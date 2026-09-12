“Lei deve imparare a studiare” La compagna Moretti va da Parenzo e si becca una sacrosanta botta da somara

La compagna Moretti e la fantastica figuraccia da Parenzo https://t.co/p22y3kOgTn
— DC News (@DNews60239) September 12, 2026
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