Le macchie rosse circolari sul braccio sono contagiose? Ecco cosa sapere





Notare delle chiazze rosse e rotonde sul braccio può creare preoccupazione, soprattutto se sembrano allargarsi o comparire in gruppo. La domanda più comune è: sono contagiose?





La risposta dipende dalla causa. Alcune eruzioni possono trasmettersi tramite contatto, altre invece non sono affatto contagiose.

Una causa frequente: la tigna (infezione fungina)

Una delle cause più comuni delle macchie rosse circolari è la tigna, chiamata anche tinea corporis. Non è causata da un verme, ma da un fungo che prospera in ambienti caldi e umidi.

Di solito si presenta con:

Una macchia rotonda o ovale

Bordi rossi, leggermente rialzati o squamosi

Centro più chiaro

Prurito lieve o moderato

Tendenza ad allargarsi lentamente

La tigna è contagiosa. Può diffondersi tramite:

Contatto diretto pelle a pelle

Condivisione di asciugamani o vestiti

Attrezzature sportive

Animali domestici infetti

Superfici contaminate

Se la macchia cresce gradualmente o compaiono nuove chiazze vicine, è più probabile che si tratti di un’infezione fungina.

Cause non contagiose: eczema e psoriasi

Non tutte le macchie circolari sono infettive.

Eczema (dermatite nummulare)

Può provocare chiazze rotonde, rosse e pruriginose, spesso molto secche. Non è causato da un’infezione, ma da un’infiammazione della pelle. Non è contagioso.

Psoriasi

Si presenta con placche rosse più spesse, spesso con squame biancastre o argentate. È una condizione autoimmune, quindi legata al sistema immunitario. Non è contagiosa, anche con contatto ravvicinato.

Come distinguerle

Non sempre è possibile fare una diagnosi solo guardando la pelle, ma ci sono alcuni indizi:

La tigna ha di solito un bordo ben definito e si espande verso l’esterno.

L’eczema tende a essere molto secco e può trasudare nei casi più gravi.

La psoriasi forma placche più spesse e può comparire anche su gomiti, ginocchia o cuoio capelluto.

Se la macchia peggiora con creme a base di cortisone, potrebbe trattarsi di un’infezione fungina (i corticosteroidi possono farla espandere).

Quando consultare un medico

È consigliabile rivolgersi a un professionista se:

La macchia continua ad allargarsi

Il prurito è intenso o compare dolore

I trattamenti da banco non funzionano

Non si è sicuri della causa

Un medico può effettuare un semplice esame della pelle per confermare un’infezione fungina.

Cosa fare se è una micosi

Se si sospetta una tigna:

Tenere la zona pulita e asciutta

Evitare di grattarsi

Non condividere asciugamani o indumenti

Lavare spesso lenzuola e vestiti

Far controllare eventuali animali domestici

Con un trattamento antifungino adeguato, la tigna di solito guarisce in poche settimane.



