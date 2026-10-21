Matrimonio a prima vista Italia 14, lo speciale “E poi”: chi resta sposato e chi si lascia

Ivan e Giulia: Nello speciale “E poi” di Matrimonio a prima vista Italia 14: chi è rimasto insieme e chi si è separato.





L’articolo ricostruisce la vicenda che riguarda Ivan e Giulia.





Nello speciale “E poi” su Real Time (21:25 circa) le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 14 aggiornano gli esperti: chi è rimasto sposato e chi si è separato dopo la scelta finale.

Settimane dopo la scelta finale, Matrimonio a prima vista Italia 14 torna con lo speciale E poi, in cui le coppie ripercorrono cosa è successo lontano dalle telecamere e chiariscono a che punto sia oggi la loro relazione. L’appuntamento, come indicato dal programma, è in prima serata su Real Time, a partire dalle 21:25 circa.

Nel corso dello speciale, i protagonisti si siedono davanti agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, chiamati a raccogliere i racconti e a mettere ordine nei passaggi più delicati vissuti nel periodo immediatamente successivo alla decisione finale, trasmessa dalla rete Discovery sette giorni prima.

Ivan e Giulia: convivenza, viaggi e promesse rinnovate

Ad aprire il confronto è la coppia formata da Ivan e Giulia. Il loro punto della situazione, nello speciale, si concentra soprattutto sulla continuità: dopo la scelta i due hanno proseguito la convivenza e hanno raccontato di essersi concessi diversi viaggi, considerati un modo per consolidare la conoscenza reciproca e per superare alcune rigidità personali.

Nel loro racconto emerge anche l’impatto del “dopo”, cioè la fase in cui la quotidianità prende il posto delle emozioni concentrate dell’esperimento televisivo. Giulia descrive infatti la transizione verso routine e abitudini come la parte più impegnativa: adattarsi a un’organizzazione familiare, incastrare esigenze e caratteri, capire fin dove possano arrivare i cambiamenti richiesti a entrambi. A restare invariato, sempre secondo quanto riportato nello speciale, è almeno un tratto di Ivan, indicato come particolarmente attento alla precisione.

Il bilancio mostrato da E poi è però positivo: davanti ai loro cari, Ivan e Giulia hanno organizzato una festa durante la quale hanno rinnovato le promesse matrimoniali. Nello speciale, la coppia risulta ancora sposata.

Adele e Fabio: il confronto sui figli e la rottura dopo la scelta

Il secondo capitolo della puntata è dedicato ad Adele e Fabio, e il tono cambia. Il racconto proposto nello speciale mette al centro un punto di frizione riemerso subito dopo la decisione finale: il tema dei figli. Fabio riferisce di aver vissuto quel confronto come una pressione e di aver scelto di non proseguire nella relazione.

Adele, dal canto suo, descrive un primo incontro complicato anche sul piano emotivo e comunicativo: parla di una distanza percepita sin dall’arrivo, in un contesto in cui lei stava conoscendo per la prima volta gli amici di Fabio. Nel confronto davanti agli esperti, sottolinea di non essersi riconosciuta nei dubbi espressi da lui, perché durante l’esperienza insieme avrebbe ricevuto segnali diversi.

Quando gli esperti chiedono di ricostruire meglio la sequenza degli eventi, Fabio colloca lo strappo in un momento molto ravvicinato alla scelta finale: racconta di uno screzio avvenuto già il giorno successivo, seguito da una fase di crescente malessere. Sempre secondo quanto riferito nel programma, avrebbe poi inviato ad Adele, durante la notte, un messaggio molto lungo per prendere le distanze, pur dicendosi disponibile a incontrarla e parlarne di persona.

La modalità scelta per chiudere non viene accolta da Adele, che nello speciale esprime con nettezza il proprio disappunto: si dice ferita, esclusa e illusa, e rimprovera a Fabio di non riconoscere fino in fondo le proprie responsabilità.

Il quadro finale riportato da E poi è chiaro: Adele e Fabio non stanno più insieme. Nello stesso spazio televisivo viene inoltre riferito che Fabio, da qualche tempo, ha iniziato a frequentare un’altra persona.

Fabrizio e Sonia: crisi, distanza e poi il riavvicinamento

L’ultima parte dello speciale dà voce a Fabrizio e Sonia. La loro storia, per come viene ricostruita a E poi, ruota intorno a una complessità già percepita durante il percorso: due “vite” da incastrare, con esperienze pregresse importanti. Sonia spiega che entrare nel mondo di Fabrizio, soprattutto nella dimensione di padre, è stato tutt’altro che immediato.

Fabrizio racconta mesi segnati da fatica e tensioni, con l’idea che nessuno dei due stesse davvero bene in quel periodo. Il passaggio più delicato descritto nello speciale arriva dopo una giornata trascorsa insieme a Ivan e Giulia: in quell’occasione, Fabrizio e Sonia si sarebbero lasciati.

Nel racconto, spunta anche un dettaglio che chiarisce il clima di riservatezza e di cautela che stava pesando sul rapporto: Fabrizio dice di non aver comunicato alla figlia che si era sposato in televisione. Questo elemento, unito alla difficoltà di convivere con discussioni frequenti, viene presentato come uno dei fattori che hanno alimentato la distanza. Sonia aggiunge di non essersi sentita pienamente parte della vita di lui e di non essersi sentita libera neppure nei gesti più ordinari, come lasciare un oggetto in casa, temendo che qualcuno potesse notarlo.

Nonostante la crisi e il rischio di rottura, lo speciale riporta un esito diverso da quello di Adele e Fabio. Fabrizio spiega di aver chiesto un incontro con l’intenzione di chiudere, ma che il confronto avrebbe portato a comprendere meglio le motivazioni di Sonia e a un riavvicinamento. Nel bilancio finale raccontato in puntata, Fabrizio dice di essersi innamorato; aggiunge inoltre che la figlia ora sarebbe al corrente di tutto e che figlia e Sonia si sono già conosciute.

Secondo quanto viene mostrato nello speciale, Fabrizio e Sonia risultano ancora insieme.

Il senso di “E poi” nello schema del programma

Nella costruzione di Matrimonio a prima vista Italia 14, E poi funziona come una verifica a freddo: non ribalta quanto visto nelle puntate principali, ma prova a misurare cosa resta dell’intesa quando l’attenzione si sposta su lavoro, abitudini, famiglia e aspettative. Il fatto che i racconti arrivino “a settimane di distanza” e davanti agli esperti consente di ricomporre, almeno sul piano televisivo, la sequenza degli avvenimenti immediatamente successivi alla scelta finale.

Da un lato, la puntata registra una continuità rafforzata nel caso di Ivan e Giulia, con un gesto simbolico come il rinnovo delle promesse. Dall’altro, mette in fila una rottura netta per Adele e Fabio, segnata sia dal nodo dei figli sia dal modo in cui è stata comunicata la chiusura. Infine, racconta un percorso più accidentato ma ancora in corso per Fabrizio e Sonia, dove la gestione della sfera familiare e la trasparenza con le persone più vicine diventano passaggi determinanti.

La pubblicazione della fonte non riporta una data: le informazioni qui ricostruite si riferiscono ai contenuti dello speciale così come descritti nel materiale disponibile, in relazione alla scelta finale trasmessa “sette giorni fa” rispetto alla puntata E poi.

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