“Lui ha capito tutto” Trump nuovo attacco a papa Leone: stavolta mette in mezzo il fratello che vive in Florida





L’ex Presidente Donald Trump ha nuovamente espresso critiche nei confronti di Papa Leone XIV, affiancando alle sue osservazioni un giudizio positivo sul fratello del pontefice, Louis Prevost. In un post pubblicato sulla piattaforma Social Truth, Trump ha descritto il Papa come “eccessivamente debole” e “inadeguato nella gestione della politica estera”, facendo riferimento alle sue posizioni contrarie al conflitto, in particolare in relazione alla questione iraniana. Tuttavia, nello stesso messaggio, ha introdotto un confronto diretto: “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis, poiché è un sostenitore convinto del movimento MAGA. Ha compreso appieno la situazione, a differenza di Leo”. Trump ha inoltre condiviso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo associa alla figura messianica.





Queste dichiarazioni, rilasciate sui social media, si ricollegano a quanto Trump aveva precedentemente affermato durante un intervento pubblico, in cui aveva espresso entusiasmo per il fratello del pontefice.

Raccontando un incontro personale, aveva spiegato: “Il fratello del Papa risiede in Florida e ho avuto l’opportunità di incontrarlo. È un sostenitore del movimento MAGA”. Aveva poi aggiunto: “Ha cartelli MAGA esposti in tutta la sua abitazione”. Infine, aveva concluso con tono informale: “Apprezza Trump… e io apprezzo lui”.

Louis Prevost, fratello maggiore di Sua Santità Papa Leone XIV, ha recentemente attirato l’attenzione pubblica per le sue dichiarazioni sui social media. Ha espresso in più occasioni il suo sostegno a Donald Trump, intervenendo su diverse tematiche del dibattito politico statunitense e condividendo contenuti critici nei confronti del Partito Democratico. In alcuni casi, ha inoltre rilanciato post di forte critica, tra cui un video in cui l’ex Presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, veniva offesa in modo volgare. Veterano della Marina degli Stati Uniti, di 74 anni, risiede in Florida. Durante la campagna elettorale americana, Prevost ha elogiato JD Vance per la sua performance nei dibattiti, definendolo “fenomenale” e un “futuro grande presidente”. Ha inoltre espresso in diverse occasioni preoccupazione per la sicurezza di Trump, invocando per lui protezione divina in seguito a quelli che ha descritto come tentativi di colpirlo politicamente o fisicamente.

Nonostante le divergenze di posizioni politiche, il legame familiare tra Louis Prevost e Sua Santità Papa Leone XIV rimane forte. Dopo l’elezione del fratello al soglio pontificio nel maggio 2025, Prevost ha ricordato alcuni episodi dell’infanzia, affermando: “Già quando eravamo piccoli gli dicevo: ‘Un giorno sarai Papa’”. Da parte sua, Sua Santità Papa Leone XIV ha reiterato in più occasioni la propria posizione sui temi internazionali, in particolare sulla necessità di promuovere la pace e il dialogo.

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