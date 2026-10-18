La radio del nonno non era rotta: la lasciava accesa per qualcuno





Fuori dal negozio l’aria mi pizzicò le guance, umida e fredda, con quel vento di Brighton che ti entra sotto il colletto anche quando non sembra forte. Mrs. Helen Carter non si mise a camminare subito. Si fermò sul marciapiede, una mano stretta alla borsa, l’altra appoggiata per un secondo al palo della luce come se dovesse prendere fiato. Io restai davanti a lei con la radio rossa contro il fianco e il quaderno di Arthur sotto il braccio, sentendomi improvvisamente stupida per aver pensato, fino a pochi minuti prima, di regalarla come si regala un tostapane rotto.





“Vieni un attimo,” disse.

La seguii lungo la strada, senza parlare. La casa di Arthur era a poche traverse da lì, e quella distanza breve mi sembrò tirata come una corda. Mrs. Carter camminava piano ma senza esitazioni, con il passo di chi conosce ogni buca del marciapiede. Io invece continuavo a guardare la radio, il frontale lucido graffiato agli angoli, la manopola laterale consumata dal pollice di mio nonno. Ogni tanto mi tornava in mente la sua schiena curva in cucina, la domenica mattina, il cacciavite tra le dita e il giornale aperto accanto alla tazza di tè. Mi era sempre sembrata una fissazione senza spiegazione. Ora quella fissazione aveva preso peso.

Quando arrivammo davanti alla sua casa, Mrs. Carter non aprì subito. Si voltò verso di me, gli occhi chiari stretti dal vento. “Arthur non era uno che faceva le cose per mania,” disse piano. “Se teneva quella radio accesa a quell’ora, era perché stava aspettando qualcosa.”

“L’ho sempre vista così,” risposi, e mi uscì più dura del necessario. “Accesa, basta. Nessuno mi ha mai spiegato il resto.”

Lei annuì una volta sola, come se quella risposta le bastasse per capire quanto poco avessi saputo davvero. Poi indicò il vialetto. “Dentro c’è ancora il quaderno, giusto?”

Lo guardai istintivamente. “Sì. L’ho trovato in cucina. Appunti di frequenze, manutenzioni, date.”

“Bene.” Fece una pausa. “Tua zia avrebbe dovuto buttare via quelle carte anni fa. Arthur no, però. Lui scriveva tutto. Anche quando non voleva parlarne.”

La porta d’ingresso era ancora fredda sotto la mano quando la aprii. L’odore di casa chiusa, legno vecchio e detersivo rimasto nei tubi, mi arrivò addosso tutto insieme. Entrando, ebbi la sensazione netta che fino a quel momento non avessi davvero visto quella cucina. Era sempre stata solo il posto dove lui mangiava da solo, correggeva il giornale, aggiustava prese e interruttori. Ora, con Mrs. Carter dietro di me, sembrava un posto in attesa.

La radio era ancora sul mobile, accanto al portafrutta vuoto. La lasciai lì e aprii il quaderno sulla pagina più recente. C’erano righe ordinate: ora, frequenza, “sul canale giusto prima delle 18:45”, “controllare a metà settimana”. Sotto, una nota più vecchia era quasi cancellata dal tempo: “Se arriva il bollettino, non distrarti”. Mi fermai su quella frase. Mi fece uno strano effetto leggere qualcuno che, per una volta, sembrava parlare a se stesso da lontano.

Mrs. Carter si avvicinò al tavolo, ma non toccò niente. Guardò il quaderno come si guarda una cosa che si è tenuta nascosta troppo a lungo in casa propria. “Lui sapeva che io non riuscivo a sentire bene la radio la sera,” disse. “La mia cucina dava sul retro, il vicolo faceva un rumore terribile. E allora lui, ogni settimana, la teneva accesa anche per me.”

Io alzai la testa. “Per te?”

“Per me, sì.” Fece un sorriso appena accennato, senza allegria. “E per Iris.”

Il nome rimase sospeso tra noi. Lo conoscevo, certo. Arthur me ne aveva parlato una volta, molto tempo fa, quando avevo ancora vent’anni e lui più pazienza di quanta ne avessi io. Mi aveva detto solo che la figlia della vicina era “sparita per un po’”, ma lo aveva fatto con quel tono sfuggente di chi non vuole aprire una ferita. Io avevo lasciato perdere, come si fa con le cose che sembrano appartenere agli adulti e non a te. Ora invece il nome tornava con un peso diverso.

“Ero io che aspettavo quella trasmissione,” disse Mrs. Carter. “Quella dei nomi. Ogni settimana leggevano i dispersi, i ritrovamenti, gli avvisi delle stazioni locali. Arthur aveva capito che Iris passava sempre da lì quando andava al lavoro, ma una sera non tornò. Nessuno seppe dire dove fosse finita per mesi.”

