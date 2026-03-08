La festa di Domenico mandata in onda da Nuzzi non è sciacallaggio, basta dire a Patrizia come ricordare suo figlio





Sui social network si è rapidamente scatenata una polemica in seguito alla trasmissione di un video che mostrava il compleanno di Domenico, un bambino di due anni che ha perso la vita a Napoli durante un intervento di trapianto di cuore. La sequenza, della durata di circa un minuto, è stata inclusa in un servizio più ampio all’interno del programma “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo è stato accusato di aver sfruttato il dolore della famiglia per aumentare gli ascolti.





Molti utenti hanno definito la scelta editoriale come “pornografia del dolore” e hanno criticato la trasmissione delle immagini, ritenendola inappropriata. Tuttavia, il contesto in cui il video è stato mostrato sembra raccontare una storia diversa. Durante la puntata, la madre di Domenico, Patrizia, era presente in collegamento e ha reagito alle immagini con emozione, sorridendo commossa mentre guardava uno dei momenti felici della breve vita del figlio. La trasmissione ha permesso al pubblico di condividere quel ricordo, rispondendo a una richiesta esplicita della madre: ricordare il piccolo Domenico e mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

La tragedia che ha colpito la famiglia di Domenico è ancora al centro delle indagini, con le responsabilità legate all’intervento chirurgico in fase di accertamento. Nonostante ciò, Patrizia ha espresso chiaramente il desiderio che suo figlio non fosse dimenticato e che diventasse un simbolo per sensibilizzare l’opinione pubblica. La scelta di trasmettere il video sembra rispondere a questa volontà, piuttosto che essere un atto di sfruttamento mediatico.

I critici hanno sollevato dubbi sulla deontologia giornalistica dietro la trasmissione del video, ma è importante sottolineare che le immagini non erano né offensive né invasive. Non contenevano dettagli cruenti sulla tragedia e sono state condivise nel contesto di un dialogo aperto con la madre e l’avvocato della famiglia. La decisione di mostrare il video sembra essersi basata sulla volontà di offrire una dimensione umana alla vicenda, evitando che Domenico fosse ricordato solo come un nome in un articolo di cronaca.

La madre, Patrizia, aveva infatti chiesto pubblicamente che suo figlio fosse commemorato e che la sua storia servisse a garantire giustizia. Questo aspetto è stato sottolineato anche dal conduttore Nuzzi, che ha difeso la scelta editoriale del programma. “Mostrare le immagini del compleanno non aggiunge nuove informazioni sul caso dal punto di vista giornalistico, ma permette di restituire una dimensione umana a questa immane tragedia”, ha spiegato.

Nonostante ciò, le critiche sui social hanno continuato a crescere, con molti utenti che hanno accusato il programma e il conduttore di aver violato l’etica giornalistica. Tuttavia, gli esperti del settore sottolineano che la valutazione dell’opportunità di mostrare determinate immagini dovrebbe tenere conto del contesto e delle richieste delle persone direttamente coinvolte nella vicenda.

La trasmissione del video ha riacceso il dibattito sull’uso delle immagini personali in programmi televisivi e sul confine tra informazione e spettacolarizzazione. In questo caso, le immagini sono state condivise con il consenso della madre e nel rispetto della sua volontà di ricordare il figlio. La presenza dell’avvocato della famiglia durante la trasmissione ha ulteriormente garantito che la vicenda fosse trattata con sensibilità.

La città di Napoli, già colpita dalla tragica morte del piccolo Domenico, continua a seguire con attenzione gli sviluppi delle indagini sul caso. La famiglia spera che la visibilità data alla storia possa contribuire a far emergere eventuali responsabilità e garantire giustizia per il bambino.

Le immagini esclusive del compleanno del piccolo Domenico a #DentrolaNotizia pic.twitter.com/Bagf0GJcQf — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) March 6, 2026



