La stampa 3D ha trasformato questo pappagallo in un cyborg con becco di titanio





Dotato di un becco in metallo personalizzato, resistente alla ruggine, Gigi il pappagallo è il messaggio del Brasile contro il traffico illegale di animali.





La vita avrebbe potuto prendere due direzioni per questo pappagallo brasiliano trovato con un becco gravemente deformato. Potrebbe essere soccombente alla fame, consumando i suoi ultimi giorni in una sconfitta affamata; oppure potrebbe aver adempiuto al suo destino come il primo pappagallo cyborg al mondo.

Questo pappagallo straordinario, Gigi, ha scelto la seconda opzione. Gigi ha scelto la vita.

Veterinari ed esperti di stampa 3D presso il Centro Tecnologico e di Informazione Renato Archer in Brasile hanno stampato in 3D un becco in titanio personalizzato per Gigi, che hanno salvato dalla cattività. Gigi, un ara, aveva bisogno di un becco leggero e resistente alla ruggine per rompere i duri semi e noci su cui sopravvive.

Il team autodefinitosi “Vendicatori”, che includeva un chirurgo veterinario, uno specialista in ricostruzione facciale e un dentista veterinario, ha precedentemente salvato la vita ad animali stampando in 3D un becco per un tucano e un guscio per una tartaruga.

Il becco di Gigi è stato personalizzato inizialmente utilizzando fotografie per creare un modello a grandezza naturale, che è stato successivamente convertito in un becco stampato in 3D con titanio.

Utilizzando cemento osseo e viti ortopediche, il becco protesico è stato attaccato, e entro 48 ore Gigi si era già adattata alla sua nuova vita da cyborg mangiando cibi solidi. Si sta riprendendo presso il Centro di Ricerca e Screening degli Animali Selvatici dell’Università Unimonte, dove puoi vederla mangiare felicemente della frutta.

Sebbene la creazione di protesi metalliche personalizzate per animali feriti o malformati possa dare loro una seconda possibilità nella vita, non sarebbe pratico utilizzare questa tecnica per aiutare gli animali su scala più ampia, anche se la stampa 3D più generalizzata è stata utilizzata per creare carrozzine per cani. I ricercatori sperano che il trionfo di Gigi sulle insidie della cattività umana porti consapevolezza al crescente problema del traffico illegale di animali selvatici in Brasile.

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