L’eredità del milionario morto che la perseguita invisibile per farla impazzire





Cecilia trattenne il respiro e si voltò di scatto.





Non vide nulla.

E proprio per questo il terrore le si insinuò più a fondo nello stomaco. La stanza era immobile, vuota, quasi offensivamente ordinata. Eppure l’aria dietro di lei sembrava ancora vibrante, come se qualcosa l’avesse appena sfiorata e si fosse già ritratto. Cecilia fece un passo indietro, poi un altro, senza staccare gli occhi dal corridoio e dall’angolo buio da cui poteva essere arrivato il fruscio. Il cuore le martellava contro le costole.

«Chi c’è?» chiese, ma la sua voce uscì più sottile di quanto avrebbe voluto.

Nessuna risposta. Solo il silenzio teso della villa.

Avrebbe potuto pensare di esserselo immaginato, se non fosse stato per la sensazione precisa, quasi fisica, che qualcuno fosse ancora lì. Cecilia strinse le mani a pugno, forzandosi a restare ferma. Se avesse iniziato a correre a caso, avrebbe soltanto alimentato il panico. Doveva ragionare. Doveva osservare. Adrian aveva sempre amato i giochi di controllo, i piccoli spostamenti di potere, le prove di superiorità che la facevano sentire in difetto prima ancora di capire perché. Questo aveva il suo odore: non un’aggressione cieca, ma una dimostrazione.

Un rumore lieve, metallico, arrivò da sinistra.

Cecilia si voltò di nuovo, troppo in fretta, e quasi perse l’equilibrio. Sul bordo del tavolo non c’era niente, eppure un oggetto piccolo e lucido era scivolato di qualche centimetro, come se una mano invisibile l’avesse appena spinto. Era una cosa minima, quasi ridicola da raccontare, ma insieme al colpo sulla spalla e alla porta chiusa da sola formava una sequenza troppo precisa per essere ignorata. Qualcuno stava muovendo il mondo intorno a lei.

Si costrinse ad avvicinarsi al tavolo. Non vide impronte, né segni evidenti, né tracce di un passaggio. Però notò che il bicchiere, il piatto lasciato lì accanto, perfino la superficie lucida del piano, reagivano come se qualcosa si muovesse accanto a loro. Una distorsione sottile, una piega dell’aria, un’incertezza nella luce. Cecilia trattenne un singhiozzo. Era come guardare attraverso un punto storto del vuoto.

«No…» mormorò.

La parola le uscì da sola, più come rifiuto che come constatazione. Per un istante il pensiero di Adrian morto, il suicidio annunciato, l’eredità lasciata a lei, tutto si scontrò con quella presenza impossibile. Se davvero lui non c’era più, allora cosa stava vedendo? E se invece non fosse mai uscito del tutto dalla sua vita? La risposta le fece venire la nausea. Adrian aveva sempre trasformato la tecnologia in un’estensione della propria volontà. Non gli bastava costruire cose; voleva che obbedissero.

Un altro colpo arrivò, questa volta alla nuca, sfiorandola abbastanza da farle sfrigolare la pelle. Cecilia barcollò, portandosi una mano dietro la testa, e l’istinto le urlò di scappare. Ma appena fece per voltarsi, sentì qualcosa passare vicino al fianco, un movimento rapido, troppo vicino per essere casuale. Si irrigidì. Stavolta non era un oggetto che cadeva o una porta che sbatteva. Era un corpo che occupava spazio senza farsi vedere.

Il pensiero le tagliò il fiato.

Invisibile.

La parola le si formò nella mente con una chiarezza brutale, e insieme alla parola arrivò l’immagine della villa, dei laboratori, delle superfici riflettenti, dei progetti tenuti segreti. Adrian non era soltanto intelligente. Era ossessionato, capace di spingersi oltre qualunque limite pur di dimostrare di poter controllare tutto, perfino ciò che normalmente sfugge allo sguardo umano. Cecilia si sentì gelare. Se aveva davvero costruito qualcosa in grado di renderlo invisibile, allora il suicidio non era stato una fine: era stata una copertura, o almeno così appariva a lei adesso.

La stanza sembrò stringersi.

Cecilia si mosse lentamente verso il muro, cercando un punto da cui non potessero arrivarle colpi da ogni direzione. Ogni passo era accompagnato da una sensazione di sorveglianza assoluta, come se Adrian la stesse studiando senza sforzo, aspettando che commettesse un errore. E in effetti lei ne aveva già commessi molti: la fuga, la speranza che la sua morte fosse una liberazione, l’ingenuità di credere che l’eredità chiudesse la storia. Aveva sottovalutato una sola cosa, quella più pericolosa di tutte: il bisogno di Adrian di riaverla sotto il proprio controllo.

