La notte del nostro matrimonio, mio marito mi ha sussurrato: “Se sapessi cosa ho fatto davvero prima del tuo incidente, non porteresti…





«Mi sentivo in colpa per non dirtelo prima».





Lo osservai con attenzione, in attesa di qualcosa di più convincente.

Non arrivò nulla.

Alla fine, misi la collana dentro la mia borsa.

«Dovresti riposare. Più tardi hai il turno in ospedale».

Allungò la mano verso la mia.

«Va tutto bene tra noi?»

Forzai un piccolo sorriso.

«Sto solo cercando di capire».

Le sue spalle si rilassarono e capii che credeva che la conversazione fosse finita.

Ma non avevo alcuna intenzione di accettare un’altra spiegazione senza prove.

Dopo aver lasciato l’hotel, aprii il mio taccuino di pelle in macchina. La dottoressa Gable mi aveva consigliato una volta di annotare ogni fatto che scoprivo, anziché affidarmi completamente ai ricordi degli altri.

Infilate nella tasca posteriore c’erano due vecchie bollette delle utenze che avevo conservato dopo le mie dimissioni.

Entrambe riportavano un indirizzo in Maple Street.

Non riconoscevo l’edificio, ma le bollette erano datate poco prima del mio incidente. Erano la prova che avevo vissuto da qualche parte che Lucas non aveva mai menzionato.

Quaranta minuti dopo, arrivai davanti a un condominio in mattoni di tre piani.

L’anziano amministratore alzò lo sguardo dalla sua scrivania quando entrai.

«Jenna?»

Mi fermai.

«Mi conosce?»

«Certo che sì. Hai vissuto al piano di sopra per quasi tre anni».

Il mio battito accelerò.

«Mi scusi. Ho avuto un incidente e ho perso parte della memoria».

La sua espressione si addolcì.

«Oh, tesoro. Non ne avevo idea».

Gli mostrai le bollette delle utenze e gli chiesi se si ricordasse di qualcuno che veniva a trovarmi regolarmente.

Lui si accigliò.

«Che veniva a trovarti? Intendi il ragazzo che viveva con te?»

Afferrai il bordo della sua scrivania.

«Vivevo con qualcuno?»

«Eccome. Un bravo ragazzo. Lavorava nella sanità, se ricordo bene».

Lottai per mantenere la voce ferma.

«Come si chiamava?»

L’amministratore pensò per un momento.

«Lucas. Ecco, sì. Lucas».

Mio marito non era semplicemente stato vicino al mio incidente.

Secondo quell’uomo, io e Lucas avevamo condiviso un appartamento per anni prima dello schianto.

E lui aveva trascorso gli ultimi due anni fingendo che fossimo stati perfetti sconosciuti.

Ero in piedi nell’ufficio di locazione del condominio, mentre cercavo a fatica di comprendere ciò che l’amministratore mi aveva appena detto. Secondo lui, io e Lucas avevamo vissuto insieme per quasi tre anni prima del mio incidente.

Per due anni, mio marito si era descritto come un estraneo che si era trovato ad aiutarmi durante la mia guarigione. Mi aveva pazientemente insegnato a camminare di nuovo, mi aveva offerto una casa e alla fine mi aveva chiesto di sposarlo.

Ma a quanto pareva, mi conosceva molto prima che accadesse tutto questo.

«Sei assolutamente certa che fosse Lucas?» chiesi.

Il signor Palmer si aggiustò gli occhiali.

«Certamente. Un ragazzo alto, capelli scuri, lavorava in ospedale. Era qui abbastanza spesso».

Gli mostrai una fotografia del nostro matrimonio.

«È lui», confermò immediatamente.

Le mie ginocchia sembrarono cedere e mi lasciai cadere sulla sedia di fronte alla sua scrivania.

«Perché avrebbe dovuto dirmi che non ci eravamo mai incontrati?»

Il signor Palmer sembrò sinceramente turbato.

«Non saprei dirti, Jenna. Pensavo che vi foste trasferiti via insieme».

Diedi un’occhiata verso il corridoio.

«Chi vive nel nostro vecchio appartamento adesso?»

«Nessuno».

Mi accigliai.

«Nessuno?»

«L’unità 3B è vuota dal giorno del tuo incidente. Tuttavia, l’affitto continua a essere pagato».

«Per due anni?»

«Ogni mese. Pagamenti automatici, sempre puntuali».

