Irrompe al comizio di Meloni eludendo la sicurezza: chi è l’uomo che ha contestato Mattarella





Un episodio inaspettato ha interrotto l’intervento della premier Giorgia Meloni al Teatro Franco Parenti di Milano, dove si svolgeva un evento organizzato da Fratelli d’Italia a sostegno del Sì alla riforma della giustizia. Prima che la presidente del Consiglio iniziasse il suo discorso, un uomo è riuscito ad eludere la sicurezza e a salire sul palco, chiedendo pubblicamente le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.





Il protagonista dell’accaduto è Orazio Maurizio Musumeci, originario di Catania ma residente a Pavia, che nel 2013 aveva avanzato la sua candidatura a presidente della Repubblica. L’uomo è stato identificato dalla Digos dopo l’interruzione. Nonostante il dispositivo di sicurezza, è riuscito a raggiungere la premier senza incontrare ostacoli significativi. Il momento è stato ripreso dalle telecamere che trasmettevano l’evento in diretta.

Nel video si vede chiaramente Musumeci avvicinarsi al palco indisturbato. Una volta accanto alla premier, si è presentato e le ha consegnato una copia del suo libro, intitolato “Il tredicesimo presidente”. Durante il breve scambio, ha dichiarato: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. La premier, visibilmente sorpresa, gli ha stretto la mano e ha cercato di mantenere la calma nonostante l’evidente imbarazzo. L’uomo ha continuato a interrompere il discorso di apertura fino a quando non è stato allontanato dagli agenti.

Il libro consegnato da Musumeci contiene riflessioni personali e si presenta come un manifesto delle sue idee. L’autore si definisce un “cittadino onesto, che continua ostinatamente a credere nella giustizia, nonostante le delusioni e le ingiustizie vissute, e che desidera concludere il proprio cammino con dignità, trovando finalmente pace con sé stesso e con il mondo che lo circonda”. Inoltre, utilizza il titolo di “Onorevole”, sottolineando la sua aspirazione politica.

L’episodio non è stato del tutto imprevedibile: poche ore prima dell’evento, Musumeci aveva pubblicato un video sul suo profilo Facebook annunciando la sua partenza per Milano. Nel filmato aveva dichiarato: “Buongiorno, sono pronto e sono in partenza per Milano, dove dopo le 15 presiederò al Teatro Franco Parenti alla presentazione della riforma della giustizia per un faccia a faccia con l’onorevole Meloni. Sarà un piacere per la prima volta incontrarla. Le farò questa sorpresa. Vi aggiornerò sull’evento”. L’intenzione di avvicinarsi alla premier era dunque stata chiaramente preannunciata sui suoi canali social.

Nonostante l’annuncio pubblico, resta da chiarire come Musumeci sia riuscito ad aggirare i controlli di sicurezza e ad avvicinarsi senza difficoltà alla presidente del Consiglio. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza durante eventi pubblici di tale rilevanza.

L’intervento della Digos ha riportato la situazione alla normalità, permettendo alla premier di proseguire con il suo discorso. Tuttavia, l’accaduto ha inevitabilmente catturato l’attenzione dei presenti e dei media, diventando uno degli argomenti principali della giornata.

Questo episodio evidenzia l’importanza di garantire un livello di sicurezza adeguato per gli eventi pubblici, soprattutto quando vi partecipano figure istituzionali di primo piano. La vicenda potrebbe portare a una revisione delle misure adottate per proteggere i leader politici durante manifestazioni e comizi.

La riforma della giustizia, tema centrale dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia, è passata in secondo piano a causa dell’interruzione. Nonostante ciò, il dibattito sull’argomento è proseguito dopo che la situazione è stata stabilizzata.



