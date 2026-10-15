«Ci siamo scelti perché ci piacevamo». Jonathan Kashanian e la resa dei conti coi giovani al Grande Fratello VIP





Nella notte Jonathan Kashanian porta in giardino il dubbio che lo inseguiva: sta davvero “condizionando” i giovani? Il gruppo replica, Megan rivendica la parità e resta aperto un chiarimento con Guendalina.





Il giardino della Casa, di notte, è un posto strano: sembra più grande, più vuoto e soprattutto più sincero. È lì che Jonathan Kashanian, nel racconto pubblicato dai canali ufficiali del Grande Fratello VIP, sceglie di mettere un punto (o forse una virgola) su un sospetto che gli gira intorno da giorni: l’idea che il suo rapporto con il gruppo dei più giovani non sia un’amicizia, ma un’influenza.

Non è una sfuriata, almeno per come viene ricostruita la scena nel daytime ufficiale. È qualcosa di più sottile: una richiesta di chiarezza, fatta guardando in faccia i diretti interessati. E, come spesso accade in Casa, una domanda apparentemente semplice finisce per aprire più fronti di quanti ne chiuda.

Jonathan e l’accusa che pesa: amicizia o “condizionamento”

Il punto di partenza è una lettura che Jonathan attribuisce alle dinamiche interne: secondo lui, ad alcuni concorrenti darebbe fastidio la relazione che ha costruito con i giovani, al punto da far passare il messaggio che siano “guidati” e non autonomi. Nel confronto notturno, sempre secondo quanto riportato nel resoconto ufficiale, Jonathan arriva al nocciolo chiedendo direttamente se qualcuno di loro si sia sentito influenzato.

La sua posizione viene riassunta in una frase che diventa anche una rivendicazione identitaria del gruppo: «Ci siamo scelti perché ci piacevamo». Non è soltanto una difesa: è un modo per spostare l’asse dal potere (chi trascina chi) alla reciprocità (perché stiamo insieme).

Il passaggio cruciale, però, è un altro: Jonathan non si limita a dire “non è vero”, ma chiede ai ragazzi di esporsi. In Casa, questa è sempre una mossa rischiosa. Perché una protezione pubblica può rinsaldare un’alleanza, ma può anche trasformarla in un patto da mantenere a tutti i costi, sotto lo sguardo degli altri.

La risposta dei giovani e la frase di Megan: rapporto alla pari

Nella versione diffusa dai canali del programma, la replica del gruppo va in una direzione netta: non emerge l’ammissione di sentirsi “manovrati”. A rendere il concetto ancora più chiaro ci pensa Megan Ria, che sintetizza così: «Noi abbiamo un confronto alla pari».

È una frase piccola, ma pesante, perché prova a chiudere la porta all’interpretazione più maliziosa: l’idea che i giovani “seguano” Jonathan per inerzia o per convenienza. E al tempo stesso ribalta la prospettiva: se il confronto è davvero alla pari, allora le accuse esterne diventano, almeno per loro, un racconto costruito da chi osserva da lontano.

Qui si innesta la dinamica più interessante: difendersi dall’idea di essere influenti può diventare un test continuo. Da questo momento, ogni scelta del gruppo verrà letta in due modi opposti: coerenza tra amici o prova di compattezza “sospetta”. Il paradosso è che, nel tentativo di spegnere il dubbio, lo si rende un tema permanente.

L’ombra del confronto con Guendalina: una ricostruzione che aspetta verifica in puntata

Mentre Jonathan prova a rimettere ordine, nel racconto ufficiale si apre un secondo livello, più spigoloso. È ancora Megan a spostare il discorso su Guendalina Tavassi. Attenzione, però: qui non siamo davanti a una replica diretta mostrata nello stesso momento, ma a una ricostruzione riportata nel contesto della conversazione notturna.

Secondo quanto viene detto nel gruppo (e quindi attribuibile a quella lettura), Guendalina avrebbe avanzato critiche sul fatto che i ragazzi non avrebbero un pensiero davvero indipendente. Megan, sempre nel resoconto, manifesta la volontà di un chiarimento più ampio, “generale”, per evitare che restino in circolo mezze frasi e giudizi indiretti.

Il dettaglio che resta apertissimo, e che fa la differenza tra tensione latente e scontro frontale, è questo: nei contenuti di quella nottata raccontati dal programma, il confronto invocato viene annunciato/desiderato, ma non risulta ancora documentato come avvenuto. La sensazione, quindi, è di una miccia accesa più che di un incendio già scoppiato.

Fuori dalla Casa: come cambia la percezione quando la difesa diventa “prova di gruppo”

Il tema dell’influenza, al Grande Fratello VIP, ha sempre un doppio binario: quello interno (rapporti, simpatie, alleanze) e quello esterno (narrazione televisiva, clip, commenti). Non è un caso che questa sequenza sia stata valorizzata nel daytime e nelle clip: è un passaggio che chiarisce le gerarchie percepite e prepara il terreno a nuove letture durante la puntata.

Ed è anche un passaggio che, inevitabilmente, mette pressione ai più giovani: se ti schieri per difendere l’amico, poi rischi di doverlo fare ancora, e ancora. In questo senso, Jonathan sembra cercare una risposta “netta” non solo per proteggersi, ma per impedire che la relazione diventi l’argomento preferito di chi vuole colpirlo senza nominarlo apertamente.

Per ora, dai materiali ufficiali, resta un fatto: Jonathan ha chiesto conto direttamente della presunta influenza e il gruppo ha risposto rivendicando parità e scelta reciproca. Il resto — il chiarimento con Guendalina e l’evoluzione delle frizioni — è un capitolo che la Casa non ha ancora chiuso.

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