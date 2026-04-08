“L’Apocalisse è iniziata”. Medjugorje e l’ultima profezia: tra sette anni il secondo millennio della redenzione





Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, ha recentemente fornito un’analisi approfondita dei segreti di Medjugorje e del loro significato nel contesto attuale della Chiesa e del mondo. In un’intervista concessa a Libero Quotidiano, il sacerdote ha evidenziato come i messaggi ricevuti dai veggenti da oltre quattro decenni delineino una fase storica di rilevanza cruciale, definita come gli “ultimi tempi”.





Le apparizioni, che dal 24 giugno 1981 coinvolgono sei veggenti nel villaggio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, sono state oggetto di approfonditi studi ecclesiali. Pur non pronunciandosi sulla natura soprannaturale delle apparizioni, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha riconosciuto i frutti spirituali derivanti da esse, formulando un giudizio complessivamente positivo sui messaggi affidati dalla Regina della pace.

I veggenti affermano di custodire dieci segreti, trascritti su pergamena, che riguardano eventi futuri per il mondo e per la Chiesa. Secondo Padre Livio, un delegato pontificio è incaricato di valutarli e di diffonderli in conformità con la Sacra Scrittura e la Tradizione. Nel suo libro intitolato “Tutti i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje”, il sacerdote anticipa la convinzione che il tempo stia accelerando e che i segreti si avvicinino imminentemente alla loro rivelazione.

Il direttore di Radio Maria ha dichiarato: “Siamo nel 2026, e nel 2033 entreremo nel secondo millennio della redenzione. Sono sette anni durante i quali il mondo subirà profonde trasformazioni. E l’intera vicenda potrebbe giungere al suo compimento”. Egli definisce questa fase come un grande combattimento spirituale, tratto dall’Apocalisse, che non indica la fine del mondo, bensì un periodo storico caratterizzato da un confronto tra forze spirituali.

Padre Livio interpreta i messaggi di Medjugorje alla luce dell’Apocalisse, individuando un conflitto tra la Donna vestita di sole e il grande dragone rosso, simboli rispettivamente della Madonna e di Satana. Egli sottolinea che questa fase non comporterà la distruzione immediata, ma un tempo di prova che potrebbe estendersi anche per secoli, come indicato da San Giovanni Paolo II.

Il sacerdote fa riferimento ai messaggi trasmessi il 1° gennaio 2000 e il 25 gennaio 1991, che mettono in guardia contro l’intento di Satana di minare la fede, la Chiesa e il mondo naturale. Secondo padre Livio, il piano prevede l’annientamento del mondo privo di Dio, mentre la Madonna interverrà per proteggere l’umanità.

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