Mi venne da stringere il bordo del tavolo. “Arthur c’entrava qualcosa?”

Lei esitò, e in quell’esitazione c’era già la risposta. “Da ragazzi si erano mossi tutti e due per cercarla. Lui l’aveva vista salire su un autobus sbagliato, o almeno così mi disse quando finalmente tornò a parlare con me. Non seppe seguirla. Si portò dietro quella colpa come una pietra.”

In cucina si sentì solo il ronzio del frigorifero. Io aprii la bocca, poi la richiusi. Avevo passato anni a pensare a mio nonno come a un uomo di poche parole e di abitudini dure, uno che aggiustava oggetti quando gli altri li buttavano. Non mi era mai venuto in mente che quelle abitudini potessero essere una forma di vigilanza, non un capriccio. Mi chiesi quante volte, seduto lì, avesse aspettato che una voce alla radio dicesse il nome giusto. Quante volte avesse abbassato il volume quando io entravo in cucina, come se quel momento non mi riguardasse ancora.

Mrs. Carter si sfregò le dita tra loro, un gesto piccolo, nervoso. “Non voleva che te lo dicessi io,” aggiunse. “Mi fece promettere che non avrei aperto bocca finché lui fosse stato vivo. Disse che tu dovevi ricordarlo per quello che faceva con le mani, non per quello che gli faceva male.”

Mi si inumidirono gli occhi, ma li tenni fermi sulla radio. Era lì da sempre, o almeno così mi era sembrato. Eppure ora c’era qualcosa che non tornava nella cerniera laterale, una minuscola sporgenza che non avevo notato prima. Mi chinai, guardai meglio il pannello posteriore e sentii un piccolo scatto sotto le dita. La manopola laterale era allentata, come se qualcuno l’avesse svitata e poi rimessa a posto in fretta, senza stringere del tutto.

“Arthur l’ha aperta molte volte,” dissi.

“Lo so.” Mrs. Carter fece un cenno. “Cercava sempre di non lasciare tracce. Ma lui non era bravo a mentire con gli oggetti.”

Presi il cacciavite che tenevo ancora nella borsa, quello che avevo usato il giorno prima per staccare una mensola dal ripostiglio. Il metallo mi scivolò un attimo nel palmo, poi trovò presa. Allentai la vite con cautela. La manopola venne via meno pulita di quanto immaginassi, lasciando intravedere un vano stretto, giusto il necessario per infilare due dita. Mi fermai un secondo, perché sentivo il cuore battere troppo in fretta per una cosa tanto piccola. Poi infilai la mano e toccai un pezzetto di carta ripiegata.

Era un biglietto, ingiallito ai bordi, piegato quattro volte. Non aveva busta. Solo una scrittura riconoscibile, la grafia inclinata di Arthur, asciutta e precisa, con quella tendenza a premere troppo sulla penna quando voleva ricordarsi qualcosa. Lo aprii sopra il tavolo. C’era scritto solo una frase, breve, senza saluti: “Alle 18:45, la voce torna. Se Nora arriva prima, falle ascoltare prima di parlare.”

Restai immobile con il foglio in mano. Sentii Mrs. Carter tirare un respiro lento, quasi sollevato, come se quel pezzo di carta avesse finalmente dato forma a qualcosa che lei portava addosso da anni. Io invece non riuscivo ancora a capire se mi avesse scritto lui o se fosse stata una preghiera lasciata lì per caso. Mi tremarono le dita, e il biglietto fece un piccolo fruscio quando lo richiusi.

“Lui lo sapeva,” dissi, più a me stessa che a lei.

Mrs. Carter annuì. “Sapeva che saresti andata a svuotare la casa in fretta. Sapeva che avresti voluto liberartene. E sapeva che, se ti avessi detto tutto io, tu avresti pensato che fosse solo una storia vecchia da vicine di casa.”

Mi uscì un mezzo fiato, quasi una risata rotta, ma non c’era niente da ridere. Guardai la radio rossa, poi il biglietto, poi di nuovo lei. Avevo sentito una punta d’irritazione per giorni, una di quelle cose che ti sembrano piccole finché non scopri che sotto c’era il resto di una vita. E adesso, per la prima volta da quando ero tornata a Brighton, mi domandai se il mio nonno non avesse aspettato proprio me, non la radio. Come se sapesse che avrei bisogno di inciampare in quella verità da sola.

Mrs. Carter si avvicinò un poco al mobile. “Se vuoi,” disse, “possiamo accenderla qui.”

