La Matematica non è per Tutti: I Fallimenti più Esilaranti (e Imbarazzanti) del Web





Si dice che la matematica non sia un’opinione, ma a quanto pare per molti utenti di internet è più che altro un suggerimento creativo. Dai cartelli nei supermercati alle discussioni accese sui social media, il web è pieno di persone che hanno saltato troppe lezioni di aritmetica alle elementari.





Ecco una carrellata dei “math fail” più incredibili che vi faranno dubitare del futuro dell’umanità (o almeno ridere di gusto).

1. La “Convenienza” dei Supermercati

Uno dei classici intramontabili riguarda i cartellini dei prezzi. In teoria, comprare all’ingrosso dovrebbe far risparmiare, ma non tutti i commercianti sembrano aver capito il concetto.

L’offerta folle: “1 pezzo a 2 euro, 2 pezzi a 5 euro!”. Un affare imperdibile, se il tuo obiettivo è regalare un euro extra al negoziante per il disturbo di aver preso due prodotti invece di uno.

Lo sconto inesistente: Vedere un cartello gigante con scritto “SCONTO!” dove il prezzo passa da 4,99€ a… 4,99€. Grazie per l’entusiasmo, ma passeremo oltre.

2. La Guerra delle Percentuali

Le percentuali sembrano essere il nemico pubblico numero uno per molti grafici e inserzionisti.

Il grafico a torta impossibile: Avete presente quei grafici televisivi dove le fette sommano il 140% o il 200%? Ecco, secondo questi calcoli, viviamo in un universo parallelo dove la torta si rigenera mentre la mangi.

Efficacia garantita: “Riduce il dolore del 200%!”. Quindi, non solo non senti più dolore, ma inizi a provare il piacere raddoppiato di un’altra persona?

3. L’Ordine delle Operazioni: Il Terrore dei Social

Periodicamente, su Facebook o X (Twitter), appare un’operazione semplicissima come 6 + 4 ÷ 2.

Le fazioni che si creano sono più agguerrite di quelle politiche:

C’è chi urla “5!” (facendo prima la somma).

C’è chi scrive con arroganza “8!” (ricordando correttamente che la divisione ha la precedenza).

La parte migliore? Il commentatore che interviene dando dell’ignorante a tutti, proponendo un terzo risultato completamente fuori dal mondo come “12”.

4. Il Problema della Divisione e del Tempo

Molte persone hanno un rapporto conflittuale con il concetto di “media” e di scorrere del tempo.

L’anniversario magico: Post su Instagram: “Insieme da 3 anni, 36 mesi di pura felicità!”. Qualcuno nei commenti fa notare che 3 anni sono 36 mesi. Risposta dell’autore: “No, io intendo anni solari, è diverso”. Ah, ok.

Calcoli di velocità: Se un’auto viaggia a 80 km orari, quanto tempo impiegherà a fare 80 km? C’è un celebre video virale di una donna che cerca di risolvere questo enigma per diversi minuti, arrivando a ipotizzare che dipenda dalla dimensione delle ruote.

5. Errori di Stampa e Logica Binaria

Infine, ci sono quegli errori che ti lasciano semplicemente senza parole per la loro sfacciataggine.

La maglietta per i tre amici: Una t shirt con scritto “I 3 moschettieri” ma con la foto di 4 persone. Oppure il classico cartello “Aperto 24 ore su 24”, seguito subito sotto da “Chiuso il lunedì”.

Le frazioni al contrario: Una nota catena di fast food americana una volta provò a lanciare l’hamburger da “un terzo di libbra” per competere con il “quarto di libbra” di McDonald’s allo stesso prezzo. Fallì perché i clienti pensavano che 1/4 fosse più grande di 1/3, dato che 4 è più grande di 3.

La prossima volta che vi sentite in colpa per non ricordare una formula trigonometrica complessa, tornate a guardare questi esempi. Finché sapete che due prodotti da 1€ non dovrebbero costarvi 3€, siete già un passo avanti rispetto a una buona fetta degli abitanti del web!

E voi? Qual è il fallimento matematico più assurdo che avete visto online? Scrivetelo nei commenti!

Visualizzazioni: 1



