasi non ho fatto





Avevo pianificato questo viaggio per anni, il mio primo vero tempo da sola. La sera prima di partire, mia figlia si è presentata con mio nipote malato, chiedendomi di tenerlo. «Mamma, per favore,» ha detto, «la famiglia viene prima di tutto.» Le ho promesso che l’avrei aiutata, ma, senza avvisarla, quella notte ho comunque preparato la valigia.





Non sapevo esattamente cosa stessi facendo, solo che per una volta dovevo fare qualcosa di diverso. Non avevo una pausa da oltre trent’anni. Niente vere vacanze, niente weekend via — solo crescere figli, lavorare due lavori, e poi aiutare a crescere i nipoti. Avevo prenotato questa baita solitaria in montagna otto mesi prima. Non rimborsabile. Le valigie erano pronte, la macchina con il pieno, e avevo detto a tutti che stavolta sarei partita.

Ma, come sempre, la vita ha messo un ostacolo. Il piccolo Milo aveva la febbre e una tosse che non passava. Mia figlia, Andreea, sembrava esausta — il suo lavoro al panificio significava svegliarsi alle tre del mattino, e non aveva avuto un giorno libero da settimane. Sapevo che aveva bisogno di aiuto. Ma sapevo anche che qualcosa dentro di me si sarebbe spezzato se non avessi preso quel tempo.

Così presi una decisione che poteva farmi sembrare una cattiva madre — o forse solo una madre sincera. Scrissi un biglietto. Con una penna, come si faceva una volta. Diceva:

«Andreea, mi dispiace. Ho sempre messo tutti al primo posto, e forse per questo ultimamente mi sento solo metà di una persona. Tornerò tra tre giorni. Ho lasciato le medicine di Milo, la zuppa in frigo e la tua chiave di riserva alla vicina. Sei più forte di quanto pensi. Con amore, mamma.»

Partii all’alba, il cuore pieno di senso di colpa, ma le mani ferme sul volante. Per la prima ora mi aspettai una chiamata furiosa. Non arrivò. Nessun messaggio. Solo silenzio.

La baita era piccola, nascosta in un angolo tranquillo del bosco. Niente Wi-Fi, niente televisione. Solo un camino, qualche libro e una terrazza di legno affacciata su un laghetto. Era bellissima. Troppo bella per qualcuno che si sentiva come se avesse appena commesso un crimine.

La prima notte piansi. Non perché mi mancasse casa, ma perché non mi mancava. E mi sentii in colpa anche per questo. Ma il secondo giorno iniziai a respirare più profondamente. Camminai tra gli alberi, dormii quando ne avevo voglia, mi cucinai pasti veri invece di finire gli avanzi dei bambini. Ricominciai perfino a disegnare — cosa che non facevo da prima che nascesse Andreea.

Al terzo giorno, qualcosa dentro di me cambiò. Non mi sentivo più egoista. Mi sentivo… intera. Come se ricordassi chi ero prima che la mia vita diventasse quella degli altri. Pensai che forse sarei potuta tornare a casa ed essere una madre e una nonna migliore, se avessi conservato un pezzetto di quella completezza per me.

Ma quando tornai, Andreea non era a casa.

Nemmeno Milo.

All’inizio pensai fosse al lavoro. Ma la sua macchina non c’era, e la vicina non l’aveva vista dal mattino in cui ero partita. Controllai il telefono. Nessuna chiamata persa, nessun messaggio. Solo silenzio — questa volta spaventoso.

La chiamai. Segreteria. Provai con il padre di Milo. Niente. Stavo per chiamare la polizia quando arrivò un messaggio.

«Mamma, sto bene. Anche Milo. Avevo bisogno di andare via. Non pensavo che saresti partita davvero, e quando l’hai fatto ho capito che forse avevo bisogno anch’io di una pausa. Ho portato Milo alla casa sul lago per qualche giorno. Non volevo spaventarti.»

Rimasi seduta, senza parole. La casa sul lago era quella di mio fratello — due ore di distanza, impianto quasi inutilizzabile, niente riscaldamento. Ma era il suo “via”.

Quando tornarono, Milo stava meglio. Guance rosate, pieno di racconti su anatre e pigne. Anche Andreea sembrava diversa. Ancora stanca, ma più leggera. Mi abbracciò e sussurrò: «Non sapevo quanto avessi bisogno di andare via finché non ho visto te farlo. Mi hai insegnato qualcosa senza volerlo.»

Le settimane passarono. Piccoli cambiamenti. Andreea iniziò a dire no agli straordinari. Io mi iscrissi a un corso di disegno. Due ore a settimana. Ma erano mie.

Un giorno la vicina mi disse che la mattina della mia partenza Andreea aveva pianto nel corridoio, dicendo: «Forse avevo bisogno di vedere che mia madre è ancora una persona, non solo la mia rete di sicurezza.»

Quelle parole mi rimasero dentro.

Una domenica, Andreea mi porse una busta. Dentro c’era un buono per un weekend in una spa.

«Parti venerdì,» disse. «Niente scuse.»

Andai. E lì conobbi Radu. Vedovo, proprietario di un piccolo vigneto. Un caffè divenne una cena, poi weekend tra bottiglie di vino e cespugli di lavanda. Lentamente diventò qualcosa di più.

Quando lo dissi ad Andreea, lei sorrise: «Era ora, mamma.»

Sei mesi dopo, Andreea trovò un lavoro migliore. Si iscrisse a corsi serali di assistenza sociale. «Aiutare gli altri come hai fatto tu con me.»

Milo ora dipinge spesso. Anatre, alberi, figure stilizzate con scritto “Nonna”.

Io continuo a fare piccoli viaggi. A volte con Radu, a volte da sola. Ma senza senso di colpa.

Quel viaggio che quasi non ho fatto mi ha restituito la vita.

Ho capito che prendersi cura di sé non è egoismo. È necessario. Per te e per chi ami.

A volte il gesto più amorevole che puoi fare per qualcuno è smettere di salvarlo. Lasciarlo volare.

Se stai aspettando un segno per scegliere te stessa — eccolo.

Fallo.



