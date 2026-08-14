Le mani sporche del successo





«Egoista?» ripetei la parola, lasciandola oscillare nell’aria come un cappio.





Brittany non si scompose. Aveva quel tono da avvocato d’assalto mescolato a una finta dolcezza. «Sì, Derek. Jake ha avuto un momento difficile con l’azienda di famiglia. Un investimento sfortunato, fluttuazioni di mercato… cose che un uomo d’affari del tuo calibro può capire. Ma se non iniettiamo liquidità entro venerdì, la villa dei nonni e i capannoni verranno pignorati. Parliamo di tre milioni di dollari. Per te, vedendo questo posto, sono solo spiccioli.»

Zia Monica si asciugò una lacrima invisibile. «Tua madre non avrebbe mai permesso che la nostra eredità finisse in mano alle banche. Lei sarebbe così fiera di te, Derek. Sei l’unico che può salvarci.»

Guardai mio fratello Jake. Dieci anni prima, nel giardino della casa che ora stava per perdere, mi aveva dato del fallito perché preferivo il grasso dei motori ai completi di sartoria. Ora, il suo completo era sgualcito e i suoi occhi non riuscivano a reggere i miei.

«Quindi,» dissi lentamente, alzandomi per andare verso la grande vetrata, «per dieci anni sono stato il ‘meccanico sporco’, quello da non invitare ai matrimoni per non rovinare le foto. Ma ora che il fondo fiduciario è vuoto e i debiti bussano alla porta, sono diventato improvvisamente il ‘pilastro della famiglia’ e il ‘vanto di casa Walsh’.»

«Non essere drammatico,» sbuffò mio zio Steve, l’unico che non riusciva a fingere umiltà. «Siamo qui per sistemare le cose. Ti stiamo offrendo l’opportunità di tornare a far parte di noi. Di essere l’eroe.»

Mi voltai lentamente. Li guardai uno per uno. Erano venuti lì convinti che io avessi ancora fame del loro affetto. Pensavano che avrei staccato l’assegno solo per sentire mia nonna dirmi «bravo ragazzo».

«Avete ragione su una cosa,» dissi tornando a sedermi, incrociando le braccia. «So esattamente cosa sta succedendo alla vostra azienda. So dei conti truccati da Jake, so dell’ipoteca di secondo grado che Steve ha acceso a nome della nonna a sua insaputa, e so che la banca che vi sta dando la caccia è la Apex Capital.»

Brittany sgranò gli occhi. «Come fai a sapere della Apex? È un’informazione riservata.»

Sorrisi. Fu un sorriso che non arrivò agli occhi. Mi sporsi in avanti, fissando Jake finché non lo vidi sussultare.

«Non sono io che devo aiutare voi,» dissi con una calma glaciale, «perché sono io il proprietario della Apex Capital, e ho appena dato ordine di accelerare lo sfratto.»

Il colore abbandonò i loro volti all’istante. Mia nonna Patricia si portò una mano al petto, zia Monica rimase a bocca aperta, e Jake si alzò di scatto, diventando livido.

«Cosa hai detto?» sussurrò Jake con un filo di voce.

«Ho detto che ho passato gli ultimi dieci anni a comprare i vostri debiti mentre voi compravate champagne per festeggiare la mia assenza,» risposi alzandomi e indicando la porta. «Volevate venire qui a incassare? Beh, l’unico motivo per cui vi ho fatto entrare era per vedere le vostre facce quando avreste capito che non sono più il ragazzo con le mani sporche di grasso. Ora sono l’uomo che possiede le vostre vite.»

Il silenzio che seguì fu assoluto, interrotto solo dal rumore dei loro respiri affannosi.

«Derek, per favore… siamo sangue dello stesso sangue,» piagnucolò Monica.

«Il sangue serve a far battere il cuore,» risposi freddamente mentre mi avviavo verso il garage, «e il vostro ha smesso di battere per me dieci anni fa. Brittany, accompagnali fuori. Hai tempo fino a lunedì per consegnare le chiavi della villa di famiglia al mio studio legale. E Jake…»

Mio fratello si fermò sulla soglia, tremando.

«…non preoccuparti per le tue mani. Presto saranno pulitissime. Non avrai più un centesimo da toccare.»

Chiusi la porta alle loro spalle e tornai alla mia moto. Avevo ancora del lavoro da finire, e per la prima volta in dieci anni, l’officina profumava finalmente di libertà.

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