L’ultimo desiderio di mio marito era donare i suoi organi, ma il segreto che aveva confidato al suo medico ha cambiato tutto…





«Aspetta! Ti prego, non andartene ancora!»





Ero a un passo dalle porte automatiche.

Sentivo già l’aria fredda del parcheggio insinuarsi dentro.

Avevo la borsa a una spalla e in mano un sacchetto di plastica dell’ospedale con l’orologio di Mark, il suo portafoglio e il maglione grigio che indossava quando eravamo arrivati lì, quattro giorni prima.

Mi voltai.

Il dottor Daniel Brooks stava correndo lungo il corridoio verso di me.

Non camminava in fretta.

Correva.

Il camice bianco gli svolazzava dietro e aveva il viso pallido, quasi grigio, del colore delle pareti dell’ospedale.

Una mano era nascosta dietro la schiena.

Conoscevo il dottor Brooks da quasi tre mesi.

Era un uomo calmo.

Parlava lentamente.

Si sedeva ogni volta che doveva darci una brutta notizia, e ce ne aveva date parecchie.

Non l’avevo mai visto affrettarsi per niente.

Qualcosa nella sua voce mi fece fermare.

Mi raggiunse senza fiato e lanciò un’occhiata al corridoio vuoto.

A sinistra, poi a destra.

Come se stesse per dirmi qualcosa che non avrebbe dovuto.

«Mark mi ha dato una cosa tre settimane fa», disse.

«Le sue istruzioni erano chiarissime.

In nessuna circostanza avrei dovuto mostrartela finché era ancora vivo.»

Lo fissai.

«Di cosa stai parlando?»

«Mi dispiace», disse.

«So che questo è il momento peggiore possibile.

Ho pensato di aspettare.

Di spedirtela per posta.

Ma mi ha fatto promettere.

Ha detto: “Lo stesso giorno, Dan.

Prima che esca dall’edificio.

Non lasciarla andare via di lì a mani vuote.”»

Strinsi il sacchetto di plastica.

Non lasciarla andare via di lì a mani vuote.

Sembrava proprio una cosa da Mark.

Era esattamente da lui.

«Fammi vedere», dissi.

Il dottor Brooks portò lentamente la mano fuori da dietro la schiena.

Ma prima di dirvi cosa teneva in mano, devo raccontarvi come siamo arrivati a quel corridoio.

Perché ciò che Mark mi ha lasciato non significa nulla, se non sapete quanto gli è costato prepararlo.

Mark e io ci conoscemmo al matrimonio di un’amica.

Era il tizio seduto al tavolo dei bambini.

Non intendo dire che fosse stato fatto sedere lì.

Voglio dire che, a metà del ricevimento, ci era andato di sua spontanea volontà perché una damigella piccola piangeva e nessun altro se n’era accorto.

Quando mi avvicinai, stava piegando un tovagliolo di stoffa per farne un cigno venuto malissimo, mentre una bambina di sei anni con un vestito rosa gli diceva tutto quello che stava sbagliando.

«Il collo è troppo corto», disse lei.

«I cigni hanno il collo corto», rispose lui.

«No, non ce l’hanno.»

«Questo sì.

È un cigno speciale.»

Risi.

Lui alzò lo sguardo verso di me.

Aveva gli occhi castani, un incisivo storto e una macchia di glassa della torta sulla cravatta.

«Tu sai qualcosa sui cigni?» mi chiese.

«Hanno il collo lungo», risposi.

La damigella incrociò le braccia.

«Visto?»

Ci sposammo due anni dopo.

Pianse quando mi vide percorrere la navata.

E non versò una lacrima soltanto.

Pianse sul serio, con le spalle scosse dai singhiozzi, e il suo testimone dovette passargli un fazzoletto nel bel mezzo delle promesse nuziali.

«Sto bene», continuava a ripetere a tutta la chiesa.

«Sto bene.

È solo che è davvero bellissima.»

Ecco com’era Mark.

Non nascondeva mai quello che provava.

Mai.

Per niente.

Ecco perché quello che fece alla fine mi fece tanto male.

E perché, alla fine, significò così tanto.

Volevamo un bambino subito.

Ma non arrivò subito.

Ci vollero quasi tre anni.

