Le cose che nascondiamo alla famiglia l261





Vanessa non rispose a sua sorella.





Avevo già assistito a conversazioni difficili nel mio salone.

Durante un taglio, la gente confessa le proprie scappatelle. Madri e figlie litigano per i matrimoni. Amiche si dicono verità scomode fingendo di leggere riviste.

C’è qualcosa di strano nella poltrona di un salone.

Forse è lo specchio.

La gente vi si siede davanti abbastanza a lungo perché, prima o poi, diventi più difficile continuare a raccontarsi certe storie.

Ma non avevo mai visto nessuno guardarsi come fece Vanessa in quel momento.

Elise ripeté la domanda.

«Dov’è finito il denaro del matrimonio?»

Le spalle di Vanessa si abbassarono.

«Elise, non qui.»

«E allora dove?»

«Ti prego.»

«Papà ti ha dato dodicimila dollari per occuparti dei pagamenti rimanenti ai fornitori.»

Dodici.

Vanessa mi aveva detto di averne presi ottomila.

Ne restavano quattromila senza spiegazione, o forse già spesi come si doveva.

«Ho sistemato la maggior parte delle cose», disse Vanessa.

«Non è quello che ti ho chiesto.»

«Lo so.»

«Quanto ne è rimasto?»

Silenzio.

Elise la fissava.

«Quanto?»

«Circa novecento.»

Elise si sedette.

Non in modo teatrale.

Semplicemente, le ginocchia sembrarono non reggerla più.

Mi avvicinai, ma lei mi fece cenno di lasciar perdere.

«Novecento?»

«Posso spiegarti.»

«Allora spiegati.»

Vanessa si guardò intorno nel salone.

Ormai quasi tutte le mie clienti fingevano con grande impegno di non ascoltare.

Presi una decisione.

«Nina», dissi, «puoi portare tutte nel retro per qualche minuto?»

Nina capì subito.

Nel giro di pochi istanti, nella sala lavatesta ronzavano gli asciugacapelli e qualcuno aveva acceso la musica.

La parte anteriore del salone si fece più silenziosa.

Chiusi a chiave la porta e girai il cartello su TORNIAMO TRA QUINDICI MINUTI.

Vanessa mi guardò con gratitudine.

Elise se ne accorse.

«Tu lo sapevi già?»

«So una parte della storia», dissi.

Lei rise una volta, senza allegria.

«Certo che sì.»

Vanessa si inginocchiò accanto a lei.

«Elise, avevo intenzione di sistemare tutto.»

«Smettila di dirlo.»

«È così.»

«Basta.»

Vanessa si immobilizzò.

Elise si premette entrambe le mani sulla fronte.

«Sapevo che c’era qualcosa che non andava.»

«Come?»

«È da settimane che ti comporti in modo strano.»

«Sono stata impegnata.»

«Hai voluto controllare tutto.»

«Non è la stessa cosa.»

«Con te, sì.»

Vanessa indietreggiò.

Elise alzò lo sguardo.

«Hai deciso quale fiorista dovevo scegliere. Hai cambiato l’orario di consegna della torta senza chiedermelo. Hai litigato con il fotografo perché volevi più ritratti di famiglia. Ieri hai fatto scappare la mia parrucchiera.»

«Cercavo di aiutarti.»

«Cercavi di tenere ogni dettaglio nelle tue mani perché, finché continuavi a darti da fare, nessuno ti avrebbe fatto domande.»

Il viso di Vanessa si accartocciò.

Ci sono momenti in cui la rabbia raggiunge qualcosa di più profondo della collera.

Elise l’aveva trovato.

«Mi fidavo di te», disse.

Vanessa sussurrò: «Lo so.»

«No. Non credo proprio.»

Elise si alzò.

«Non ti ho chiesto di rendere perfetto il mio matrimonio. Ti ho chiesto di aiutarmi.»

«Volevo che fosse perfetto.»

«Per me?»

Vanessa aprì la bocca.

Non ne uscì nulla.

Gli occhi di Elise si riempirono di lacrime.

«O perché la mamma non avrebbe potuto esserci?»

Quella domanda cambiò tutto.

L’espressione di Vanessa si addolcì all’istante.

«Elise.»

«No.»

Sua sorella si asciugò gli occhi.

«Ogni volta che mi succede qualcosa, tu trasformi tutto in una promessa fatta alla mamma.»

All’improvviso mi sentii di troppo.

Ma nessuna delle due sembrava ricordarsi che fossi lì.

«Quando mi sono diplomata», continuò Elise, «hai pianto perché la mamma avrebbe dovuto esserci. Quando ho comprato casa, hai passato tre giorni a sistemarla perché la mamma avrebbe voluto che avessi una bella casa. Quando David mi ha chiesto di sposarlo, hai detto che ti saresti assicurata che avessi il matrimonio che la mamma mi avrebbe regalato.»

Vanessa abbassò lo sguardo.

«Anche a me manca», disse Elise.

