L’assalto a Ceuta? Delirio di Boldrini e Bonelli: “Un complotto contro Sanchez, Meloni complice”





Siamo oltre la dietrologia, si sfonda nel complottismo: migranti mossi come soldatini dai nemici di Sanchez per metterlo in difficoltà, forse da ambienti sovranisti mondiali, dalla destra, da Trump. La sinistra ha trovato la chiave di lettura sulla crisi dei migranti di Ceuta. E ha già assolto il premier spagnolo.





“La crisi di Ceuta, per altro già rientrata, ha tutta l’aria di essere stata pilotata al solo scopo di attaccare il leader socialista Pedro Sanchez. È preoccupante che alcuni paesi dell’Ue l’abbiano strumentalizzata, invece di dimostrare solidarietà a un partner europeo che deve fronteggiare un’emergenza”, dice Laura Boldrini, rispuntata come d’incanto sulle agenzie. Ovviamente la colpa è della Meloni: L’Italia, in particolare, che è un Paese di frontiera tanto quanto la Spagna, dovrebbe stringere alleanze con Madrid, non sospendere Schengen in maniera del tutto strumentale, insensata e aprire una crisi diplomatica con un altro Stato dell’Ue. La reazione del Governo italiano, del resto, è del tutto conforme a quella di Trump che ha usato le immagini di Ceuta per dire agli americani che se vinceranno i Democratici, lo stesso succederà agli Usa. Manipolazione della realtà a fini elettorali da una parte e l’attacco a Sanchez per la sua autonomia politica e anche per spaccare l’Ue, dall’altra”, afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. La pista americana tiene banco a sinistra, ovviamente.

Ceuta, Boldrini e Bonelli sulla linea del complotto trumpiano

“Lo stesso Trump che, in questo momento, è fondamentale per il Marocco per ottenere la piena sovranità territoriale sul Sahara Occidentale, negando così il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi ribadito in numerose risoluzioni delle Nazioni unite. Tutti questi elementi aprono più di un interrogativo sulle dinamiche che hanno mosso la crisi di Ceuta e su quanti siano gli interessi in ballo”.

Sull’emergenza di Ceuta, interviene anche Angelo Bonelli, di Avs. “Quanto sta accadendo a Ceuta è il risultato di un’operazione costruita a tavolino. Le immagini parlano da sole: camion carichi di migranti vengono fatti arrivare sotto il controllo della polizia di frontiera marocchina. Non siamo di fronte a un evento spontaneo, ma a una vicenda che ha una chiara regia politica e geopolitica. Il Marocco pochi giorni fa ha dedicato un’autostrada a Trump!». Poi passa alla Meloni: ”In questo contesto – avverte – invece di chiedere conto di ciò che sta accadendo e delle responsabilità politiche, Giorgia Meloni sceglie la propaganda, invocando la chiusura di Schengen e usando la disperazione di migliaia di persone per rincorrere il consenso della destra più estrema. È uno sciacallaggio politico che trovo profondamente vergognoso e che mi schifa”.

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