C’erano mesi in cui ero in ritardo di due giorni e Mark tornava a casa con un test di gravidanza e una vaschetta di gelato, «per ogni evenienza», e poi facevo il test e mangiavamo comunque il gelato, seduti sul pavimento della cucina, senza dire granché.

«Il mese prossimo», diceva.

«L’hai detto anche il mese scorso.»

«E lo dirò anche il mese prossimo.

Sono molto costante.»

Poi, un martedì di marzo, feci un test prima di andare al lavoro.

Non gli dissi nemmeno che stavo per farlo.

Avevo smesso di dirglielo, perché non sopportavo di vederlo rimanerci male.

Lo appoggiai sul bordo del lavandino, mi lavai i denti e non lo guardai.

Quando finalmente lo feci, dovetti sedermi sul bordo della vasca.

Due linee.

Non lo chiamai.

Non gli mandai un messaggio.

Salii in macchina e guidai fino al liceo dove insegnava biologia.

Entrai in segreteria con i vestiti da lavoro e i capelli ancora bagnati e chiesi alla segretaria se potevo vedere il signor Carter.

«È in classe», disse.

«È importante.»

Mi accompagnò lungo il corridoio.

Dalla finestrella sulla porta dell’aula lo vidi in piedi davanti alla classe, accanto al disegno di una rana.

Trenta adolescenti erano mezzi addormentati ai loro posti.

Mi vide attraverso il vetro.

Il suo viso cambiò all’istante.

Si preoccupò.

Uscì in corridoio.

«Claire?

Che c’è?

Stai bene?»

Non dissi niente.

Gli mostrai il test.

Lo guardò.

Guardò me.

Guardò di nuovo il test.

Poi si voltò, aprì la porta dell’aula e disse a trenta adolescenti: «Diventerò papà».

L’intera classe si svegliò di colpo.

Qualcuno cominciò ad applaudire.

Un ragazzo in fondo gridò: «Forza, prof C!»

E Mark rimase sulla soglia della sua aula, con le lacrime che gli rigavano il viso e il test di gravidanza su cui avevo fatto pipì in mano, senza curarsi di chi lo vedesse.

«Hai in mano un bastoncino con la pipì sopra», gli dissi.

«Non m’importa», rispose.

«Lo metterò in cornice.»

Non lo mise in cornice.

Ma lo conservò.

Lo trovai più tardi, dopo tutto, nel cassetto del suo comodino, dentro un sacchetto di plastica con una data scritta sopra a pennarello.

Per sei mesi fummo più felici che mai.

Dipingemmo di giallo la stanza degli ospiti, perché non volevamo sapere se sarebbe stato maschio o femmina.

Poi scoprimmo comunque che era una femmina, perché Mark non riuscì a resistere alla curiosità e lesse al rovescio gli appunti dell’ecografista.

«L’hai letto?»

«Era lì, in bella vista.

L’aveva lasciato sul bancone.»

«Mark!»

«È una bambina, Claire.»

Sorrise così tanto che pensai gli si sarebbe spaccata la faccia.

«Avremo una bambina.»

Ogni sera cominciò a parlare al mio ventre.

Si sdraiava su un fianco nel letto, con il viso proprio accanto al mio ombelico, e le raccontava com’era andata la sua giornata.

Cosa avevano combinato i ragazzi della quarta ora.

Cosa aveva mangiato a pranzo.

Quali insegnanti si frequentavano di nascosto.

«Non ti capisce», dissi.

«Capisce il tono», disse lui.

«Sa che sono un uomo molto interessante.»

Costruì da solo la culla, anche se avremmo potuto comprarne una.

Ci mise tre fine settimana e due viaggi al pronto soccorso per colpa delle schegge.

Quando ebbe finito, una gamba era un po’ più corta delle altre, e dovette metterci sotto un pezzo di cartone piegato.

«Ha carattere», disse.

«È storta.»

«Carattere.»

Discutemmo sui nomi.

Io volevo Nora, come mia nonna.

Lui voleva June, perché diceva che sapeva d’estate.

Ne discutemmo per settimane, ridendo, sdraiati a letto, lanciandoci nomi a vicenda.

«Nora.»

«June.»

«Nora è un classico.»