«Ma ti comporti come se sentire la sua mancanza fosse un dovere da assolvere.»

Vanessa si sedette sulla sedia accanto a lei.

Per la prima volta, sembrò più piccola della sorella minore.

«L’ultima volta che le ho parlato abbiamo litigato», disse.

Elise si fermò.

Le vidi la sorpresa attraversare il volto.

«Cosa?»

«Non te lo ricordi.»

«Ricordo che litigavate, a volte.»

«Non quella sera.»

Vanessa deglutì.

«Avevo diciassette anni. Non voleva lasciarmi andare a un concerto perché tu avevi l’influenza e papà lavorava fino a tardi.»

Elise aggrottò la fronte, cercando di ricordare.

«Le dissi che ero stufa di dovermi occupare di tutti.»

La sua voce si fece quasi impercettibile.

«Le dissi che avrei voluto che smettesse di obbligarmi a prendermi cura di te.»

«La mattina dopo c’è stato l’incidente.»

A quanto pareva, la loro madre era morta all’improvviso.

Non chiesi come.

Non aveva importanza.

Vanessa continuò.

«Dopo, papà crollò. Tu avevi quattordici anni. Qualcuno doveva occuparsi di tutto.»

«Tu ne avevi diciassette.»

«Tu eri una bambina.»

«Non mi sentivo tale.»

L’espressione di Elise si addolcì, suo malgrado.

Vanessa guardò il pavimento.

«Credo di aver deciso che, se non ti avessi mai più delusa, forse le parole che avevo detto quella sera avrebbero smesso di avere importanza.»

Elise chiuse gli occhi.

Per un po’, nessuna delle due parlò.

E capii che il bisogno di Vanessa di controllare ogni cosa non era nato dall’arroganza.

Era nato dal dolore.

Questo non giustificava quello che aveva fatto.

Ma spiegava perché ogni errore sembrasse spingerla a stringere ancora di più la presa.

Alla fine, Elise chiese: «Che ne è stato della tua boutique?»

Vanessa espirò.

«Ha cominciato a perdere denaro a febbraio.»

«Perché non l’hai detto a nessuno?»

«Perché papà mi aveva detto di non aprirla, tanto per cominciare.»

«Sembra proprio papà.»

«Diceva che il commercio online era saturo. Mi aveva detto di tenere il mio vecchio lavoro.»

«Sembra proprio papà anche questo.»

«Volevo dimostrargli che si sbagliava.»

«E hai usato i soldi del matrimonio?»

«Li ho presi in prestito.»

Elise le lanciò un’occhiata.

Vanessa si corresse.

«Li ho presi.»

«Ottomila.»

«E il resto?»

«Pagamenti ai fornitori. Alcuni li ho saldati.»

«Alcuni?»

Vanessa annuì.

Elise fissò la finestra.

Mancavano meno di quarantotto ore al suo matrimonio.

Un piano preparato nell’arco di un anno era diventato all’improvviso una pila di fatture senza risposta.

Capivo perché sembrasse stordita.

Poi accadde qualcosa di inaspettato.

Elise scoppiò a ridere.

Non era una risata felice.

Era quella risata strana di chi si trova in una situazione talmente assurda da non sapere come reagire altrimenti.

Vanessa la guardò, a disagio.

«Le scarpe del matrimonio.»

«Che cosa c’entrano?»

«Ci ho messo tre mesi a decidere tra due paia.»

Vanessa sbatté le palpebre.

«Ho fatto un foglio di calcolo.»

Nonostante tutto, quasi sorrisi.

Elise rise ancora più forte.

«C’erano colonne per comodità, fotografie, altezza del tacco, rischio di maltempo.»

Ora le lacrime le rigavano le guance.

«E intanto sono spariti ottomila dollari.»

«Mi dispiace.»

Quella risposta sembrò ferire Vanessa più di quanto l’avrebbe ferita la rabbia.

Elise si asciugò il viso.

«Va bene.»

Vanessa aggrottò la fronte.

«Va bene?»

«Vediamo quali pagamenti sono stati davvero effettuati.»

«Vuoi ancora sposarti?»

Quella domanda sconvolse Elise.

«Ma certo.»

«Credevo…»

«Sono arrabbiata con te. Non sto annullando il mio matrimonio.»

La frase era così semplice che vidi Vanessa assorbirla come una rivelazione.

Elise si voltò verso di me.

«Quanto costerebbe per sette persone sabato?»

Esitai.

«Dobbiamo capire che cosa vuole ciascuna.»

«Il minimo.»

«Per un’acconciatura semplice, a seconda della lunghezza dei capelli e della complessità, direi sui cinquecentocinquanta-settecento dollari. Di più, se ci sono servizi aggiuntivi.»

Elise annuì.

«Posso pagare io.»

Vanessa la guardò.

«Non dovresti essere costretta.»

«È il mio matrimonio.»

«Ma papà ha detto…»

«Vanessa.»

