La nonna ha cresciuto la nipote dopo la morte della figlia, ma poi il padre della bambina l’ha portata in tribunale, dove la piccola ha…





Ho cresciuto mia nipote dopo che suo padre me l’ha lasciata quando era ancora una neonata. Undici anni dopo, è tornato con soldi, una bella casa e un avvocato deciso a portarmela via.





Temevo che tutto ciò che avevamo costruito insieme sarebbe svanito in un’aula di tribunale.

Poi Hazel aprì lo zaino.

E quando suo padre vide che cosa teneva in mano, il colore gli sparì dal viso.

«Nonna, e se il giudice dicesse che devo andare a vivere con lui?»

Hazel era sulla soglia della mia camera da letto, con il suo vecchio coniglio di peluche stretto al petto.

Stavo preparando il vestito blu che avevo deciso di indossare in tribunale.

«Vieni a sederti qui con me, tesoro.»

Si arrampicò sul letto.

«Dovrei cambiare scuola?»

«Non lo so.»

«Dovrei lasciarti?»

Le mie mani si fermarono.

Non riuscivo a trovare la forza di risponderle.

Hazel aveva undici anni. Mi prendevo cura di lei da quando era in fasce.

Ora il padre, scomparso dopo la morte di sua madre, voleva porre fine alla mia tutela.

Tra due giorni un giudice avrebbe esaminato la sua richiesta.

Mia figlia, Emily, morì quando Hazel aveva solo pochi mesi.

Al funerale, tenevo in braccio mia nipote mentre le persone mi porgevano condoglianze che a malapena riuscivo a sentire.

Continuavo a guardare il suo visino, pensando a tutto ciò che non avrebbe mai ricordato.

La risata di sua madre.

La sua voce.

Il modo in cui la teneva in braccio.

Quel giorno Brandon, il marito di Emily, disse ben poco.

Una settimana dopo si presentò a casa mia con una borsa per il cambio.

«Non posso crescere una bambina», mi disse. «Sono troppo giovane. Ci sono ancora tante cose che voglio fare.»

Lo fissai.

«Brandon, è tua figlia.»

«Lo so. Ma non sono pronto.»

Posò la borsa.

Due biberon. Qualche pannolino.

Poi se ne andò.

Avevo sessantaquattro anni.

Avevo già cresciuto la mia unica figlia e stavo piangendo la sua morte.

Quel pomeriggio cominciai a crescere la figlia di Emily.

I primi anni furono duri.

Facevo le pulizie nelle case, accettavo lavoretti e facevo ore extra ogni volta che qualcuno aveva bisogno di una mano.

Mi dolevano le ginocchia. Alcune sere mi addormentavo su una sedia, dopo essere finalmente riuscita a far addormentare Hazel.

Ma imparai come le piaceva essere tenuta in braccio.

Quali canzoni la calmavano.

Come capire se era stanca, affamata o se stava per ammalarsi.

La tenevo stretta durante le febbri e l’aiutai a muovere i primi passi.

Più avanti le insegnai ad allacciarsi le scarpe e aspettavo fuori dalla sua aula quando l’idea di cominciare la scuola la spaventava.

Non abbiamo mai avuto molto.

I lavori di riparazione restavano incompiuti. Continuai a portare lo stesso cappotto invernale anche molto tempo dopo che i polsini avevano cominciato a sfilacciarsi.

Ma nel piatto di Hazel c’era sempre da mangiare.

A ogni compleanno preparavo una torta al cioccolato.

Ogni Natale decoravamo il nostro alberello con gli addobbi che Emily aveva fatto da piccola.

«L’ha fatto la mamma?» chiedeva Hazel, mostrando un lavoretto di carta tutto storto.

«Certo che sì.»

«Era un’artista?»

«Non giudicando da quel particolare capolavoro.»

Hazel rideva, poi mi chiedeva di raccontarle un’altra storia.

Quelle serate rendevano più facili le giornate difficili.

Brandon non chiamò mai.

Non arrivarono biglietti di compleanno. Nessuno chiese se a Hazel servissero scarpe per la scuola o medicine.

Alla fine, sbrigai le pratiche per la tutela e smisi di aspettarmi che tornasse.

