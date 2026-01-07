L’Email delle Risorse Umane che Ha Cambiato le Nostre Pause Pranzo

“Mangio il pranzo alla mia scrivania. La mia collega, che lavora proprio accanto a me, è vegana. Ieri stavo mangiando un hamburger quando lei ha detto: ‘Smettila di portare carne! Non sei solo—alcuni di noi si sentono male per l’odore.’ Stamattina sono arrivato in ufficio e sono rimasto impietrito. Ho visto che le Risorse Umane avevano…”





…inviato un’email a tutta l’azienda dal titolo “Etichetta del Pranzo e Spazi Condivisi”. Il cuore mi è sprofondato mentre la aprivo, temendo di leggere il mio nome o una lamentela diretta contro di me. Invece, il tono del messaggio era sorprendentemente neutro. Un semplice promemoria: evitare cibi dall’odore troppo forte, utilizzare le aree designate per i pasti quando possibile e comunicare con rispetto quando si condividono gli spazi. Nessuna accusa. Nessun tono disciplinare. Solo un invito alla considerazione reciproca.

Eppure, mi sentivo a disagio. Il tempismo era troppo sospetto rispetto alla conversazione del giorno prima. Non riuscivo a togliermi dalla testa che la mia collega potesse aver parlato con l’HR senza dirmi nulla.

Quando è arrivata alla sua scrivania, ho deciso di non rimanere nell’ansia. “Ehi,” le ho detto con tono pacato, “questa email è legata a quello che è successo ieri?” Lei è sembrata sorpresa, poi ha sospirato. “No. Ma… sì, ho parlato con l’HR. Non per segnalarti,” ha aggiunto subito, “ma per chiedere come gestire la questione delle sensibilità alimentari senza mettere a disagio nessuno.”

Ha ammesso che la sua reazione del giorno prima era stata eccessiva. L’odore della carne le dava davvero fastidio, ma si è resa conto solo dopo di quanto fosse stato brusco il suo commento. Negli ultimi giorni stava lottando con la nausea e non aveva considerato l’effetto delle sue parole. “Non volevo obbligarti a cambiare ciò che mangi,” ha detto a bassa voce. “Semplicemente, non sapevo come dirlo senza risultare scortese.”

La sua sincerità mi ha sciolto. Le ho detto che apprezzavo la spiegazione, invece di lasciare che la tensione crescesse, e ho ammesso che ero tornato a casa sentendomi sulla difensiva e confuso. Abbiamo finito per avere una lunga e profonda conversazione sulla condivisione degli spazi—su come diete diverse, allergie e sensibilità possano entrare in conflitto negli uffici open space.

Lei mi ha raccontato di essere vegana per motivi medici, non solo per scelta personale, e che certi odori le scatenano mal di testa. Io le ho spiegato che la mia scrivania è l’unico posto tranquillo dove riesco a mangiare durante giornate frenetiche. Quando abbiamo messo entrambe le nostre difficoltà sul tavolo, è stato più facile trovare un compromesso. Abbiamo concordato che lei mi avrebbe avvisato gentilmente se qualcosa fosse stato troppo per lei, e io avrei cercato di consumare i cibi più forti nella sala pausa quando possibile.

Nel pomeriggio, è accaduto qualcosa di inaspettato. Ha lasciato sulla mia scrivania un piccolo contenitore con biscotti vegani fatti in casa e un biglietto: “Per un nuovo inizio.” Ho sorriso, toccato dal gesto. Abbiamo finito per chiacchierare mangiando i biscotti, e per la prima volta ci siamo sentiti meno come colleghi costretti a condividere uno spazio, e più come persone che imparano a convivere con rispetto reciproco.

Quell’email delle Risorse Umane, che inizialmente mi aveva riempito di timore, ha finito per aprire una porta anziché chiuderla. A volte, gli equivoci nascono non perché siamo incompatibili, ma perché dimentichiamo quanto possano essere diverse le nostre esperienze. E a volte, tutto ciò che serve per risolverli è un po’ di pazienza, una conversazione… e un biscotto.