«June è allegro.

Con un nome come June non puoi essere triste.»

Non decidemmo mai.

Pensavamo di avere tempo.

I mal di testa cominciarono in estate.

All’inizio pensò che fosse colpa del caldo.

Poi pensò che fosse colpa degli occhi.

Si fece fare degli occhiali nuovi.

Non servirono.

Cominciò a prendere un’aspirina a colazione, poi un’altra a pranzo, e infine a tenere un flacone in macchina.

«Vai a farti visitare», dissi.

«È solo stress.

La scuola estiva.

La bambina.

Tutto.»

«Mark.»

«Sto bene.»

Non stava bene.

Un sabato d’agosto eravamo al negozio di ferramenta a comprare la vernice per le finiture della cameretta.

Ero nel reparto vernici con in mano due campioncini di colore, cercando di scegliere tra due tonalità di bianco che sembravano identiche.

«Quale?»

chiesi.

Non rispose.

Mark era lì, immobile, con in mano un barattolo di impregnante per legno, a fissare il vuoto.

Aveva la bocca un po’ aperta.

Poi la mano cominciò a tremargli.

Poi il barattolo gli cadde e si ruppe sul pavimento di cemento; l’impregnante marrone scuro si sparse lungo la corsia e mio marito crollò a terra dietro di lui.

Non ricordo di aver urlato.

L’uomo al banco delle vernici mi disse più tardi che l’avevo fatto.

Ricordo che ero inginocchiata nell’impregnante, con la sua testa in grembo, mentre il suo corpo sussultava e sussultava; ricordo qualcuno che diceva: «Chiamate il 911», e ricordo i suoi occhi aperti, che non mi vedevano.

Durò forse due minuti.

Mi sembrarono due anni.

Il tumore era nella parte del cervello che si trova proprio dietro la fronte.

La dottoressa che ce lo spiegò era una giovane donna con i capelli raccolti in una coda, e sembrava sul punto di mettersi a piangere anche lei.

Ci mostrò la scansione sullo schermo di un computer.

C’era una forma bianca, come una nuvola.

«Glioblastoma», disse.

«Quarto grado.

Mi dispiace molto.»

Mark annuì come se lei gli avesse appena detto che tempo faceva.

Non avevo mai sentito quella parola.

Le chiesi di fare lo spelling.

La scrissi sul retro di una ricevuta del parcheggio, con una penna che funzionava a malapena.

Poi ci mandarono dal dottor Brooks.

Era più anziano, forse sui sessant’anni, con i capelli grigi e gli occhiali da lettura appesi a una catenella intorno al collo.

Nel suo studio c’era una finestra che dava su un parcheggio multipiano e, sul davanzale, una piantina che stava chiaramente morendo.

Si sedette di fronte a noi.

Non rimase in piedi dietro la scrivania.

Spostò la sedia in modo che non ci fosse nulla tra noi.

«Vi dirò la verità», disse.

«Perché penso che sia quello che vorreste.

Fermatemi se non è così.»

Mark mi prese la mano.

«Ci dica.»

Il dottor Brooks ci spiegò.

Con un intervento si sarebbe potuto asportare una parte del tumore, ma non tutto.

Era troppo profondo.

Aveva propaggini che si spingevano in zone irraggiungibili.

La radioterapia e la chemio avrebbero potuto rallentarlo.

Forse.

Per un po’.

Ma non l’avrebbero fermato.

«Quanto tempo?»

chiese Mark.

Il dottor Brooks guardò la mia pancia.

Lo vidi guardare.

Poi tornò a guardare Mark.

«Senza cure, settimane», disse.

«Con le cure, tre mesi.

Forse qualcosa di più.

Vi mentirei se dicessi più di così.»

Tre mesi.

Ero al sesto mese di gravidanza.

Feci i calcoli a mente così in fretta che mi venne la vertigine.

Nostra figlia sarebbe nata a novembre.

Eravamo a metà agosto.

«Forse non…»

Non riuscii a finire.

«Forse non sarà qui quando nascerà», disse piano il dottor Brooks.

«Mi dispiace molto.

Faremo tutto il possibile per dargli quel tempo.

Ma non posso prometterlo.»

Non ricordo di essere uscita da quello studio.

