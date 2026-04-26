La mia ragazza vuole sesso continuamente… all’inizio sembrava perfetto, ma ora mi sento intrappolato e non so se posso costruire un futuro con lei.





Quella frase ha cambiato tutto, anche se in quel momento ho fatto finta di niente. “I miei ex non riuscivano a starmi dietro.” Non lo aveva detto con cattiveria, né con arroganza. Era quasi rassegnata, come se stesse descrivendo qualcosa di inevitabile, una caratteristica di sé che non poteva cambiare e che gli altri, semplicemente, non riuscivano a sostenere. Ma per me quella frase è diventata un’eco costante.





Nei giorni successivi ho iniziato a osservare la nostra relazione con occhi diversi. Non più come qualcosa di entusiasmante e fuori dagli schemi, ma come qualcosa che richiedeva uno sforzo continuo per stare al passo. Non era più un piacere condiviso, era diventato un ritmo da mantenere. E quando non riuscivo a tenerlo, sentivo una tensione sottile, anche quando lei non diceva nulla.

Una sera in particolare mi è rimasta impressa. Eravamo sul divano, stavamo guardando una serie, un momento normale, tranquillo. Io ero stanco, davvero stanco. Giornata lunga, lavoro, stress. Lei si è avvicinata, ha iniziato a cercare contatto fisico. All’inizio non c’era niente di strano, era affetto. Ma io sapevo già dove sarebbe andata a finire. E infatti, pochi minuti dopo, l’atmosfera era cambiata.

Le ho detto con calma che quella sera non me la sentivo.

Silenzio.

Poi lei ha sospirato, si è alzata e ha detto: “Va bene, lo faccio da sola allora.”

Non era la frase in sé.

Era il tono.

Non rabbia aperta.

Ma frustrazione.

E quella frustrazione… mi è rimasta addosso.

Perché in quel momento non mi sono sentito un partner.

Mi sono sentito… insufficiente.

E questa è stata la cosa più difficile da accettare.

Perché fino a quel momento avevo sempre visto il sesso come una parte naturale della relazione. Importante, sì, ma non dominante. Con lei, invece, stava diventando il centro attorno a cui tutto ruotava. E io iniziavo a chiedermi: se non riesco a stare al passo ora… cosa succederà tra uno, due, cinque anni?

La questione non era più “mi piace o non mi piace”.

Era “posso sostenere questo ritmo per tutta la vita?”

E la risposta, onestamente… iniziava a essere no.

Questo pensiero mi ha fatto sentire in colpa. Perché al di fuori della camera da letto, lei è incredibile. Gentile, intelligente, presente, divertente. Una di quelle persone con cui costruire qualcosa di serio ha senso. Ma quella parte della nostra relazione stava iniziando a pesare così tanto da mettere in ombra tutto il resto.

Ho iniziato a sentirmi in ansia.

Non solo durante quei momenti, ma anche prima.

Come se dovessi prepararmi.

Come se il contatto fisico non fosse più spontaneo, ma un preludio obbligato.

E questo ha cambiato anche il modo in cui la vivevo emotivamente.

Ho iniziato a evitarla, a volte senza accorgermene. A stare più distante sul divano, a evitare certi momenti di intimità perché sapevo dove avrebbero portato. E questo… è stato il segnale più chiaro che qualcosa non andava.

Perché quando inizi a evitare il contatto con la persona che ami per paura di non riuscire a soddisfarla… c’è un problema.

A quel punto ho capito che non potevo più rimandare.

Dovevo parlarne davvero.

Non in modo leggero, non con mezze frasi.

Ma in modo onesto.

Una sera le ho chiesto di sederci e parlare.

Le ho detto tutto.

Non accusandola.

Non dicendo “sei troppo”.

Ma dicendo “io non riesco a stare al passo”.

Le ho spiegato come mi sentivo, la pressione, la stanchezza, il fatto che iniziavo a vivere il sesso non più come un piacere ma come una responsabilità.

Lei è rimasta in silenzio per un po’.

E quella pausa… è stata la più lunga che avessimo mai condiviso.

Poi ha detto qualcosa che non mi aspettavo.

—Pensavo che ti piacesse.

Quella frase mi ha colpito.

Perché era vera.

All’inizio mi piaceva.

Ma tra piacere qualcosa e viverlo costantemente… c’è una differenza enorme.

Le ho spiegato proprio questo.

Che non era una questione di rifiuto.

Era una questione di equilibrio.

Lei ha annuito lentamente.

Ma poi ha aggiunto: —Io non so essere diversa.

E lì ho capito che non era solo una questione di abitudine.

Era parte di lei.

E questo rendeva tutto più complicato.

Non si trattava di “ridurre un po’”.

Si trattava di capire se esisteva un punto di incontro reale.

Abbiamo parlato a lungo.

Per la prima volta senza difese.

Senza battute.

Senza tensione.

E sono emerse cose che prima non avevamo mai detto.

Lei mi ha raccontato che per lei il desiderio è sempre stato così. Che non è qualcosa che accende o spegne. È una costante. E che in passato si è sempre sentita “troppo” per gli altri. Che ogni relazione finiva nello stesso modo.

Io le ho detto che non volevo essere un altro capitolo di quella storia.

Ma nemmeno volevo perdere me stesso nel tentativo di adattarmi.

E lì siamo arrivati al punto centrale.

Non era più una questione di sesso.

Era una questione di compatibilità.

E di rispetto reciproco.

Perché una relazione funziona quando entrambe le persone riescono a essere se stesse… senza far sentire l’altro in difetto.

Alla fine di quella conversazione non abbiamo trovato una soluzione definitiva.

Ma abbiamo trovato chiarezza.

E a volte… è più importante.

Abbiamo deciso di prenderci del tempo per capire se esiste davvero un equilibrio possibile. Senza forzare, senza fingere, senza aspettative irrealistiche.

Perché la verità è questa:

l’amore da solo non basta sempre.

E a volte, voler bene a qualcuno significa anche chiedersi se potete davvero stare bene insieme… così come siete.

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