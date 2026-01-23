L’insegnante promise due dollari allo studente che fosse riuscito a nominare l’uomo più famoso di tutti i tempi

Un ragazzo irlandese disse che era San Patrizio, ma l’insegnante rispose che era sbagliato.
Un ragazzo francese disse che era Napoleone, ma anche quello fu scartato.
Poi un ragazzo ebreo disse: «Gesù Cristo».
L’insegnante annuì, disse che era corretto e gli diede i due dollari.
Mentre glieli porgeva, aggiunse:
«Sono sorpresa che tu abbia detto Gesù, dato che sei ebreo.»
Il ragazzo rispose:
«Credo davvero che sia Mosè… ma volevo i soldi.»
Era una donna molto ricca.
Lui, povero ma onesto.
A lei piaceva, ma solo come amico, e lui lo sapeva.
Una sera, fu più affettuosa del solito e gli disse:
«Sei molto ricco.»
«Sì,» rispose lui sinceramente. «Valgo 1,25 milioni di dollari.»
«E io sono povera,» disse lei. «Mi sposerai?»
«No,» rispose lui.
«Pensavo che avresti detto di no,» replicò lei.
«Allora perché me lo hai chiesto?» chiese sorpresa.
«Solo per sapere com’è perdere 1,25 milioni di dollari,» rispose lui.
Stanley stava cercando una nuova scrivania per il suo ufficio quando ne vide una perfetta in un negozio di antiquariato.
Entrò e chiese al negoziante il prezzo.
«Cinquemila dollari,» disse il negoziante.
«Cinquemila? Per una scrivania vecchia? È una follia!» esclamò Stanley.
«Ma questa è una scrivania magica,» rispose il negoziante.
Poi si rivolse alla scrivania:
«Scrivania, quanti soldi ho in tasca?»
La scrivania batté quattro volte una gamba sul pavimento.
Il negoziante controllò le tasche: quattro monete da un dollaro. Esatte.
«Incredibile,» disse Stanley.
«Va bene… scrivania, quanti soldi ha mia moglie sul conto in banca?»
Improvvisamente, la scrivania cominciò a sbattere tutte le gambe senza sosta per più di cinque minuti.
«Wow… dove ha preso tutti quei soldi?» si chiese Stanley.
La scrivania allora aprì le gambe. E i cassetti si spalancarono.