Hazel sapeva che suo padre era vivo.

Quando mi chiedeva perché non si facesse vedere, cercavo di risponderle senza usare parole che potessero ferirla.

«A volte gli adulti fanno scelte che non dovrebbero fare.»

«È stato per colpa mia?»

La strinsi a me.

«No, tesoro. Non hai fatto niente di sbagliato.»

Dopo un po’, smise di chiedermelo.

Un sabato, mentre preparavo i pancake, qualcuno bussò alla porta.

Fuori c’era un uomo vestito con eleganza. Alle sue spalle era parcheggiata un’auto che valeva più di qualsiasi cosa avessi mai posseduto.

Mi ci volle un momento per riconoscerlo.

«Brandon?»

«Ciao, Margaret.»

Afferrai il bordo della porta.

«Che cosa ci fai qui?»

«Sono venuto a prendere mia figlia.»

Aspettai, certa che ci fosse dell’altro.

Lui guardò oltre la mia spalla.

«Adesso sono sposato. Mia moglie ha una situazione economica molto agiata. Finalmente posso dare a Hazel la casa che merita.»

«Una casa ce l’ha già.»

I suoi occhi passarono in rassegna i nostri vecchi mobili.

«Sii realista. Guardati intorno.»

Sentii il viso avvampare.

«Sono suo padre», continuò. «Dovrebbe vivere con me.»

«A malapena ti conosce.»

Prima che potesse rispondere, Hazel arrivò dal corridoio.

«Nonna, i pancake sono—»

Brandon le si avvicinò.

«Eccoti, piccola mia.»

La abbracciò. Lei si irrigidì tra le sue braccia.

«Sono il tuo papà. Presto verrai a vivere con me. Abbiamo una casa meravigliosa.»

Poi aggiunse: «Molto meglio di questo posto.»

Hazel si divincolò e mi guardò.

Le misi un braccio intorno alle spalle.

«Torna dentro, tesoro.»

«Deve sapere che cosa sta succedendo», disse Brandon.

«Ha bisogno che tu smetta di insultare la casa in cui è cresciuta.»

La sua espressione cordiale svanì.

«Ti farò avere mie notizie.»

Dopo che se ne fu andato, Hazel toccò appena la colazione.

«Quello era davvero mio padre?»

«Sì.»

«Perché mi vuole adesso?»

Non avevo una risposta.

Qualche settimana dopo arrivarono gli atti del tribunale.

Brandon chiedeva che la mia tutela venisse revocata e che Hazel fosse affidata a lui.

Lessi i documenti finché le parole non si confusero davanti ai miei occhi.

Poi mi sedetti al tavolo della cucina e piansi.

Hazel mi trovò prima che riuscissi a metterli via.

Vide il suo nome.

«Vuole costringermi ad andarmene?»

«Lo sta chiedendo al tribunale.»

Le si riempirono gli occhi di lacrime.

«Ma io voglio restare qui.»

La strinsi forte.

«Farò tutto quello che posso.»

Quella sera cominciai a cercare assistenza legale.

Le spese mi spaventavano.

Raccolsi i documenti relativi alla tutela, lessi le informazioni sull’udienza e mi preparai a difendermi da sola.

Nel frattempo, Brandon cominciò a mandare fotografie.

Una piscina.

Un giardino enorme.

Una camera da letto con mobili nuovi e più spazio di quanto Hazel ne avesse mai avuto.

Nel biglietto scriveva che avrebbe potuto avere tutto quello.

Lei studiò le foto.

«E tu dove vivresti?»

«Qui.»

Me le restituì.

«Allora preferisco restare.»

Durante una telefonata, Brandon le chiese se le piacesse la sua nuova camera.

Hazel ignorò la domanda.

«Qual è il mio colore preferito?»

Lui ridacchiò.

«Il rosa?»

«Il verde.»

«Possiamo cambiare il colore delle pareti.»

«Come si chiama il mio cane?»

Ci fu una pausa.

«Hai un cane?»

«No.»

Mi porse il telefono.

«Ho finito di parlare.»

Dopo, mi chiese se doveva rispondere ogni volta che lui chiamava.

Le dissi che poteva dirmelo quando non si sentiva a suo agio.

