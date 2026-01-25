​​


Incidente al Viadotto della Magliana: tre auto coinvolte, una capottata. Cinque bambini tra i feriti

Emanuela B.
25/01/2026
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio al Viadotto della Magliana, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento scontro, con una vettura che si è capottata.



La vettura, dopo il ribaltamento, si è fermata in posizione opposta al senso di marcia. L’impatto è stato così forte che numerosi detriti sono volati di sotto dal viadotto, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale.
I pompieri sono impegnati sia nelle operazioni di soccorso sia nella rimozione dei pezzi precipitati, mentre le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona risulta fortemente rallentato, con chiusure temporanee per consentire le operazioni di pulizia e sicurezza.

Nel bilancio dei feriti risultano cinque bambini.
👉 Due minori sono stati trasportati all’ospedale Gemelli,
👉 uno al Campus Bio-Medico,
👉 mentre un altro ferito è stato affidato a un ulteriore mezzo di soccorso, in trasferimento verso una struttura sanitaria.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.



