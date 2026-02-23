Lo avevano fatto ministro dei Trasporti, ma Toninelli scopre solo ora a cosa serve il disco orario







Danilo Toninelli ha espresso il proprio disappunto sui social media in merito a una multa ricevuta per non aver esposto il disco orario. Il commento di Tommaso Cerno risulta particolarmente pertinente: “È necessario chiarire a Toninelli che, quando si reca nei supermercati per lamentarsi del costo del tonno e parcheggia il proprio veicolo, è tenuto a utilizzare il ticket o il disco orario, poiché tali pratiche sono sempre state parte integrante del funzionamento del mondo reale, ben prima che egli e i suoi colleghi entrassero in Parlamento e, evidentemente, anche durante il loro lungo mandato”.





Danilo Toninelli è furioso dopo aver ricevuto una multa per non aver esposto il disco orario sul suo veicolo. L’ex ministro dei Trasporti ha commentato la situazione con un video sui social, affermando: “Ho parcheggiato dieci minuti sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono preso la multa. Questo non è fatto per educare o garantire sicurezza. I Comuni devono fare cassa!” Il suo intervento ha rapidamente suscitato reazioni sul web e ha diviso le opinioni nel borgo di Castelleone, in provincia di Cremona.

L’esponente politico, ex membro del Movimento 5 Stelle, ha condiviso la sua esperienza sul suo canale TikTok, dove il video ha rapidamente fatto il giro dei social network, generando una miriade di commenti, sia favorevoli che contrari. Toninelli ha messo in evidenza quella che percepisce come l’ipocrisia della sanzione: “Guardate questo parcheggio. Secondo voi deve avere grande rotazione perché ci sono tanti ristoranti e negozi con una vita commerciale attiva? Ma non c’è nessuno…” Ha poi aggiunto: “Sono tasse occulte, ma sempre tasse.”

È interessante notare che Toninelli, insieme ai suoi colleghi del Movimento 5 Stelle, aveva storicamente insistito sul rispetto delle regole durante il suo mandato parlamentare. Tuttavia, in questa circostanza, sembra che non ci sia una reale volontà di educare i cittadini alle buone pratiche di parcheggio, ma piuttosto un desiderio di reperire fondi per il bilancio comunale.

Le parole di Toninelli hanno scatenato un’ondata di commenti sotto il suo post, con alcuni utenti che hanno cavalcato la polemica e altri che hanno ironizzato sulla situazione. Un utente ha risposto: “E che problema è, pagala,” mentre un altro ha scritto: “Paga la multa e falla finita.” Alcuni hanno persino espresso apprezzamenti per il lavoro della polizia municipale, affermando che “la legge è legge” e chiedendo se Toninelli pensasse di essere immune dalle sanzioni.

Anche il sindaco di Castelleone, Federico Marchesi, è stato coinvolto nella questione, ricevendo numerosi link e commenti. Tuttavia, ha scelto di smorzare i toni, condividendo la sua esperienza personale: “Senza fare alcuna polemica, è capitato anche a me lo scorso anno. Ho preso la multa e ho pagato.”



