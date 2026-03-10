Incendio su autobus postale a Kerzers: morti e feriti, indagini in corso





Un grave incendio ha coinvolto un autobus postale nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo, causando morti e feriti. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Keystone-Ats, che riferisce come la polizia cantonale abbia confermato l’accaduto dopo le prime segnalazioni apparse su diversi media, tra cui La Liberté.





Al momento non sono stati comunicati né il numero delle vittime né quello dei feriti. La polizia, contattata dall’agenzia, ha indicato che è prematuro stabilire le cause dell’incendio e che verranno forniti ulteriori dettagli non appena gli accertamenti permetteranno di chiarire la dinamica dell’episodio. Le autorità non hanno precisato se il rogo sia divampato durante la marcia del veicolo o a mezzo fermo, né se a bordo fossero presenti passeggeri al momento dell’emergenza.

Secondo quanto riportato da Keystone-Ats, tra i feriti almeno una persona ha richiesto un intervento di soccorso avanzato: è stata infatti trasportata in ospedale con un elicottero del servizio di soccorso svizzero Rega. Non sono stati diffusi elementi sulle condizioni cliniche della persona evacuata né sul numero complessivo dei feriti assistiti sul posto dai sanitari.

Il luogo dell’incidente è stato transennato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La polizia cantonale ha invitato la popolazione a non recarsi nell’area interessata, in modo da non intralciare l’accesso dei mezzi di emergenza e l’attività degli investigatori. Nelle ore successive, la zona è rimasta presidiata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e preservare le tracce utili all’inchiesta.

Parallelamente alle comunicazioni ufficiali, sui social network è circolato un video nel quale un uomo, con il volto coperto di fuliggine, viene interrogato su quanto accaduto. Alla domanda, l’uomo risponde in albanese: «Un uomo si è dato fuoco all’interno». Poco dopo, agitando le braccia, aggiunge: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari, secondo quanto riferito nelle stesse ricostruzioni mediatiche, avrebbero raccontato un episodio analogo. Tuttavia, queste dichiarazioni non risultano al momento confermate dalla polizia.

Gli inquirenti stanno quindi lavorando per ricostruire con precisione quanto avvenuto, distinguendo tra informazioni verificate e testimonianze che necessitano di riscontri. In questa fase, le autorità non hanno indicato se si tratti di un evento accidentale, di un gesto intenzionale o di un’altra ipotesi investigativa, limitandosi a sottolineare che è “ancora troppo presto” per parlare di causa dell’incendio. Gli aggiornamenti, ha ribadito un portavoce, saranno comunicati non appena emergeranno elementi più solidi dall’analisi del veicolo e dalle audizioni dei presenti.

La presenza di fumo e fuliggine, evidenziata dalle immagini e dalle descrizioni circolate online, suggerisce che l’incendio possa essersi sviluppato rapidamente, rendendo complesse le manovre di evacuazione e di primo intervento. Resta da chiarire se l’eventuale innesco sia avvenuto all’interno dell’abitacolo o in un’altra parte del mezzo, così come la sequenza temporale tra lo scoppio delle fiamme, l’allarme e l’arrivo dei soccorsi.

Per il momento, le autorità non hanno comunicato l’identità delle persone coinvolte, né informazioni relative alla provenienza e alla destinazione dell’autobus postale. Non sono stati resi noti nemmeno eventuali provvedimenti sulla circolazione nel centro di Kerzers, anche se la delimitazione dell’area dell’incidente lascia presumere possibili ripercussioni sul traffico locale e sui collegamenti nella zona fino al completamento dei rilievi.



