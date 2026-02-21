“Lightning bum”: il dolore improvviso che può nascondere qualcosa di più serio





Non è un termine medico elegante, ma chi l’ha provato sa esattamente di cosa si parla. Il cosiddetto “lightning bum” è quel dolore improvviso, acuto e simile a una scossa elettrica che colpisce la zona del retto o del pavimento pelvico. Dura pochi secondi, arriva senza preavviso e può essere così intenso da costringere a fermarsi di colpo.





Secondo la dottoressa Hana Patel di Superdrug Online Doctor, si tratta di un dolore “improvviso, acuto, simile a una scarica elettrica, dentro o intorno al retto”, spesso legato a spasmi dei muscoli anali o del pavimento pelvico.

Anche se nella maggior parte dei casi non è pericoloso, questo sintomo può talvolta essere il campanello d’allarme di condizioni più profonde.

Cos’è esattamente il “lightning bum”?

Il dolore:

è improvviso e molto intenso

dura generalmente pochi secondi

può irradiarsi verso coccige, basso addome o parte superiore delle gambe

può ripresentarsi più volte nel corso dell’anno

È diverso dal cosiddetto “lightning crotch”, che si riferisce a una fitta simile ma localizzata più nella zona vaginale o pelvica.

Molte persone non ne parlano con il medico per imbarazzo o perché il dolore passa rapidamente, rendendo difficile stimare quante persone ne soffrano realmente.

Le possibili cause

1. Proctalgia fugax

È la causa più comune. Si tratta di uno spasmo improvviso dello sfintere anale che provoca un dolore intenso ma breve.

Colpisce fino al 18% degli adulti, soprattutto tra i 30 e i 60 anni. Non è pericolosa e spesso non richiede trattamento. In caso di episodi frequenti, possono aiutare:

bagni caldi

esercizi di rilassamento

fisioterapia del pavimento pelvico

2. Endometriosi

4

L’endometriosi può irritare i nervi vicino al retto, causando fitte improvvise. Il dolore tende a peggiorare durante il ciclo mestruale ed è più frequente nelle donne in età fertile.

3. Spasmi del pavimento pelvico

4

I muscoli del pavimento pelvico possono contrarsi senza preavviso. Lo stress, la postura scorretta o tensioni croniche possono contribuire. La fisioterapia mirata è spesso molto efficace.

4. Sindrome da compressione nervosa

Un nervo compresso nella zona pelvica può generare dolore acuto irradiato verso il retto o il coccige. Il trattamento varia da fisioterapia a farmaci specifici per il dolore neuropatico.

5. Sindrome dell’intestino irritabile (IBS)

Gonfiore, alterazioni dell’alvo e tensione addominale possono contribuire a spasmi e dolore nella zona rettale.

6. Infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

Alcune IST possono infettare direttamente il retto, causando infiammazione e dolore acuto. Se il sintomo è accompagnato da secrezioni, sanguinamento o febbre, è importante rivolgersi al medico.

Perché è più comune nelle donne?

Secondo la dottoressa Patel, le donne lo riportano più frequentemente a causa di:

condizioni ginecologiche come l’endometriosi

fluttuazioni ormonali

gravidanza

maggiore sensibilità nervosa pelvica

Quando preoccuparsi?

Un episodio isolato di pochi secondi, senza altri sintomi, di solito non è motivo di allarme. Tuttavia, è consigliabile consultare il medico se il dolore:

diventa frequente

peggiora nel tempo

dura più a lungo del solito

è accompagnato da febbre o sanguinamento

Il messaggio finale

Il “lightning bum” può sembrare solo un fastidio imbarazzante da ignorare, ma il corpo raramente invia segnali senza motivo. Nella maggior parte dei casi si tratta di uno spasmo benigno, ma quando il dolore si ripete o si associa ad altri sintomi, è meglio approfondire.

Anche i disturbi meno “glamour” meritano attenzione: ascoltare il proprio corpo è sempre il primo passo verso la salute.