Io guardai l’orologio appeso sopra il lavello. La lancetta dei minuti era vicina al punto giusto. Il numero si avvicinava con una lentezza esasperante. Le mie mani si erano asciugate all’improvviso, come se il corpo avesse capito prima di me che stava arrivando qualcosa di importante. Mi sentii dire, quasi senza voce: “Manca poco.”

E fu allora che mi accorsi di non sapere più se volevo davvero sentire quella stazione.

Il minuto successivo passò lento, con il ticchettio del frigorifero e il vento che batteva piano sul vetro della finestra. Mrs. Helen Carter non disse nulla. Tirò soltanto una sedia indietro e si sedette di lato, come se non volesse mettere il suo peso addosso a quel momento. Io rimasi in piedi vicino alla radio, con il biglietto aperto sul palmo e il collo rigido. Alle 18:45 mancavano ancora due minuti. Mi sembrò assurdo che una cosa così piccola potesse farmi sentire quasi in colpa.

Quando la lancetta arrivò precisa, girai la manopola. Il plastico consumato mi si incollò sotto le dita per un secondo, poi la radio si accese con un fruscio breve, familiare a metà. La luce del display tremò e si stabilizzò. Le prime voci erano distorte, poi la stazione entrò pulita, con quel tono locale, un po’ stanco, da trasmissione che non si prende mai troppo sul serio ma che tutti ascoltano lo stesso. Mi si strinse lo stomaco quando sentii la sigla. Non perché la riconoscessi davvero, ma perché capii che Arthur l’aveva sentita centinaia di volte, seduto nello stesso punto in cui ero io adesso.

La voce femminile parlò di strade chiuse sul fronte del mare, di una raccolta di oggetti smarriti, poi passò ai nomi. Uno dopo l’altro, letti piano. Alcuni erano seguiti da un aggiornamento, altri da un ritrovamento avvenuto quella settimana in una città vicina. Io non respiravo quasi. Mrs. Carter chiuse gli occhi quando sentì la rubrica dei dispersi iniziare. Le sue dita, posate sul bordo del tavolo, si mossero appena, come se stesse contando dentro di sé.

Poi arrivò il nome. “Iris Carter.”

La voce lesse il ritrovamento con la stessa calma con cui aveva letto tutto il resto: “Contattata la famiglia, condizioni stabili, rientro avvenuto ieri sera.” Mrs. Carter portò una mano alla bocca, ma non pianse. Si piegò soltanto in avanti, un poco, e lasciò uscire un respiro che sembrava trattenuto da anni. Io la guardai senza sapere dove mettere le mani. Mi venne da abbassare il volume, e invece non lo feci. Mi sembrò che farlo sarebbe stato peggio.

“Era viva,” dissi piano, come se stessi controllando di aver capito bene.

“Lo sapevamo già da allora,” rispose Mrs. Carter, con un sorriso che non aveva niente di allegro e tutto di vero. “Ma sentirlo così… fu diverso.”

La trasmissione andò avanti, ma io non ascoltavo più le parole. Stavo pensando a Arthur che annotava l’orario, che sistemava quella radio ogni domenica, che teneva il suo apparecchio puntato su una sola stazione per non perdersi quella fascia. Non era una mania. Era una guardia. Un appuntamento ripetuto per anni, perché una volta sola non basta quando vivi con l’idea di aver lasciato qualcuno nel punto sbagliato della sua vita. E io, che l’avevo sempre scambiato per ostinazione, non avevo mai visto il resto.

“Perché non me l’ha detto?” chiesi, e la voce mi venne più ruvida di quanto volessi.

Mrs. Carter abbassò gli occhi sulla radio. “Perché ti conosceva.” Si toccò il polso, poi lo lasciò andare. “Sapeva che avresti fatto esattamente quello che hai fatto stamattina: avresti deciso che era solo un oggetto vecchio. E voleva evitarti di portartelo dietro come si porta un lutto che non è tuo.”

Mi passai una mano sulla fronte. Avevo il quaderno di Arthur ancora sotto il braccio e mi accorsi che lo stringevo forte, quasi piegandolo. Tutta la casa sembrava cambiata senza muoversi di un millimetro. Il mobile della cucina, la tazza sbeccata, il cucchiaio nel lavello. Ora ognuna di quelle cose aveva una misura diversa, come se non appartenessero più a un uomo silenzioso e basta, ma a qualcuno che aveva fatto spazio per una storia che non era solo sua.

Mrs. Carter si alzò con fatica e si avvicinò alla radio. “Arthur mi disse che, se fosse morto prima di te, non dovevi sentirti obbligata a tenerla per forza.” Si fermò un attimo, gli occhi fissi sul frontale rosso. “Ma aggiunse anche che non voleva fosse buttata via. Voleva che finisse in mani che sapessero ascoltare.”