Eppure ero preoccupata per tutto: per quello che dicevo, per quello che le permettevo di fare e per il rischio che qualcuno usasse qualsiasi cosa contro di noi.

Con l’avvicinarsi dell’udienza, il tono di Brandon si fece più duro.

«Il mio avvocato spiegherà che cosa non sei in grado di offrirle.»

«Mi prendo cura di lei da undici anni.»

«Hai settantacinque anni, Margaret.»

«Lo so.»

«Ha bisogno di opportunità.»

«Ha bisogno di persone di cui potersi fidare.»

«La fiducia non paga le spese.»

Guardai la vernice scrostata intorno alla finestra della cucina.

Sapeva esattamente dove si annidavano le mie paure.

Certi mattini le articolazioni mi rendevano difficile alzarmi dal letto. Ero preoccupata per la mia salute e per quanto a lungo sarei riuscita a mandare avanti tutto.

Una sera trovai Hazel che guardava di nuovo le sue fotografie.

«È una casa incantevole», dissi.

Lei annuì.

«Ti è permesso pensarlo.»

Alzò lo sguardo.

«Ti mancherei se me ne andassi?»

«Ogni giorno.»

Si appoggiò a me.

«Allora non me ne vado.»

Le baciai i capelli.

Avrei voluto che la sua sola decisione bastasse a risolvere la questione.

Una settimana prima dell’udienza, Brandon arrivò con sua moglie, Caroline.

Era vestita con cura e fu gentile con Hazel.

«Ho sentito parlare tanto di te.»

Hazel la guardò perplessa.

«Davvero?»

«Tuo padre dice che vai benissimo a scuola. Gli sei mancata terribilmente.»

Sentii la rabbia montarmi nel petto.

Undici anni senza una visita, e lui si era descritto come un padre devoto.

Caroline mostrò a Hazel altre fotografie delle camere da letto.

Hazel scosse la testa.

«Mi piace vivere qui.»

Caroline lanciò un’occhiata a Brandon.

«Pensavo che volessi venire.»

«Non voglio.»

«È sopraffatta», intervenne Brandon. «È un cambiamento importante.»

Caroline accettò quella spiegazione.

Brandon chiese un caffè e io mandai Hazel in camera sua mentre parlavamo.

Non sapevo che poco dopo sarebbe tornata nel corridoio.

Caroline uscì per rispondere a una chiamata.

Poi squillò il telefono di Brandon.

Ero in dispensa quando lo sentii parlare a bassa voce.

«No, non vuole trasferirsi.»

Una pausa.

«Caroline non lo sa.»

Mi fermai mentre allungavo la mano verso il caffè.

«Le ho detto che Margaret mi ha impedito di vedere Hazel.»

Un’altra pausa.

«Se scopre che me ne sono andato di mia spontanea volontà, la faccenda prende tutta un’altra piega.»

Entrai in cucina.

Brandon interruppe subito la chiamata.

«Chi era?»

«Il mio avvocato.»

«Che cosa stavi dicendo di me, che avrei tenuto Hazel lontana da te?»

Si infilò il telefono in tasca.

«Non sono affari che ti riguardano.»

Poco dopo se ne andarono.

Rimasi accanto al bancone, furiosa.

Sua moglie credeva che per anni avessi separato un padre da sua figlia.

Avrei voluto raccontarle tutto.

Ma non avevo registrato la conversazione: avevo solo sentito quello che aveva detto.

Quella sera Hazel mi fece una domanda inaspettata.

«Papà ha mai mandato una lettera?»

Alzai lo sguardo.

«Perché me lo chiedi?»

«Mi chiedevo.»

«Ne scrisse una, molto tempo fa.»

«Che cosa diceva?»

Lanciai un’occhiata all’armadietto dove tenevo le cose di Emily.

«Cose che speravo non dovessi leggere.»

«Ce l’hai ancora?»

«Posso vederla?»

«Non stasera, tesoro.»

Abbassò gli occhi.

Pensai che volesse sapere perché se n’era andato.

Non mi resi conto che stava pensando all’udienza.

Due sere prima dell’udienza, mi portò una fotografia di Emily.

«La mamma era nervosa quando mi ha avuta?»