«Chi sta pagando?»

Controllò il computer.

«Le informazioni sul conto non identificano nessuno che io riconosca. Non ho mai avuto motivo di metterlo in dubbio».

Qualcuno aveva speso migliaia di dollari per mantenere un appartamento vuoto appartenente a una vita che non riuscivo a ricordare.

Pensai alla comoda casa di periferia di Lucas, alle fotografie accuratamente disposte del nostro rapporto e al modo in cui cambiava sempre argomento ogni volta che chiedevo del mio passato.

«Potrei vedere l’appartamento?» chiesi.

Il signor Palmer esitò, poi esaminò le informazioni del mio vecchio contratto d’affitto e confermò che il mio nome figurava ancora nei registri degli inquilini.

Pochi minuti dopo, salimmo le scale fino al terzo piano.

Quando aprì l’unità 3B, un odore stantio e polveroso si diffuse nel corridoio.

Il soggiorno sembrava come se i suoi occupanti avessero intenzione di tornare. Scatole a metà riempite si trovavano accanto al divano, i libri erano rimasti sugli scaffali e due tazze da caffè erano capovolte sul bancone della cucina.

Il signor Palmer mi lasciò sola dopo aver chiesto di chiudere a chiave la porta quando avessi finito.

Camminai lentamente attraverso l’appartamento, toccando mobili che avrebbero dovuto essermi familiari.

Nulla si mosse nella mia memoria.

Sulla mensola del camini, diverse fotografie incorniciate giacevano sotto un sottile strato di polvere.

La prima mostrava me che ridevo su una spiaggia, la mia gamba sinistra sana e senza cicatrici. Un’altra immortalava una cena di festa con persone che non riuscivo a riconoscere.

Poi presi la terza fotografia.

Il respiro mi si bloccò in gola.

Lucas era in ginocchio su un molo di legno, mentre teneva in mano un piccolo portagioie nero. Io stavo in piedi di fronte a lui, con entrambe le mani a coprirmi la bocca per la sorpresa.

Un anello di diamanti brillava sul mio dito.

Era esattamente l’anello di fidanzamento che mi aveva regalato diciotto mesi prima.

Girai la cornica.

Qualcuno aveva scritto una data sul retro.

Era due anni prima del mio incidente.

Caddi sul divano, fissando la fotografia.

Lucas non si era innamorato di me durante la mia guarigione. Me lo aveva già chiesto prima dello schianto, per poi presentarmi lo stesso anello come se me lo stesse chiedendo per la prima volta.

Perché mai qualcuno avrebbe dovuto cancellare un’intera relazione e ricominciare daccapo?

Mentre rimettevo la fotografia sulla mensola del camino, notai un vecchio cellulare dentro una busta aperta.

Trovai un cavo di ricarica in una scatola vicina e collegai il telefono a una presa di corrente.

Dopo diversi minuti, lo schermo si illuminò.

Il dispositivo si aprì su un archivio di vecchi messaggi. Scorrevo tra conversazioni con colleghi, corrieri e amici sconosciuti, finché un nome mi fermò.

Hannah.

Lo stesso nome che avevo cancellato nel mio taccuino di pelle senza ricordare perché.

Trovai il suo numero e chiamai dal mio telefono attuale.

Rispose dopo quattro squilli.

«Pronto?»

«Hannah? Sono Jenna».

Seguì un lungo silenzio.

Poi lei sussurrò: «Oh mio Dio. Jenna?»

«Devo chiederti una cosa su Lucas».

Il suo respiro cambiò.

«Sa che mi stai chiamando?»

«No».

«Jenna, cosa ricordi?»

«Quasi nulla dell’incidente. Ma ho trovato il nostro vecchio appartamento e so che Lucas era il mio fidanzato prima che accadesse».

Hannah scoppiò a piangere.

«Mi dispiace così tanto», sussurrò. «Pensavo che alla fine te l’avesse detto».

«Detto cosa?»

Lei esitò.

«Jenna, pochi giorni prima del tuo incidente, io e Lucas abbiamo fatto una cosa terribile».

Strinsi la presa sul telefono.

E quando finalmente mi raccontò cosa era successo tra loro, capii perché mio marito era stato così disperato all’idea di mantenere sepolto il nostro passato.