Mi sfuggì un mezzo sorriso, storto. “E io sarei quella?”

“Adesso sì.” Lei guardò me, non l’oggetto. “Prima no.”

Quella frase mi fece abbassare la testa. Per un istante mi sentii ancora la nipote che entra nella casa del nonno solo per svuotarla in fretta, con la pazienza ridotta al minimo e la testa piena di cose pratiche. Poi ripensai al biglietto nascosto nel vano, alla scrittura di Arthur, al modo in cui aveva anticipato la mia fretta senza giudicarla. Aveva capito persino la parte peggiore di me e aveva deciso lo stesso di lasciarmi arrivare fino in fondo.

“Non posso lasciarla qui solo per una sera,” dissi infine.

Mrs. Carter parve capire subito cosa intendevo. Andò al mobile, sfilò la presa con un gesto attento, quasi rispettoso, e prese la radio con entrambe le mani. Io la seguii fuori, con il quaderno stretto sotto il braccio e il biglietto ripiegato in tasca. L’aria del crepuscolo ci investì appena aprii la porta. Brighton era già scurita ai bordi, con i fari delle auto che si allungavano sull’asfalto bagnato. Camminammo senza parlare fino al marciapiede davanti a casa di Mrs. Carter, dove il vento arrivava più netto. Lei si fermò e mi guardò di traverso.

“Portiamola dentro un momento,” disse.

La sua casa odorava di tè e di lana asciutta. Sul tavolino in salotto c’era una foto in cornice: una ragazza giovane, capelli scuri, il viso girato di tre quarti. Iris. La vidi e capii subito perché la radio non era stata solo una radio per loro. In quella stanza c’era il resto di una voce, di una presenza rimasta appesa in famiglia per anni. Mrs. Carter posò l’oggetto sul tappeto vicino alla finestra e passò un dito sul bordo superiore, con delicatezza quasi ridicola per una donna che fino a pochi minuti prima era stata tutta dritta e pratica.

“Qui la sentiva meglio,” disse. “Quando Arthur la portava ancora da me, prima che io comprassi quella nuova, la mettevamo su questa mensola.”

Io annuii e mi guardai intorno. Non c’era niente di teatrale in quella casa. Solo tazze, fotografie, una coperta piegata male sul bracciolo. Eppure sentii che qualcosa si era rimesso al suo posto. Non il dolore, quello no. Piuttosto la sua forma. Finalmente meno confusa.

Mrs. Carter prese il cavo e lo collegò. “Accendila di nuovo,” mi disse.

Lo feci. La stazione partì quasi subito. Questa volta non arrivò nessun nome, solo musica leggera e il brusio di fondo della trasmissione che proseguiva. Mrs. Carter si mise seduta davanti alla radio, le mani in grembo, e restò lì a guardarla come si guarda una persona tornata tardi. Io mi sedetti accanto a lei e sentii, per la prima volta da quando ero arrivata a Brighton, che non stavo sottraendo qualcosa a una casa chiusa. Stavo lasciando un oggetto dove poteva ancora servire.

Quando tornai da Arthur, era già buio. La cucina aveva un’aria diversa senza la radio sul mobile; sembrava più vuota, ma non meno piena. Aprii il quaderno e girai le pagine fino a trovare l’ultima annotazione. Lì, sotto gli appunti sulle frequenze, aveva scritto una riga semplice: “Se Nora capisce, lasciale il tempo di scegliere.” Rimasi ferma a leggere quelle parole finché non mi bruciò un po’ la vista. Non mi chiedeva di essere brava. Solo di scegliere.

La scelta la feci il mattino dopo. Non regalai la radio, non la misi in una scatola per l’usato, non la lasciai a prendere polvere in un angolo. La portai nel mio salotto a Brighton, accanto alla finestra, e la pulii con un panno umido finché il rosso tornò meno spento. Poi telefonai a Mrs. Carter e le dissi che, ogni domenica alle 18:45, se le andava, poteva passare da me. Fece una pausa breve, poi rispose: “Va bene, Nora. Lo facciamo come si deve.”

La prima domenica dopo il mio rientro la accesi nello stesso punto esatto. La stazione partì con il suo fruscio, e io pensai ad Arthur non come a un uomo ingombrante e vecchio, ma come a qualcuno che aveva tenuto in vita una promessa senza farmi il discorso. Mrs. Carter arrivò con due tazze da tè e una piccola fetta di torta di mele avvolta nella stagnola. Si sedette, ascoltò un po’, poi sorrise appena.

Quella radio non mi pesò più. Rimase lì, sul mobile del salotto, accesa una volta alla settimana. Non per nostalgia, non per dovere. Perché adesso sapevo esattamente a chi stavo facendo posto.

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