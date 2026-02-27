Le macchie rosse circolari sul braccio sono contagiose? Ecco cosa sapere

Notare delle chiazze rosse e rotonde sul braccio può creare preoccupazione, soprattutto se sembrano allargarsi o comparire in gruppo. La domanda più comune è: sono contagiose?
La risposta dipende dalla causa. Alcune eruzioni possono trasmettersi tramite contatto, altre invece non sono affatto contagiose.
Una causa frequente: la tigna (infezione fungina)
Una delle cause più comuni delle macchie rosse circolari è la tigna, chiamata anche tinea corporis. Non è causata da un verme, ma da un fungo che prospera in ambienti caldi e umidi.
Di solito si presenta con:
- Una macchia rotonda o ovale
- Bordi rossi, leggermente rialzati o squamosi
- Centro più chiaro
- Prurito lieve o moderato
- Tendenza ad allargarsi lentamente
La tigna è contagiosa. Può diffondersi tramite:
- Contatto diretto pelle a pelle
- Condivisione di asciugamani o vestiti
- Attrezzature sportive
- Animali domestici infetti
- Superfici contaminate
Se la macchia cresce gradualmente o compaiono nuove chiazze vicine, è più probabile che si tratti di un’infezione fungina.
Cause non contagiose: eczema e psoriasi
Non tutte le macchie circolari sono infettive.
Eczema (dermatite nummulare)
Può provocare chiazze rotonde, rosse e pruriginose, spesso molto secche. Non è causato da un’infezione, ma da un’infiammazione della pelle. Non è contagioso.
Psoriasi
Si presenta con placche rosse più spesse, spesso con squame biancastre o argentate. È una condizione autoimmune, quindi legata al sistema immunitario. Non è contagiosa, anche con contatto ravvicinato.
Come distinguerle
Non sempre è possibile fare una diagnosi solo guardando la pelle, ma ci sono alcuni indizi:
- La tigna ha di solito un bordo ben definito e si espande verso l’esterno.
- L’eczema tende a essere molto secco e può trasudare nei casi più gravi.
- La psoriasi forma placche più spesse e può comparire anche su gomiti, ginocchia o cuoio capelluto.
- Se la macchia peggiora con creme a base di cortisone, potrebbe trattarsi di un’infezione fungina (i corticosteroidi possono farla espandere).
Quando consultare un medico
È consigliabile rivolgersi a un professionista se:
- La macchia continua ad allargarsi
- Il prurito è intenso o compare dolore
- I trattamenti da banco non funzionano
- Non si è sicuri della causa
Un medico può effettuare un semplice esame della pelle per confermare un’infezione fungina.
Cosa fare se è una micosi
Se si sospetta una tigna:
- Tenere la zona pulita e asciutta
- Evitare di grattarsi
- Non condividere asciugamani o indumenti
- Lavare spesso lenzuola e vestiti
- Far controllare eventuali animali domestici
Con un trattamento antifungino adeguato, la tigna di solito guarisce in poche settimane.
Add comment