Rimasi sola nel mio vecchio appartamento, tenendo il telefono all’orecchio mentre Hannah piangeva dall’altra parte. Aveva appena ammesso che qualcosa di terribile era successo tra lei e Lucas poco prima del mio incidente.

Per due anni avevo creduto che mio marito fosse un gentile sconosciuto che mi aveva aiutato a riprendermi da un incidente devastante. Ora sapevo che avevamo già vissuto insieme, pianificato un matrimonio e condiviso una vita che lui mi aveva nascosto deliberatamente.

«Che cosa avete fatto, Hannah?» chiesi.

Lei faticò a rispondere.

«Qualche notte prima del tuo incidente, io e Lucas siamo andati a una festa. Abbiamo bevuto entrambi troppo e, dopo, siamo finiti da soli nella sua macchina».

«Ti prego, dimmi che non stai dicendo quello che penso».

«Mi dispiace, Jenna. Siamo andati a letto insieme».

Chiusi gli occhi.

Hannah era stata la mia amica più cara prima dell’incidente. Anche se non riuscivo a ricordare la nostra amicizia, avevo tenuto il suo nome nel mio taccuino finché un sentimento inspiegabile non mi aveva spinto a cancellarlo.

Ora capivo perché quel nome mi avesse sempre turbato.

«Lo sapevo?»

«All’inizio no. Io e Lucas avevamo deciso che te lo avremmo detto, ma nessuno dei due ne aveva avuto il coraggio».

«Allora come ho fatto a scoprirlo?»

Hannah fece un respiro tremante.

«Hai trovato dei messaggi tra noi sul suo tablet. Lui stava facendo la doccia e hai visto tutto».

Diedi un’occhiata alla fotografia di Lucas che mi chiedeva di sposarlo sul molo.

«Quella è stata la notte del mio incidente?»

«Sì».

Spiegò che l’avevo chiamata in lacrime, pretendendo di sapere come avesse potuto tradirmi. Ero distrutta e, prima che Hannah potessi calmarmi, avevo fatto una valigia e avevo lasciato l’appartamento.

«C’era una tempesta terribile», continuò. «Ti ho supplicato di non guidare mentre eri così sconvolta».

«Che cosa ha fatto Lucas?»

«Ti ha seguita».

Le mie dita si strinsero intorno al telefono.

«Seguita dove?»

«Sull’autostrada. Voleva che accostassi per poterti spiegare».

Improvvisamente, qualcosa si mosse nello spazio vuoto dove avrebbero dovuto esserci i miei ricordi.

La pioggia che batteva contro un parabrezza.

I fari che illuminavano il mio specchietto retrovisore.

Un clacson che suonava dietro di me.

Premii la mano libera contro la fronte.

«Jenna?» chiese Hannah. «Stai bene?»

Quasi riuscivo a sentire le mie mani che stringevano un volante.

C’era una strada buia, una curva stretta e un veicolo che mi seguiva troppo da vicino. Ricordavo di aver avuto paura, sebbene non sapessi dire se la paura provenisse dalla strada, dal tempo o dall’uomo che mi inseguiva.

Poi arrivò un terribile suono metallico.

Eisi un sospiro e lasciai cadere il telefono sulle ginocchia.

«Jenna!»

Lo raccolsi di nuovo.

«Ricordo dei fari», sussurrai. «Qualcuno era dietro di me».

«Lucas ha detto alla polizia che ti aveva seguita perché voleva parlare. Ha detto che ha cercato di farti fermare».

«Ha causato lui l’incidente?»

«Non so esattamente cosa sia successo su quella strada», ammise Hannah. «Ma lui era lì.»

Misi la mano nella borsa e tirai fuori la collana rotta di mia madre.

Lucas aveva sostenuto di essersi imbattuto nella mia macchina distrutta e di avermi salvata. Non aveva mai accennato al fatto che mi stesse inseguendo dopo che avevo scoperto la sua relazione.

Non si era limitato a nascondere un errore imbarazzante.

Aveva nascosto le circostanze legate alla notte che aveva cambiato la mia intera vita.

Ringraziai Hannah per avermi detto la verità e chiusi la chiamata.

Per molto tempo rimasi seduta in quell’appartamento polveroso, circondata dalle fotografie di una donna a cui erano stati rubati i ricordi.

Finalmente capivo perché Lucas conoscesse il mio caffè preferito, perché avesse tolto i gigli dalla mia stanza d’ospedale e perché sembrasse sempre anticipare i miei bisogni.

