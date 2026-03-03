La lista della spesa che ha cambiato tutto





Qualche anno fa stavo aggiungendo alcune cose all’app Note sul telefono di mia moglie. L’app si aprì sull’ultima lista, intitolata: “Cose di cui avrò bisogno se lo lascio.”





All’inizio rimasi a fissarla. Il pollice sospeso sopra lo schermo. Il cuore sprofondato nello stomaco. Per un attimo pensai fosse una storia che stava scrivendo. Le piaceva annotare pensieri, piccoli racconti. Ma poi lessi gli elementi.

“Spazzolino nuovo. Affitto per tre mesi. Avvocato. Caricatore extra. Parlare con Carla della stanza libera.”

C’erano una quindicina di voci. Sembrava più un piano che un’idea.

Non dissi nulla quel giorno. Chiusi l’app, aggiunsi “latte” alla lista della spesa come se niente fosse e andai al supermercato. Presi il latte, il suo cioccolato preferito, persino la crema d’avena costosa che metteva nel caffè.

Ma la mia testa non smetteva di girare.

Eravamo sposati da quasi otto anni. Non perfetti—chi lo è?—ma non pensavo fossimo a livello “avvocato”. Litigavamo a volte. I soldi erano stretti. Lavoravo più ore del solito. Sapevo di essere meno presente. Ma la amavo. Profondamente.

Per qualche giorno mi convinsi che non significasse nulla. Forse era vecchia. Forse era di un momento difficile. Non volevo essere l’uomo che fruga nel telefono della moglie e punta il dito.

Poi lei cambiò.

Non in modo drammatico. Solo… distante. Più silenziosa a cena. Rideva meno. Tornava più tardi dalle amiche. I messaggi più brevi. Quando raccontavo qualcosa di divertente del lavoro, sorrideva come se le facesse male.

Una sera le chiesi: «Sei felice?»

Mi guardò a lungo.

«Non lo so», disse. «Alcuni giorni sì. Altri mi sento come se stessi scomparendo.»

Fece male. Ma era onesto.

Parlammo per ore. Disse che si sentiva sposata con il mio lavoro. Io pensavo di fare ciò che serviva per noi. Disse che le mancava chi eravamo. Ammisi che mancava anche a me.

Per qualche settimana provammo. Tornai a casa prima. Cucinammo insieme. Guardammo serie stupide sul divano. Pensai che stessimo girando l’angolo.

Poi un venerdì trovai una valigia accanto alla porta.

Sul bancone un biglietto: “Sto da Carla per un po’. Ho bisogno di tempo.”

Non la chiamai. Le diedi spazio, anche se mi spezzava.

Due settimane dopo tornò—solo per prendere altre cose.

«Non me ne sono andata perché ho smesso di amarti», disse. «Me ne sono andata perché ho smesso di riconoscermi in questa vita.»

Annuii. Lo capivo.

Quella notte se ne andò di nuovo. E stavolta non mi aspettavo che tornasse.

Così iniziai a scrivere.

Riempivo pagine con ciò che non avevo detto. Il nostro primo appartamento con il soffitto che perdeva. Il suo modo di ballare in cucina. Il bambino che avevamo perso e di cui non avevamo mai parlato davvero. La mia paura.

Un giorno le spedii quel quaderno. Senza spiegazioni.

Tre giorni dopo mi scrisse: “Ho letto ogni parola. Grazie.”

Passarono settimane.

Poi bussò alla porta.

Era lì, con il quaderno in mano.

«Voglio riprovarci», disse. «Non sistemare le cose. Ricostruirle.»

Piangemmo entrambi.

I mesi dopo furono lenti. Andammo in terapia. Parlammo di più. Ringraziammo per le piccole cose.

Non era perfetto. Ma era vero.

Un mattino, sei mesi dopo, mi porse il telefono.

«Puoi aggiungere le uova alla lista?»

Aprii Note.

La lista c’era ancora: “Cose di cui avrò bisogno se lo lascio.”

Ma era diversa.

Tutte le voci erano barrate. E sotto aveva scritto:

“Cose di cui avrò bisogno se resto:

Pazienza. Grazia. Onestà. Risate. Perdono. Coraggio. Lui.”

Non dissi nulla. Lei annuì.

Un anno dopo rinnovammo le promesse nel parco del nostro primo appuntamento. Lei indossava un vestito giallo. Io lo stesso sorriso nervoso di dieci anni prima.

Disse: «A volte andarsene è la scelta coraggiosa. Ma a volte restare è ancora più coraggioso.»

Qualche mese dopo scoprimmo che era incinta.

Dopo la perdita. Dopo il dolore. Dopo tutto.

Nostra figlia nacque in primavera. Ha gli occhi di sua madre e una risata che riempie la stanza.

Ogni volta che la guardo penso a quanto siamo stati vicini a perderci.

Le persone chiedono come abbiamo fatto.

Non c’è una formula segreta. Abbiamo capito che l’amore non è una linea retta. È fragile. Va curato. Se lo lasci troppo a lungo, appassisce. Se lo annaffi, rifiorisce.

E a volte le storie più belle non iniziano con “C’era una volta”.

Ma con una lista della spesa che ti spezza il cuore.

Se stai attraversando qualcosa di difficile, tieni duro. Parla. Scrivi. Piangi se serve. Non dare per finito qualcosa solo perché fa male.

A volte i capitoli più belli iniziano proprio quando tutto sembra crollare.

L’amore vale ancora la lotta.



