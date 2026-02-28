La guerra si espande nel Golfo Persico: l’Iran risponde col lancio di missili su Israele e obiettivi legati agli Stati Uniti





Esplosioni sono state avvertite a Doha, come riportato da un giornalista dell’Afp presente sul posto. La situazione nella regione sta rapidamente deteriorandosi, con notizie di attacchi che stanno colpendo diversi Paesi del Medio Oriente.





Il Bahrein ha confermato di essere sotto attacco, con i media arabi che segnalano fumi alzarsi dalla zona di Juffair, dove si trova una base militare statunitense. Inoltre, un’esplosione è stata registrata ad Abu Dhabi, alimentando ulteriormente le preoccupazioni per la sicurezza nella regione.

Nel frattempo, in Iran sono state segnalate almeno 30 forti esplosioni in quattro città, in risposta a un attacco condotto da Israele e dagli Stati Uniti. Fonti qualificate descrivono l’operazione come “altamente selettiva”, mirata ai vertici politici, militari e religiosi del Paese. Tra gli obiettivi colpiti a Teheran ci sono le residenze di Khamenei e Pezeshkian, oltre alla sede del ministero dell’Intelligence e della sicurezza, il palazzo della Corte Suprema, la base aerea di Mehrabad e l’area di Qom. Altre esplosioni hanno colpito anche le città di Isfahan, Kermanshah e Karaj, contribuendo a un clima di crescente tensione.

In Tel Aviv, si sono verificate esplosioni e sono scattati nuovamente gli allarmi, come confermato da un corrispondente dell’ANSA sul posto. La situazione resta critica, con le autorità israeliane che monitorano attentamente gli sviluppi.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di escalation dei conflitti nella regione, con le tensioni tra Israele e Iran che continuano a intensificarsi. Le reazioni internazionali sono attese, mentre i governi dei vari Paesi coinvolti cercano di valutare la situazione e prepararsi a eventuali conseguenze.

Le esplosioni in Iran, in particolare, segnano un punto critico nella dinamica geopolitica del Medio Oriente, con le forze statunitensi e israeliane che sembrano intensificare le loro operazioni contro obiettivi strategici in risposta alle minacce percepite. La comunità internazionale osserva con attenzione, preoccupata per le possibili ripercussioni su una regione già instabile.

Le reazioni della popolazione locale nei vari Paesi colpiti sono di paura e confusione, mentre i governi cercano di rassicurare i cittadini e mantenere l’ordine pubblico. In Bahrein, l’attacco ha scatenato un’ondata di ansia tra i residenti, mentre in Iran la risposta militare potrebbe innescare ulteriori conflitti.

In questo clima di incertezza, i leader regionali e internazionali sono chiamati a prendere decisioni rapide per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. Le esplosioni e gli attacchi in corso evidenziano la fragilità della pace nella regione e la necessità di un dialogo costruttivo per risolvere le tensioni.



