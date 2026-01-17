​​


Ladro ucciso, il sedicente capo dei rom si presenta da Del Debbio e ci racconta la favola che rubava per colpa dello stato che non gli ha dato un lavoro

Emanuela B.
17/01/2026
Il signor Igor Stojanovic, che si autodefinisce mediatore culturale rom, ha dichiarato: “Adamo è stato assassinato e non è stato invocato il principio della legittima difesa!”.  Questa affermazione si riferisce all’uccisione di un ladro a Lonate Pozzolo.



Jonathan Rivolta non è oggetto di indagine in seguito all’uccisione di un bandito nel Varesotto. La famiglia Rivolta esprime gratitudine per la solidarietà ricevuta, pur manifestando preoccupazione per la possibilità che la vicenda non sia conclusa.

La notizia ha riacceso il dibattito nazionale sulla sicurezza domestica. A Lonate Pozzolo, una mattina apparentemente ordinaria si è trasformata in un ulteriore episodio della complessa questione italiana riguardante la protezione della propria abitazione.  Si tratta di una narrazione ricorrente, che solleva sempre le stesse domande: il cittadino ha agito in legittima difesa o si è reso responsabile di un illecito?