Un suono secco risuonò alle sue spalle.

Cecilia si voltò e vide soltanto il riflesso tremante di se stessa sul vetro di una parete. Però nel riflesso, per una frazione di secondo, le sembrò di distinguere una forma incompleta accanto alla sua immagine: una linea storta, un vuoto più scuro del resto. Sbatté le palpebre e non c’era più nulla. Il cuore le batté ancora più forte. Non era immaginazione, non del tutto. Qualcosa stava alterando lo spazio attorno a lei, e il suo corpo lo percepiva prima ancora dei suoi occhi.

Cecilia abbassò lo sguardo e vide sul pavimento una scia appena percettibile, come se qualcuno avesse sfiorato la polvere o trascinato un peso invisibile. Seguì quella traccia per un secondo, poi la perse. Ma bastò. Bastò a confermare che non era sola. Bastò a darle una rabbia improvvisa, limpida, quasi utile.

«Basta,» sussurrò, senza sapere se lo diceva a lui o a se stessa.

Fissò il punto davanti a sé, cercando di costringere il corpo a non cedere. Adrian voleva farla reagire, spingerla verso il panico, farla sembrare instabile se mai avesse raccontato ciò che stava accadendo. Era così che l’aveva sempre piegata: negando, confondendo, facendo sembrare le sue paure esagerazioni. Ma adesso le aggressioni avevano una logica troppo precisa per essere ignorata. Ogni colpo sembrava misurato, ogni comparsa studiata, ogni silenzio pieno della sua presenza.

Fu allora che percepì il cambiamento.

Non un rumore, non un movimento vistoso. Piuttosto una variazione nell’aria, come se qualcuno si fosse spostato di lato per osservare meglio. Cecilia girò appena la testa e si ritrovò a fissare il tratto di corridoio che portava verso i laboratori interni della villa. Per un attimo, brevissimo ma sufficiente, notò un tremolio lungo il bordo della parete, una silhouette che non coincideva con niente di visibile. Una presenza appoggiata al vuoto.

Le si seccò la bocca.

I laboratori.

Naturalmente.

Era il primo luogo in cui avrebbe dovuto pensare di cercarlo, e il solo fatto di arrivarci adesso le fece capire quanto fosse stato facile per lui prevedere ogni suo passo. Se davvero aveva lasciato qualcosa dietro di sé, non l’aveva fatto in modo casuale. Adrian aveva sempre ragionato per sistemi, accessi, angoli ciechi. La villa stessa, con tutti i suoi passaggi e i suoi dispositivi, sembrava costruita per permettere a lui di apparire ovunque e a chiunque altro di sentirsi sempre esposto.

Cecilia strinse i denti e fece un passo verso il corridoio.

Subito qualcosa la urtò di lato, non con la forza di prima ma abbastanza da farle perdere l’equilibrio. Si aggrappò al muro, respirando a fatica. La vicinanza dell’attacco le fece capire che la presenza non voleva soltanto spaventarla: la stava guidando, costringendola a muoversi come voleva lui. Era un gioco crudele, una mano invisibile sul collo.

E allora, per la prima volta, Cecilia non provò soltanto paura. Provò anche un pensiero chiaro, duro, quasi offensivo nella sua semplicità: se Adrian poteva toccarla senza farsi vedere, allora doveva pur esserci un modo per rivelarlo. Una tecnologia poteva nascondere, ma lasciava sempre qualcosa dietro di sé. Un riflesso. Una traccia. Un difetto.

Qualcosa di lui era ancora umano, o almeno legato a un corpo.

Cecilia alzò lentamente lo sguardo verso il corridoio vuoto e capì che, qualunque fosse la prossima mossa, non avrebbe più potuto fingere di trovarsi davanti a un’assenza. Dietro quel nulla c’era Adrian, e lui sapeva che lei lo aveva capito. Proprio allora, alle sue spalle, sentì il clic netto di qualcosa che si attivava.

Il clic netto si trasformò subito in un ronzio basso, quasi subsonico, che fece vibrare il pavimento sotto i piedi di Cecilia. Si voltò di scatto, ma il corridoio alle sue spalle sembrava identico a un istante prima: vuoto, lungo, illuminato da una luce troppo bianca. Eppure il suono continuava, regolare, come un dispositivo appena acceso. Adrian non stava più soltanto muovendosi nella villa. Stava usando la villa contro di lei.