Non aveva indovinato quelle cose.

Le aveva imparate durante gli anni che avevamo già trascorso insieme.

Raccolsi la fotografia di fidanzamento, il vecchio telefono e la collana di mia madre. Prima di uscire, fotografai l’appartamento e copiai i messaggi che avevo bisogno di conservare.

Quella sera tornai nella nostra casa in periferia prima che Lucas finisse il turno in ospedale.

Misi tutto sul tavolo da pranzo, poi aprii il mio taccuino di cuoio su una pagina bianca.

Per due anni avevo annotato i fatti che Lucas mi aveva aiutato a scoprire.

Questa volta ne scrissi uno senza il suo aiuto.

Mio marito mi conosceva prima del mio incidente. Sapeva perché stavo guidando quella notte. E mi aveva lasciata sposarlo senza dirmelo.

Alle nove e mezza, i fari illuminarono le finestre della facciata.

Lucas era a casa.

Sentii la sua chiave girare nella serratura, seguita dai suoi passi familiari.

«Jenna?», chiamò. «Perché stai seduta al buio?»

Entrò nella sala da pranzo e si fermò.

I suoi occhi passarono dalla fotografia di fidanzamento al vecchio cellulare, poi alla collana di mia madre.

Il colore gli svanì dal volto.

Lo guardai dritto negli occhi.

«Prima che tu dica qualsiasi cosa, Lucas, voglio che tu capisca una cosa.»

Rimase immobile.

«So di Hannah. So del nostro primo fidanzamento. E so che mi stavi seguendo la notte in cui ho avuto l’incidente.»

Le sue labbra si aprirono, ma non uscì alcuna parola.

Poi gli feci la domanda che aveva evitato per due anni.

«Mi hai sposata perché mi amavi, o perché avevi paura che mi ricordassi perché ti avevo lasciato?»

Lucas rimase in piedi nella sala da pranzo, fissando le prove sparse sul nostro tavolo. La fotografia di fidanzamento, il mio vecchio cellulare e la collana d’oro di mia madre avevano finalmente smascherato il segreto che aveva custodito per tutto il nostro matrimonio.

Per due anni avevo creduto che fossimo estranei che si erano innamorati durante la mia guarigione. Ora sapevo che era stato il mio fidanzato prima dell’incidente, e che il suo tradimento era stato il motivo per cui ero fuggita in una tempesta che aveva quasi distrutto la mia vita.

«Rispondimi, Lucas», dissi. «Perché mi hai lasciata sposarti senza sapere nulla di tutto questo?»

Si lasciò cadere su una sedia.

«Perché avevo paura di perderti.»

«Mi avevi già persa la notte in cui ho scoperto che sei andato a letto con la mia migliore amica.»

Il suo viso si contrasse.

«Allora perché fingere che ci fossimo incontrati per la prima volta?»

Lucas fissò la fotografia del nostro primo fidanzamento.

«Quando ti sei svegliata, non riuscivi a ricordarti di me. I medici mi avevano avvertito di non sovraccaricarti di informazioni traumatiche, e mi ero detto che ti avrei spiegato tutto quando fossi stata più forte.»

«Ma non l’hai mai fatto.»

«All’inizio continuavo ad aspettare che i tuoi ricordi tornassero. Poi hai ricominciato a fidarti di me, e avevo il terrore di distruggere tutto questo.»

Lo guardai con incredulità.

«Quindi hai deciso che era meglio se non sapevo nulla?»

«Pensavo di poter sistemare le cose.»

«Mentendomi ogni giorno?»

Si coprì il viso con entrambe le mani.

«Mi sono convinto che, se ti avessi amata abbastanza, sarei potuto diventare l’uomo che meritavi.»

Diedi un’occhiata al mio taccuino di cuoio.

Lucas era stato la persona che mi aveva aiutato a ricostruire la mia identità. Conosceva le mie abitudini, le mie paure e i minimi dettagli della mia vita precedente perché avevamo già condiviso anni insieme.

Invece di restituirmi quei ricordi, aveva usato la sua conoscenza per rendersi indispensabile.

«Sapevi che il nome di Hannah era sul mio taccuino?» chiesi.

Lui annuì.

«E sapevi che l’avevo cancellato?»

«Hai mai pensato di spiegarmi il perché?»

«Avevo paura che ti ricordassi tutto.»

