La suocera mi ha chiamato piangendo per dirmi che il nostro cane era morto. Quattro giorni dopo l’ho sentito abbaiare al canile.

Siamo andati da Carla e Franco nel tardo pomeriggio del martedì, io e Luca, con Biscotto sul sedile posteriore. Non avevamo chiamato prima. Non volevamo dare il tempo di costruire una versione più solida di quella che aveva già costruito, e quella che aveva costruito era già abbastanza elaborata da far capire quanto tempo avesse avuto per pensarci. Carla ha aperto la porta e ha guardato Biscotto con un’espressione che non era sorpresa nel modo in cui dovrebbe essere sorpresa qualcuno che credeva che un cane fosse morto. Era qualcosa di più controllato, quella qualità dello sguardo di chi sta ricalcolando in tempo reale. Luca è entrato in casa prima che lei potesse dire niente. Io sono entrata dopo con Biscotto al guinzaglio. Franco era in cucina e ha guardato il cane con una confusione genuina che mi ha detto che probabilmente non sapeva niente, o sapeva meno di quanto pensassi.





Carla si è seduta sul divano e ha cominciato a parlare prima ancora che Luca aprisse la bocca. Era stata al veterinario, Biscotto aveva avuto la crisi, il veterinario aveva detto che stava soffrendo, lei aveva autorizzato la soppressione perché non voleva vederlo soffrire, non capiva come fosse possibile che fosse al canile, forse il veterinario aveva mentito, forse c’era stato uno scambio di cani, forse qualcuno aveva sbagliato qualcosa da qualche parte. La storia cambiava dettaglio ogni volta che Luca indicava un punto che non tornava, come quei giochi in cui tappi un buco e ne appaiono altri due, quella qualità frenetica delle bugie che cercano di adattarsi alla realtà invece di corrisponderle. Luca la lasciava parlare e poi diceva una cosa sola: “Ma il veterinario che hai chiamato non sa niente di Biscotto.” Lei produceva una spiegazione. “E la donna al secondo veterinario ti ha descritta in accappatoio e pantofole.” Un’altra spiegazione. “E hai detto che non sapevi a chi appartenesse il cane.” Silenzio. Poi un’altra versione. Poi un’altra ancora.

Ad un certo punto Franco si è alzato dalla sedia e ha detto, con quella voce bassa degli uomini che parlano poco ma quando parlano intendono quello che dicono: “Carla, smettila.” Era la prima volta in tre anni che lo sentivo usare quel tono con lei. Carla lo aveva guardato come se le avessero detto qualcosa di incomprensibile. Franco aveva continuato: “Non c’è niente che puoi dire che aggiusti questa cosa.” Poi si era girato verso Luca e aveva detto: “Mi dispiace. Mi dispiace per quello che è successo a quel cane.” Non aveva detto di non sapere niente. Non aveva difeso sua moglie. Aveva solo detto mi dispiace, con quella semplicità delle persone che non sanno mentire abbastanza bene da provare a farlo. Luca aveva annuito. Poi aveva preso Biscotto, lo aveva passato a me, e aveva detto a sua madre con una voce che non le aveva mai usato prima: “Non ti daremo mai più un nostro animale. E non ti daremo mai più niente che appartiene a noi.”

Siamo usciti senza aggiungere altro. Biscotto è salito sul sedile posteriore con quella tranquillità dei cani anziani che non fanno drammi e si adattano, come aveva sempre fatto da quando era nel canile la prima volta, come aveva fatto quando era venuto da noi, come aveva fatto quando era andato da loro. Nel tragitto verso casa ho tenuto la mano sul suo fianco e ho sentito il suo respiro regolare e ho pensato a quei quattro giorni che aveva trascorso al canile senza capire perché ci fosse finito di nuovo, a quella donna in accappatoio e pantofole che lo aveva consegnato alla reception dicendo di non sapere a chi appartenesse, come se tredici anni di vita di un cane fossero una cosa che si poteva depositare da qualche parte e dimenticare.