Cecilia fece un passo indietro, poi un altro, senza perdere di vista il punto da cui il rumore sembrava provenire. L’aria tremolò vicino alla parete, e per un attimo la vide: non una figura intera, ma una distorsione più densa, una sagoma ricavata dal vuoto. Era lì, a pochi metri da lei, abbastanza vicina da farle gelare le mani. Non c’era un volto, non c’erano occhi da sostenere, solo la certezza intollerabile che Adrian la stesse osservando da dentro quell’assenza.

«Ti vedo,» disse Cecilia, con una voce che non sembrava la sua.

Non era vero. O forse sì, ma non nel modo in cui lui sperava. Vedeva il difetto, la piega nell’aria, il punto in cui il mondo perdeva coerenza attorno a lui. E appena pronunciò quelle parole, la sagoma si mosse. Un colpo le sfiorò il braccio, abbastanza forte da farle intorpidire le dita, poi un secondo urto la spinse contro il muro. Cecilia ansimò, ma non cedette al panico. Ora sapeva che la presenza non era un’allucinazione, non poteva più convincersene.

Con il fiato spezzato, si piegò appena in avanti e raccolse dal pavimento un piccolo frammento metallico, quasi invisibile tra le piastrelle chiare. Non seppe dire da dove fosse arrivato, ma ne percepì il freddo netto contro il palmo. Un componente. Un bordo sottile. Forse una parte dell’armatura, o qualcosa che si era staccato nel movimento. Lo strinse con forza, come se quel minimo oggetto potesse restituirle terreno sotto i piedi. Se Adrian era invisibile, allora esisteva comunque in forma fisica; se esisteva in forma fisica, poteva essere ferito, bloccato, smascherato.

Dal corridoio interno arrivò un altro spostamento d’aria, seguito da un colpo secco contro una porta. Cecilia non si voltò. Anzi, approfittò di quel rumore per muoversi verso i laboratori, tenendo una mano sulla parete per non perdere l’orientamento. Ogni passo le pareva sorvegliato. Sentiva il respiro irregolare, il battito del sangue nelle orecchie, la paura che cercava ancora di trasformarsi in immobilità. Ma insieme alla paura cresceva qualcosa di diverso: una lucidità feroce, nata dalla necessità di sopravvivere.

La porta dei laboratori era socchiusa. Cecilia la raggiunse e si fermò sulla soglia. Dentro, le superfici lucide riflettevano frammenti confusi della stanza: banchi di lavoro, schermi spenti, strumenti allineati con una precisione ossessiva. La tecnologia di Adrian era lì, ordinata e silenziosa, come una prova lasciata apposta. Cecilia comprese all’improvviso che lui non si era limitato a tornare. Aveva preparato il rientro fin dall’inizio, o almeno aveva reso possibile un ritorno che agli altri sarebbe sembrato impossibile. Il suicidio, l’eredità, la fuga: tutto aveva funzionato come un coperchio calato sopra la sua presenza reale.

Un nuovo urto la colpì alla schiena e la fece entrare di forza nel laboratorio.

Cecilia cadde in avanti, urtando il bordo di un tavolo. Il dolore le attraversò il fianco, ma riuscì a raddrizzarsi subito. Il ronzio si fece più intenso, poi si interruppe di colpo. Nel silenzio improvviso, le parve di sentire il proprio respiro amplificato. Avanzò di un passo, poi un altro, e vide sul banco centrale un supporto metallico vuoto, sagomato per contenere qualcosa che non c’era più. Accanto, una serie di interfacce luminose si accendeva e spegneva a tratti, come se qualcuno le stesse attivando da lontano.

Adrian voleva che lei entrasse fin lì. Voleva chiuderla nel suo terreno, costringerla a misurarsi con la parte più pericolosa di lui: non il corpo, che restava invisibile, ma la mente che aveva costruito tutto il resto. Cecilia sentì la rabbia montarle nello stomaco. Per mesi lui l’aveva fatta dubitare di ogni cosa: dei rumori, dei messaggi, della propria memoria. Ora la stessa strategia prendeva forma davanti a lei in modo inequivocabile. Non era follia. Era un assedio.