«Un po’. Diventare madre per la prima volta può fare paura.»

«Mi voleva bene?»

«Oh, Hazel. Più di quanto riesca a spiegarti.»

Sfiorò il bordo della fotografia.

«Avrebbe voluto che vivessi qui?»

«Si fidava di me. Ma più di ogni altra cosa avrebbe voluto che ti sentissi al sicuro e amata.»

Hazel annuì.

Poi chiese: «Secondo te, papà mi vuole bene?»

Presi fiato.

«Non posso dirti che cosa abbia nel cuore.»

Abbassò lo sguardo.

«Vorrei che smettesse di mentire.»

La strinsi a me.

«Anch’io.»

Più tardi la vidi infilare dei fogli nello zaino.

«Compiti?»

«Una cosa che mi serve.»

Non le chiesi altro.

La mattina dell’udienza, Hazel scelse il suo maglione verde.

Io indossai il mio vecchio vestito blu.

Prendemmo l’autobus per il tribunale e, per tutto il tragitto, lei tenne la mano nella mia.

Brandon ci aspettava fuori con il suo avvocato. Caroline era accanto a loro.

Salutò Hazel con gentilezza.

Brandon mi squadrò.

«Chiudiamo questa faccenda.»

Gli passai davanti.

In aula, il suo avvocato parlò di stabilità e opportunità.

Descrisse il matrimonio di Brandon, la sua situazione finanziaria e la sua spaziosa casa.

Le fotografie ricomparvero.

La piscina.

La camera da letto.

La cucina scintillante.

Abbassai lo sguardo sulle mani e pensai a tutto quello che in casa nostra andava sostituito.

Poi guardai Hazel.

Non stava osservando le fotografie.

Stava guardando me.

L’avvocato di Brandon riconobbe la sua lunga assenza, ma sostenne che fosse cambiato.

Il giudice si rivolse a lui.

«Quante volte ha fatto visita a sua figlia negli ultimi undici anni?»

«Molto meno di quanto avrei dovuto.»

«Quante volte?»

Si agitò sulla sedia.

«Nessuna.»

Il giudice prese nota.

«Da quando è tornato, che cosa ha fatto per conoscerla?»

«L’ho chiamata. Ho cercato di organizzare degli incontri.»

«Avete trascorso insieme del tempo significativo?»

«Lei non era disponibile.»

Strinsi le labbra e aspettai.

Quando il giudice mi invitò a parlare, mi alzai lentamente.

«Vostro Onore, mi occupo di Hazel da quando era neonata. Le sono stata accanto durante le malattie, i compleanni, i giorni di scuola: in tutto.»

La voce mi tremò.

«Con me si sente al sicuro. Ha paura di andarsene.»

Spiegai che Brandon se n’era andato e come avevamo vissuto da allora.

Quando mi sedetti, temetti di aver dimenticato tutto ciò che contava.

Poi Hazel lasciò la mia mano.

«Vostro Onore?»

Il giudice si voltò verso di lei.

«Posso dirle una cosa?»

Dopo averle chiesto di promettere che avrebbe detto la verità, il giudice le permise di parlare.

Hazel si sedette, con i piedi che arrivavano appena a sfiorare il pavimento.

«Ho sentito mio padre al telefono», esordì. «Ha detto a qualcuno che sua moglie crede che la nonna lo abbia tenuto lontano.»

Il volto di Brandon cambiò.

«Non è andata così», disse Hazel.

Poi aprì lo zaino.

Ne tirò fuori una vecchia lettera piegata.

La riconobbi subito.

Brandon l’aveva scritta sulla carta da lettere che era appartenuta a Emily.

L’avevo conservata perché era l’unica spiegazione scritta che mi avesse mai dato.

In qualche modo, Hazel l’aveva trovata.

«Posso mostrarla?» chiese.

L’impiegato la porse al giudice.

Caroline fissò Brandon.

«Che lettera?»

Lui non disse nulla.

Dopo averla letta, il giudice lo guardò.

«L’ha scritta lei?»

«Contesta quello che c’è scritto?»

Abbassò gli occhi.

La voce di Hazel tremava.

«Ha scritto che non era pronto a crescermi. Che non voleva che un bambino interferisse con il suo futuro.»