Quello che è successo nei mesi successivi ha avuto quella qualità lenta delle cose che si sistemano non con un gesto drammatico ma con l’accumulo di piccole decisioni quotidiane. Ci siamo trasferiti in un’altra città sei mesi dopo, non solo per via di Carla, ma quella vicenda aveva accelerato una conversazione che avevamo con noi stessi da tempo. Luca aveva ancora un rapporto con suo padre. Franco chiamava ogni settimana, a volte di più, e le telefonate avevano quella qualità diversa di chi ha smesso di mediare e parla direttamente. Non si parlava di Carla in quelle telefonate, non perché ci fosse un accordo esplicito di non farlo, ma perché non c’era niente di utile da dire. Franco sapeva quello che era successo. Luca sapeva che suo padre lo sapeva. Erano due persone che si rispettavano abbastanza da non usare le conversazioni per riaprire una cosa che non si poteva chiudere con le parole.

Carla ha chiamato Luca tre settimane dopo che ce ne eravamo andati. Aveva una versione nuova della storia, più elaborata, che includeva un veterinario che aveva preso decisioni sbagliate e un canile che non aveva seguito le procedure corrette e una serie di circostanze sfortunate che nessuno aveva potuto prevedere. Luca l’aveva ascoltata per due minuti. Poi aveva detto: “Mamma, il cane stava benissimo. Lo abbiamo portato dal veterinario il giorno stesso che lo abbiamo ripreso dal canile. Stava benissimo.” Carla aveva fatto una pausa e poi aveva detto che era un miracolo. Luca aveva riattaccato. Non avevamo più avuto conversazioni dirette con lei dopo quella.

Biscotto ha vissuto con noi per altri due anni. Ha dormito sul nostro letto, ha fatto le passeggiate lente del mattino, ha mangiato le crocchette con quella concentrazione seria che metteva in tutte le cose importanti. Non ha mai avuto crisi epilettiche gravi. Ha sviluppato un tumore nella primavera del secondo anno, e quella volta la soppressione era vera e necessaria e l’abbiamo decisa noi con il veterinario che lo conosceva da mesi, con Luca che lo teneva sul tavolo con entrambe le mani e io che stavo accanto. Polvere, il pastore tedesco che avremmo dovuto tenere solo temporaneamente, quella che secondo Carla scavava buche nel giardino, ha vissuto con noi altri sette anni dopo la morte di Biscotto senza scavare una singola buca in nessun posto. Era il cane più quieto e affettuoso che avessi mai visto, uno di quelli che non fanno mai niente per farsi notare ma sono sempre esattamente dove serve che siano.

Quello che ho capito in tutta questa storia non riguarda solo Carla o i cani o la bugia specifica che aveva costruito quel venerdì pomeriggio in accappatoio e pantofole. Riguarda una cosa più generale su come funzionano le persone che hanno imparato a controllare le situazioni attraverso le informazioni. Carla non aveva portato Biscotto al canile per cattiveria nel senso diretto del termine. Lo aveva fatto perché era il modo più semplice di risolvere un problema che aveva, un cane anziano che richiedeva cure e attenzione che non voleva dare, e aveva costruito una bugia intorno a quella soluzione perché non era capace di dire la verità su niente che la riguardasse, nemmeno sulle cose piccole. Mentiva per abitudine, per riflesso, con quella facilità delle persone che hanno smesso da tempo di distinguere tra quello che dicono e quello che è reale. Il dettaglio del veterinario che non aveva fatto pagare la soppressione perché le faceva pena era il tipo di errore che fanno le bugie elaborate: il dettaglio in più, quello che non serve alla storia ma che chi sta mentendo aggiunge perché lo rende tutto più credibile ai propri occhi, non agli occhi di chi ascolta.

Ho pensato spesso a quel dettaglio nei mesi successivi. Ogni volta che ripenso a quella telefonata è la prima cosa che rivedo: la voce di Carla che aggiunge quella frase quasi come nota a margine, come se stesse arricchendo un racconto invece di raccontare una cosa vera. È quella la crepa attraverso cui si vede tutto il resto. Non le grandi incongruenze, non il veterinario che non sapeva niente, non la donna in accappatoio alla reception del secondo veterinario. Quel dettaglio in più. Quella frase inutile. La cosa che non serviva alla storia ma che Carla aveva messo lo stesso perché le sembrava più convincente e invece era esattamente quello che mi aveva fatto fermare, riavvolgere, ricominciare ad ascoltare con attenzione diversa. Le bugie elaborate contengono sempre quel momento. Basta avere la pazienza di sentirlo.