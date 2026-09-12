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“Lei deve imparare a studiare” La compagna Moretti va da Parenzo e si becca una sacrosanta botta da somara

Emanuela B.
12/09/2026
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Andrea Stroppa advisor portavoce in Italia di Elon Musk in Italia sbriciola in diretta da Topo Gigio Parenzo la compagna Alessandra Moretti: “Dovete studiare di più! E fate proposte intelligenti! Musk continua a investire a titolo personale per sostenere delle iniziative, università, centri di ricerca. Poi se nel paese se continuano a regolamentare cose che non capiscono, allontano non solo musk…” (VIDEO)

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