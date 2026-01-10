L’attore turco Can Yaman è stato arrestato





L’attore turco Can Yaman, noto per il suo lavoro in serie televisive di successo, è stato arrestato nella notte dell’8 gennaio 2026 a Istanbul. L’arresto fa parte di un’indagine più ampia sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e VIP della città. Insieme a Yaman, sono state fermate altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, recentemente tornata dal reality show Survivor.





I sette arrestati sono attualmente sottoposti a una serie di test presso l’Istituto di medicina forense, finalizzati a determinare la data di assunzione delle sostanze stupefacenti e il momento in cui tale assunzione sarebbe avvenuta. L’operazione che ha portato agli arresti ha incluso raid in nove diversi night club di Istanbul, dove sono stati arrestati anche alcuni spacciatori e gestori dei locali coinvolti nella vendita di droghe.

Questa indagine ha già visto coinvolti oltre 20 personaggi dello spettacolo e della stampa nelle scorse settimane, segnalando un problema significativo legato all’uso di sostanze stupefacenti nel mondo del divertimento turco. Le autorità hanno intensificato i controlli e le operazioni per affrontare il fenomeno, che ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e i media.

Nell’ambito di questa indagine, la polizia ha effettuato irruzioni al Bebek Hotel di Istanbul e nel locale Klein Phönix di Maslak. I proprietari e i direttori di queste strutture sono già stati arrestati. La Procura della Repubblica di Istanbul ha emesso una nota ufficiale riguardante l’operazione.

L’ufficio della Procura per le indagini su contrabbando e narcotici ha avviato un’inchiesta per vari reati, tra cui “detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale”, “agevolazione dell’uso di stupefacenti” e “induzione alla prostituzione”. Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato una quantità significativa di sostanze ritenute stupefacenti, tra cui liquidi, cocaina, marijuana, pillole, bilance di precisione e munizioni.

La notizia dell’arresto di Can Yaman ha rapidamente fatto il giro dei media turchi, suscitando grande attenzione e preoccupazione tra i fan e i colleghi dell’attore. La sua carriera, caratterizzata da ruoli di successo in diverse produzioni televisive, potrebbe subire un impatto significativo a causa di questa situazione legale. Mentre l’indagine continua, molti si chiedono quali saranno le conseguenze per lui e per gli altri coinvolti.

Yaman, 36 anni, è diventato una figura di spicco nel panorama televisivo turco grazie alla sua presenza carismatica e ai suoi ruoli in serie che hanno ottenuto grande popolarità sia in Turchia che all’estero. Tuttavia, la sua immagine pubblica è ora a rischio, e il futuro della sua carriera potrebbe dipendere dall’esito di questa indagine.

La comunità artistica turca sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione, con molti che esprimono solidarietà a Yaman e agli altri arrestati. Tuttavia, ci sono anche voci critiche che chiedono un maggiore impegno nella lotta contro il consumo di droghe tra i giovani e i personaggi pubblici.