Un display si accese sul fondo della stanza, e per un attimo proiettò sul vetro una mappa schematica della villa. Punti luminosi comparivano e scomparivano nei corridoi, negli accessi, nei passaggi di servizio. Cecilia riconobbe il sistema. Era uno dei centri di controllo interni, uno dei tanti che Adrian aveva sempre giustificato come misure di sicurezza. Ora quei punti rendevano evidente quanto fosse facile per lui muoversi senza essere visto e colpire dove lei era più vulnerabile. Bastava un passaggio laterale. Bastava un’ombra. Bastava lui.

Un fruscio alle sue spalle la costrinse a voltarsi. Vide soltanto il riflesso spezzato del proprio viso in una lastra di vetro e, dietro quel riflesso, una lieve alterazione della luce, come una forma che passasse molto vicina senza trovare contorni. Cecilia non attese oltre. Afferrò dal banco una lunga asta metallica e la alzò davanti a sé. Era un gesto quasi disperato, ma era qualcosa. Qualsiasi cosa fosse quell’armatura, non poteva renderlo intangibile.

«Esci,» disse, più forte questa volta. «Esci e basta.»

Nessuna risposta. Solo il rumore lieve di un movimento dietro la sua spalla sinistra. Cecilia scattò di lato e colpì nel vuoto con tutta la forza che aveva. L’asta urtò qualcosa di duro, produsse un suono sordo, poi rimbalzò. Nello stesso istante una distorsione si contorse nell’aria, e per mezzo secondo le sembrò di intravedere una superficie opaca, un bordo rigido, una protezione costruita per separare un corpo dal mondo. Il colpo aveva trovato un punto reale.

Cecilia non si fermò. Colpì di nuovo, stavolta più in basso, dove la sagoma invisibile sembrava più vicina al pavimento. Un altro urto, poi un sibilo breve, quasi un segnale di errore. L’aria cambiò. Non bastava a renderlo visibile, ma bastava a confermare che l’armatura poteva essere disturbata. Cecilia inspirò con forza, e per un attimo vide la via d’uscita più chiara di quanto fosse sembrata in tutto il resto della notte: non doveva vincere sul suo terreno, le bastava guadagnare tempo, mostrare agli altri che non era pazza, arrivare a una prova che non potesse essere negata.

Alle sue spalle si spalancò all’improvviso un cassetto del banco, sbattendo contro la struttura. Cecilia sobbalzò, poi afferrò il bordo del tavolo per non cadere. Sapeva che Adrian stava cercando ancora di spezzarle la concentrazione, di farla sembrare isterica perfino a se stessa. Ma ormai la paura si era trasformata in altro. Il dolore, la rabbia, l’urgenza di essere creduta le stringevano la gola senza soffocarla.

Con un gesto rapido, raccolse dal pavimento il frammento metallico che aveva preso prima e lo lanciò verso la distorsione nell’aria. Il pezzo colpì qualcosa, rimbalzò sul pavimento e rotolò fino a fermarsi contro una gamba del tavolo. Per una frazione di secondo, Cecilia vide una scintilla breve, quasi impercettibile. Non un volto, non un corpo: solo il contorno di un dispositivo che aveva reagito al colpo. Era abbastanza. Adrian era lì, nascosto da quella tecnologia, ma non intoccabile.

Fu allora che il sistema della villa cambiò ancora. Le luci del laboratorio si abbassarono di colpo, e un allarme muto iniziò a lampeggiare sulle pareti: una segnalazione interna, discreta ma insistente. Cecilia capì che Adrian aveva percepito il danno, o la possibilità di essere smascherato. Quello lo rendeva ancora più pericoloso. Non stava più solo giocando a confonderla: stava valutando come riprendersi il controllo prima che lei uscisse da quella stanza con una prova.

Si avvicinò alla porta senza distogliere lo sguardo dal vuoto. Ogni nervo del corpo le diceva di correre, ma lei non voleva fuggire di nuovo senza lasciare una traccia. Nel corridoio, la villa sembrava trattenere il fiato. Cecilia prese il frammento metallico, lo infilò nella tasca e uscì dal laboratorio con decisione, come se stesse scegliendo lei il passo successivo e non lui.

Per la prima volta da quando aveva lasciato Adrian, non stava soltanto sopravvivendo. Stava imparando la forma del nemico. E sapeva che, da quel momento, ogni cosa che lui avrebbe fatto per isolarla, spaventarla o farla passare per folle le avrebbe parlato della stessa verità: Adrian era ancora lì, nascosto ma reale, e lei aveva appena trovato il modo di dimostrarlo.

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