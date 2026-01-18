La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: «Una storia molto brutta da quando c’è quella donna»





Negli ultimi giorni, il mondo dello sport è stato scosso dalla cosiddetta “Guerra dei Rossi”, un conflitto familiare che coinvolge Valentino Rossi, il leggendario pilota di MotoGP, e suo padre Graziano Rossi. La situazione è degenerata al punto che i due non si parlano più e le dichiarazioni pubbliche si susseguono, alimentando ulteriormente la tensione. La madre di Valentino, Stefania Palma, ha recentemente rilasciato commenti severi nei confronti di Ambra Arpino, la compagna di Graziano, aggiungendo un ulteriore strato di conflitto a questa già complessa situazione.





La questione è diventata particolarmente seria dopo che Valentino Rossi ha denunciato Ambra Arpino per circonvenzione d’incapace, un’accusa che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione delle finanze del padre e ha messo in evidenza le tensioni familiari. In un’intervista al Corriere della Sera, Valentino ha dichiarato: “Il denaro non ha rilevanza in questa storia. Sono addolorato e preoccupato per mio babbo, che non vedo e non sento più. È come se non avessi più un padre.” Queste parole evidenziano il dolore personale che Valentino sta affrontando a causa della rottura del legame con il padre.

In risposta, Graziano Rossi ha cercato di tendere la mano al figlio in un’intervista al Resto del Carlino, esprimendo il desiderio di riavvicinarsi. “Spero che Valentino faccia un passo verso di me. Non ci vediamo molto. Lui un giorno è venuto qui e mi hanno fatto firmare un foglio. L’ho firmato quando ero debilitato da un’operazione,” ha dichiarato Graziano, suggerendo che la loro relazione potrebbe essere riparata se ci fosse un tentativo da parte di Valentino.

La situazione si complica ulteriormente con le parole di Ambra Arpino, che ha difeso il suo ruolo accanto a Graziano. “Quando Graziano dopo l’operazione ha subito una emorragia, l’ho dovuto prendere io, caricare in macchina e l’ho portato in ospedale. L’unica che è stata al suo fianco e lo ha assistito. Della famiglia io non ho visto nessuno in quei giorni,” ha affermato, insinuando che la famiglia di Graziano non fosse presente nei momenti critici.

Ora, Stefania Palma, madre di Valentino e ex moglie di Graziano, ha deciso di intervenire nella polemica, esprimendo la sua visione della situazione. In un’intervista al Resto del Carlino, ha affermato: “Questa è una storia molto brutta. Devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre. A Natale siamo sempre stati assieme. Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano.” Le sue parole suggeriscono che la presenza di Ambra abbia avuto un ruolo significativo nel deterioramento del rapporto tra Valentino e Graziano.

Stefania ha anche aggiunto una nota provocatoria, affermando: “Se lui fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì.” Questa affermazione sottolinea la sua convinzione che la relazione tra Graziano e Ambra non sia genuina e che sia influenzata da fattori economici e di opportunità.

La faida familiare tra i Rossi sembra destinata a continuare, con ogni parte coinvolta che esprime le proprie ragioni e accuse. Mentre Valentino cerca di proteggere il proprio legame con il padre, Graziano e Ambra difendono la loro posizione, creando un clima di tensione che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine.

In questo contesto, è chiaro che i legami familiari sono stati messi a dura prova e che la situazione richiede una risoluzione che al momento sembra lontana. La speranza è che, nonostante le divergenze, si possa trovare un modo per ricucire i rapporti e affrontare insieme le difficoltà, ma la strada da percorrere appare ancora lunga e complessa. La “Guerra dei Rossi” è un triste promemoria di come le dinamiche familiari possano essere influenzate da fattori esterni e interni, e di quanto sia importante mantenere aperti i canali di comunicazione anche nei momenti più difficili.