Caroline si portò una mano alla bocca.

«Ha detto alla nonna di non contattarlo, a meno che non fosse assolutamente necessario.»

Nella stanza calò il silenzio.

«Ero giovane», disse Brandon. «Ho preso una decisione terribile.»

Hazel lo guardò.

«Allora perché hai detto a Caroline che la nonna non ti lasciava vedermi?»

Si voltò verso sua moglie.

«Posso spiegare.»

Caroline si allontanò da lui.

«Hai detto che avevi passato anni a cercarla.»

«Mi vergognavo.»

Lei lo fissò, senza parole.

La giudice riportò la conversazione su Hazel.

«Che altro vorresti che sapessi?»

Hazel frugò di nuovo nello zaino.

Questa volta tirò fuori il nostro piccolo album di fotografie.

Lo aprì con cura.

«Il mio primo compleanno.»

Voltò pagina.

«Il mio primo giorno di scuola.»

Poi le foto di Natale, una lezione di bicicletta e le immagini degli spettacoli scolastici.

«La nonna era presente a tutte queste cose.»

La voce le si incrinò.

«Quando sto male, resta con me. Quando succede qualcosa a scuola, sa di chi sto parlando.»

Si asciugò una guancia.

«Mi conosce.»

La giudice le lasciò un momento.

«Che cosa vorresti che accadesse?»

«Voglio restare con lei.»

Hazel lanciò un’occhiata a Brandon.

«So che casa sua è più grande. Ma lui non sa qual è il mio colore preferito. Non conosce i miei amici né sa cosa mangio prima di andare a scuola.»

Mi coprii la bocca.

«La nonna lo sa.»

Strinse l’album contro il maglione.

«Continua a dire che può offrirmi una vita migliore. Ma è stata la nonna a prendersi cura di me per tutto questo tempo.»

Le lacrime mi scesero sul viso.

«Non voglio farlo stare male», continuò. «È solo che non credo di dover lasciare casa perché lui ha deciso che adesso mi vuole.»

«Grazie, Hazel», disse gentilmente la giudice.

L’udienza proseguì.

La giudice fece altre domande sull’assenza di Brandon, sui suoi recenti contatti con Hazel e sulla versione che aveva dato a Caroline.

Valutò la stabilità della casa di Hazel e le cure che le avevo prestato.

Quando annunciò la decisione, respiravo a malapena.

Hazel sarebbe rimasta con me.

Qualsiasi cambiamento futuro avrebbe dovuto mettere al primo posto il suo benessere.

Chiusi gli occhi.

Poi Hazel mi gettò le braccia al collo.

«Possiamo tornare a casa insieme?»

«Sì, tesoro.»

Brandon rimase accanto al suo avvocato.

Caroline si allontanò senza rivolgergli la parola.

Io continuai a concentrarmi su Hazel.

Fuori, mi prese la mano.

«Sei arrabbiata perché ho preso la lettera?»

«No. Ma avrei voluto che mi dicessi che cosa ti portavi dentro.»

«Pensavo potesse servire.»

«È servita.»

Guardò il marciapiede.

«Avevo paura.»

Le strinsi la mano.

«Anch’io.»

Dopo un momento, alzò lo sguardo.

«Possiamo fare i pancake quando torniamo a casa?»

Una risata mi sfuggì tra le lacrime.

«Certo.»

«Con le gocce di cioccolato?»

«Quante ne riusciamo ragionevolmente a metterci.»

Tornammo in autobus.

La vernice della nostra casa si stava ancora scrostando.

I mobili erano ancora vecchi e logori.

La nostra situazione economica non era cambiata.

Ma Hazel corse dentro casa e poi si voltò per farmi cenno di entrare.

«Forza, nonna. Siamo a casa.»

Per undici anni mi ero preoccupata di tutto quello che non potevo darle.

Quel pomeriggio la guardai posare lo zaino e prendere la ciotola per impastare.

Stava già parlando dei pancake.

E finalmente capii quanto significasse per lei la nostra casetta, così semplice e ordinaria.

Era il posto in cui era cresciuta sapendo che ci sarebbe sempre stato qualcuno al suo fianco.

Era il posto in cui voleva restare.



