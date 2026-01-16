Jonathan Rivolta uccide un ladro in casa durante una rapina: per il pm è legittima difesa





Il pm di Busto Arsizio, sulla base dei primi accertamenti, ritiene che Jonathan Rivolta abbia agito in legittima difesa e al momento il 33enne non è iscritto nel registro degli indagati.

Cosa è successo a Lonate





• Nella villetta di Jonathan Rivolta, 33 anni, a Lonate Pozzolo (Varese), sono entrati tre rapinatori; durante la colluttazione uno di loro, Adamo Massa, 37 anni, è stato colpito con un coltello ed è poi morto in ospedale.

• Secondo la ricostruzione, Rivolta è stato svegliato dai rumori, ha sentito sfondare il vetro della porta-finestra, ha preso un coltello da trekking trovato in uno zaino ed ha affrontato il ladro in casa, ricevendo colpi al volto e reagendo con almeno una coltellata al busto.

Valutazione del pm

• La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per tentata rapina aggravata contro ignoti, individuando Rivolta come parte lesa e non come indagato.

• I primi riscontri sulla scena (tracce di sangue, posizione del corpo, tipo di ferite) vengono giudicati compatibili con il racconto del 33enne, motivo per cui il pm propenderebbe per la legittima difesa, in attesa dell’autopsia sul corpo di Massa.

Reazioni pubbliche e politiche

• Familiari e amici del ladro contestano la versione, sostengono che Massa “stava lavorando” e criticano l’ipotesi della legittima difesa avanzata dalla Procura.

• Esponenti politici, soprattutto del centrodestra, si sono schierati con Rivolta, parlando di “caso evidente di legittima difesa” e promuovendo anche una raccolta fondi in suo sostegno.

Inquadramento giuridico

• Il caso viene inquadrato nell’articolo 52 del Codice penale sulla legittima difesa, che esclude la punibilità quando si respinge un’aggressione ingiusta per difendere la propria incolumità o i beni, nei limiti della proporzionalità tra offesa e reazione.

• Saranno l’esito dell’autopsia e le ulteriori indagini (videosorveglianza, tabulati telefonici, ricerca dei complici) a chiarire in via definitiva se sussistono tutti i presupposti della legittima difesa piena o se emergeranno profili di responsabilità penale.