Quella sua ammissione faceva più male di quanto mi aspettassi.

Raccolsi la collana di mia madre.

«Perché hai tenuto nascosto questo?»

Lucas guardò il ciondolo.

«L’ho recuperato dalla tua macchina quella notte. Volevo restituirtelo, ma ti ricordavi di averlo indossato prima dello schrivo… prima dell’incidente.»

«Quindi restituirlo ti avrebbe costretto ad ammettere che eri lì.»

Lui annuì di nuovo.

«L’ho portato al matrimonio perché avevo finalmente intenzione di dirtelo.»

«Dopo che ci eravamo sposati?»

Lui non disse nulla.

Compresi il suo silenzio.

Aveva voluto che la cerimonia fosse conclusa prima di rivelare qualcosa che avrebbe potuto indurmi a rifiutarmi di sposarlo.

«Non mi hai dato una seconda possibilità di amare», dissi. «Hai dato a te stesso una seconda possibilità senza chiedere se io ne volessi una.»

Lucas cominciò a piangere.

«Ma gli ultimi due anni sono stati veri, Jenna. Mi amavi. Eravamo felici.»

Sentii le lacrime raccogliersi nei miei occhi.

Aveva ragione su una cosa.

Lo avevo amato profondamente.

Ricordavo le notti in cui era rimasto sveglio quando il dolore mi impediva di dormire, le mattine in cui mi aveva incoraggiato durante la riabilitazione e la felicità che avevo provato quando mi aveva fatto la proposta.

Quei momenti erano stati reali per me.

Ma non erano stati costruiti sulla verità.

«Amavo l’uomo che pensavo tu fossi», gli dissi. «Non sapevo che stavi nascondendo il motivo per cui la mia vita era andata in pezzi.»

Allungò una mano attraverso il tavolo.

«Ti prego. Possiamo superare questa situazione.»

Tirai via la mano.

«Prima dell’incidente, avevo il diritto di decidere se perdonarti per avermi tradita con Hannah. Dopo l’incidente, avevo ancora quel diritto.»

«Lo so», sussurrò.

«No, Lucas. Mi hai tolto quella scelta per ben due volte.»

Abbassai lo sguardo sulla fede nuziale al mio dito.

Appena ventiquattro ore prima, l’avevo indossata con orgoglio. Ora mi ricordava tutto ciò che non mi era stato permesso di sapere prima di pronunciare le mie promesse.

Lentamente, tolsi l’anello e lo posai accanto alla fotografia del fidanzamento.

Lucas la fissò.

«Jenna, ti prego, non te ne andare.»

«Devo scoprire chi sono senza qualcuno che decida cosa dovrei ricordare.»

Raccolsi la collana di mia madre, il vecchio telefono e il mio taccuino di cuoio. Poi entrai nel corridoio e presi la borsa da viaggio che avevo preparato mentre aspettavo che tornasse.

Avevo organizzato di fermarmi in un posto sicuro mentre riflettevo sui miei passi successivi. Avevo anche intenzione di parlare con il mio medico e di chiedere una consulenza legale riguardo al matrimonio.

Sulla porta d’ingresso, Lucas pronunciò il mio nome per un’ultima volta.

«Ti amavo davvero.»

Mi voltai verso di lui.

«Allora avresti dovuto fidarti di me dicendomi la verità, anche se significava perdermi.»

Fuori, l’aria della sera era fresca sul mio viso.

Rimasimi seduta in macchina per diversi minuti prima di aprire il mio taccuino su una pagina pulita.

Per due anni, avevo riempito quelle pagine con dettagli su un passato che non riuscivo a ricordare. Molti di quei dettagli provenivano da Lucas, e li avevo accettati perché mi fidavo di lui.

Questa volta, scrissi qualcosa di interamente mio.

Forse non recupererò mai ogni singolo ricordo che ho perso, ma il futuro appartiene a me.

Chiusi il taccuino e allacciai la cintura di sicurezza.

Non sapevo dove mi avrebbe portato la mia vita o se avessi mai recuperato gli anni mancanti. Sapevo solo che qualunque cosa fosse venuta dopo sarebbe stata costruita su decisioni prese da me con la verità davanti agli occhi.

Poi misi in moto la macchina e me ne andai.

Per la prima volta dal mio incidente, non stavo cercando di diventare la donna che qualcun altro ricordava.

Ero finalmente libera di decidere chi volevo essere.