Ora il tono di Elise era gentile.

«Ho il diritto di pagarmi la mia vita.»

Quella frase la zittì.

Passammo i venti minuti successivi a mettere insieme qualcosa di molto meno glamour di una bacheca d’ispirazione per un matrimonio.

Una lista.

Pagato.

Non pagato.

Solo caparra.

Da verificare.

La situazione si rivelò seria, ma non catastrofica.

La location era pagata.

Il cibo era pagato.

Il fotografo era pagato.

Al fiorista mancavano 1.100 dollari.

Alla truccatrice ne mancavano 600.

Per l’acconciatura non c’era più nessuna prenotazione.

C’erano anche altri piccoli importi da saldare, ma niente che non si potesse rimandare o semplificare.

Elise guardò il totale.

«Duemilaquattrocento, più o meno.»

Vanessa annuì, sconsolata.

«Io ne ho novecento.»

«Ho dei risparmi.»

«Ho detto che ho dei risparmi.»

«Non dovresti usarli per colpa mia.»

Elise la guardò.

«Allora mi ripagherai.»

«Non con delle promesse. Con un piano.»

La voce di mio padre mi risuonò nella mente.

Trattarti da adulta.

Guardai Vanessa.

«Ti propongo un accordo.»

Entrambe si voltarono verso di me.

«Paghi il conto di oggi.»

Vanessa rise amaramente.

«Con quali soldi?»

«Non ho detto oggi.»

Aggrottò la fronte.

«Ripristinerò la consulenza per il matrimonio e, se Elise deciderà di prenotare da noi, ci occuperemo dell’acconciatura. Contratto standard. Caparra standard.»

«E Vanessa», continuai, «puoi restituire i 285 dollari a rate.»

Vanessa mi fissò.

«Perché?»

«Perché mi devi quei soldi.»

«No, intendo: perché dovresti darmi questa possibilità?»

«Perché essere in debito non è la stessa cosa che rifiutarsi di assumersi le proprie responsabilità.»

Sembrava mortificata.

«Sei tornata.»

«Perché avevi annullato il mio appuntamento.»

«All’inizio.»

Mi guardò.

«Ma sei rimasta.»

E questo contava.

Forse non abbastanza da cancellare quello che aveva fatto.

Ma abbastanza da poter ricominciare da qualche parte.

Ci accordammo su cinquanta dollari a settimana, finché il debito non fosse stato saldato.

Stampai l’accordo.

Vanessa lo firmò.

Poi frugò nella borsa e mise venti dollari sulla scrivania.

«È tutto quello che ho in contanti.»

Li presi.

«Allora il tuo debito scende a 265 dollari.»

Le comparve un lieve sorriso.

«Amo davvero i miei capelli.»

Nina chiamò dal retro.

«Lo sappiamo!»

Elise rise.

Perfino Vanessa rise.

Per un momento, la tensione si allentò.

Poi squillò il telefono di Elise.

Guardò lo schermo.

Il sorriso le sparì.

«È papà.»

Vanessa sussurrò: «Non rispondere.»

Elise rispose.

«Ciao.»

Sentimmo solo la sua parte della conversazione.

«Sì.»

Una pausa.

«No, va tutto bene.»

Guardò Vanessa.

Poi si interruppe.

Il suo volto cambiò del tutto.

«Che cosa intendi?»

Vanessa si irrigidì.

Elise si alzò lentamente.

«Quando?»

Un’altra pausa.

«Papà, calmati.»

Guardò la sorella.

«Chi ti ha chiamato?»

Vanessa aveva un’espressione spaventata.

Elise ascoltò.

Poi terminò la chiamata.

«Che cosa è successo?» chiese Vanessa.

Elise si premette il telefono contro il petto.

«Era papà.»

«Ha detto che oggi pomeriggio qualcuno ha chiamato la sua banca.»

Vanessa rimase completamente immobile.

«E?»

«Volevano informazioni su uno dei bonifici che ha versato sul conto del matrimonio.»

Vanessa socchiuse le labbra.

«Non ho chiamato io.»

Elise guardò me.

Poi tornò a rivolgersi alla sorella.

«La banca dice che il conto del matrimonio non è stato usato solo per la tua boutique.»

Vanessa aggrottò la fronte.

«Ci sono stati due prelievi di cui non mi hai parlato.»

«Ti ho detto tutto.»

«A quanto pare no.»

Elise deglutì.

«Tremila dollari.»

Vanessa si alzò.

«È impossibile.»

«Papà dice che i prelievi risalgono al mese scorso.»

«Non sono stata io.»

Per la prima volta da quando era iniziato il confronto, le credetti subito.

Non perché conoscessi bene Vanessa.

Perché lo shock sul suo volto era inconfondibile.

«Se non li hai presi tu…»

Vanessa concluse la frase.

«Allora chi è stato?»

FINE DEL CAPITOLO 2

Segnala questo articolo

Seleziona un motivo per la segnalazione:

Commenti: 0



