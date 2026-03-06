La Cina si dice pronta a fornire assistenza finanziaria e militare all’Iran





Gli Stati Uniti avrebbero raccolto informazioni di intelligence che indicano un possibile coinvolgimento della Cina nel fornire supporto all’Iran. Secondo tre fonti vicine alla questione, citate dalla “Cnn”, Pechino potrebbe essere pronta a offrire assistenza economica, pezzi di ricambio e componenti per missili al regime iraniano. Tuttavia, la Cina sembrerebbe adottare un approccio più cauto rispetto alla Russia, cercando di evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto in corso nel Golfo.





Una delle fonti ha spiegato che la posizione della Cina è influenzata da interessi economici e geopolitici: “La Cina è più cauta nel suo sostegno (rispetto alla Russia). Vuole che la guerra finisca perché mette a repentaglio il suo approvvigionamento energetico”. Pechino, infatti, dipende in larga misura dalle forniture di petrolio iraniano e avrebbe esercitato pressioni su Teheran affinché garantisse un transito sicuro alle navi attraverso lo strategico Stretto di Hormuz.

Nonostante queste preoccupazioni, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha minimizzato il ruolo di Russia e Cina nella crisi con l’Iran. Durante un incontro con i giornalisti, ha dichiarato: “Russia e Cina non sono realmente un fattore nella guerra con l’Iran”. Tuttavia, rapporti precedenti suggeriscono che la Russia potrebbe aver già fornito all’Iran informazioni strategiche sulle operazioni militari statunitensi.

Secondo quanto riportato dal “Washington Post”, fonti governative statunitensi hanno rivelato che sin dall’inizio del conflitto, la Russia avrebbe trasmesso a Teheran dati dettagliati riguardanti la posizione e i movimenti delle truppe, delle navi e degli aerei statunitensi. Queste informazioni includerebbero anche la localizzazione di asset militari chiave come navi da guerra e velivoli. Tale azione rappresenterebbe il primo segnale di un coinvolgimento, seppur indiretto, di una grande potenza rivale degli Stati Uniti nel conflitto in corso.

L’eventuale supporto cinese all’Iran potrebbe complicare ulteriormente una situazione già tesa nella regione del Golfo Persico. La Cina, pur dipendendo fortemente dal petrolio iraniano, ha mantenuto finora una posizione relativamente neutrale rispetto alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, secondo le fonti citate, Pechino sarebbe anche preoccupata per le possibili ripercussioni sul proprio accesso alle risorse energetiche qualora il conflitto si intensificasse.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una significativa percentuale del petrolio mondiale, rappresenta un punto strategico cruciale per l’economia cinese. Per questo motivo, Pechino avrebbe esortato l’Iran a garantire la sicurezza del passaggio delle navi nella regione, cercando di evitare qualsiasi interruzione delle rotte commerciali.

Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del segretario alla Difesa Hegseth, le rivelazioni sull’eventuale coinvolgimento della Cina e sull’assistenza già fornita dalla Russia sollevano interrogativi sulla portata dell’influenza delle due potenze nel conflitto. Gli Stati Uniti continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre i rapporti tra Washington e Pechino restano tesi su diversi fronti, tra cui il commercio e le questioni geopolitiche.

La possibilità che la Cina possa entrare in gioco come sostenitore dell’Iran aggiunge un ulteriore livello di complessità alla crisi. Nonostante l’apparente prudenza di Pechino, il suo interesse strategico per il Medio Oriente e la sua dipendenza energetica potrebbero spingerla a prendere decisioni che potrebbero alterare gli equilibri nella regione.

Nel frattempo, il ruolo della Russia nel fornire informazioni strategiche all’Iran sottolinea l’importanza della cooperazione tra Teheran e Mosca in questo contesto. Anche se non vi è stato un coinvolgimento diretto sul campo da parte della Russia, le informazioni condivise potrebbero avere un impatto significativo sulle operazioni militari statunitensi nella regione.

Le tensioni nel Golfo continuano a crescere, e l’eventuale ingresso della Cina nello scenario potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto. Gli Stati Uniti dovranno affrontare con attenzione questa nuova dinamica per evitare che la situazione sfugga al controllo e si trasformi in una crisi internazionale più ampia.