Ricordo l’ascensore.

Ricordo Mark che premeva tre volte il pulsante della hall, anche se era già acceso.

In macchina si voltò verso di me.

«Nora», disse.

«Cosa?»

«Chiamala Nora.

Se non ci sarò…

Se non ce la farò…

Dovresti chiamarla Nora.

È il nome di tua nonna.

È un bel nome.»

Cominciai a piangere così forte che non riuscivo a respirare.

«Non farlo», dissi.

«Non farlo.

Non darmi quel nome come se fosse un regalo.

Non voglio che tu mi dia il nome.

Voglio continuare a litigare con te per sceglierlo.»

Mi tirò verso di sé oltre il cambio e mi strinse.

Il suo cuore batteva forte contro il mio orecchio.

«Va bene», sussurrò.

«Va bene.

Continueremo a litigare.

June è ancora meglio.»

«Nora è meglio.»

Quella sera ci sedemmo insieme sulla veranda.

Davanti casa avevamo una panchina di legno che Mark aveva costruito la prima estate in cui avevamo abitato lì.

Anche quella era storta.

Tutto quello che costruiva era un po’ storto.

Restammo seduti a guardare il sole tramontare dietro il grande acero dei vicini, senza dire nulla per molto tempo.

La bambina cominciò a scalciare.

Mark posò una mano sulla mia pancia.

La lasciò lì.

Lei scalciò proprio sotto il suo palmo, forte, come se stesse bussando a una porta.

Lui sorrise.

Era un sorriso triste, ma sincero.

«Ehi, piccola», disse.

Lei scalciò di nuovo.

Rimase in silenzio a lungo.

Poi disse: «Se quando sarà il momento i miei organi saranno ancora sani, voglio donarli.»

Mi si gelò tutto il corpo.

«Ti prego, non parlare di morire mentre lei si muove», sussurrai.

«È proprio per questo che devo parlarne.»

Continuò a guardarmi la pancia.

La sua mano non si mosse.

«Il tumore è nella mia testa, Claire.

Non è nel cuore.

Non è nel fegato né nei reni.

Il dottor Brooks ha detto che con questo tipo di cancro di solito resta nel cervello.

Il resto di me sta bene.

Il resto di me è sano.

«È solo quella parte che è guasta.»

«Mark…»

«Se non potrò restare a guardarla crescere», disse, «forse una parte di me potrà dare a un altro genitore più tempo da passare con suo figlio.»

Lo guardai.

Il sole stava tramontando alle sue spalle; il suo viso era tutto arancione e dorato, e lui sembrava così giovane.

Aveva trentaquattro anni.

«Da qualche parte», disse, «anche stasera c’è qualcuno seduto sul portico.

Un uomo.

Una madre.

In attesa di una telefonata.

Sperando di poter vedere il primo giorno di scuola di suo figlio.

E io ho tutte queste parti che non mi serviranno.»

La voce gli si incrinò.

«Non potrò vedere il suo primo giorno di scuola.

Lo so.

Ma forse qualcun altro potrà vedere quello di suo figlio.

Grazie a me.

È pur sempre qualcosa, no?

Non è niente.»

Gli posai la mano sulla sua.

Sopra nostra figlia.

«Non è niente», dissi.

«Promettimelo», disse.

«Quando sarà il momento.

Non lasciare che nessuno ti faccia cambiare idea.»

«Chi dovrebbe farmi cambiare idea?»

Mi lanciò un’occhiata.

«Mia madre», disse.

Sua madre si chiamava Joan.

Era una donna minuta, con la mascella dura e i capelli grigi sempre in perfetto ordine.

Andava in chiesa ogni domenica e ogni mercoledì, e a volte anche il venerdì.

Amava Mark più di qualsiasi altra cosa al mondo, compreso, a volte pensavo, Dio.

Non amava me.

Ma non mi odiava neanche.

Semplicemente, pensava che fossi la donna che le aveva portato via suo figlio, e l’aveva deciso tanto tempo prima; qualunque cosa facessi, non sarei mai riuscita a farle cambiare idea.

Quando Mark le parlò della donazione, eravamo seduti nella sua cucina.

Aveva preparato un arrosto.

Nessuno lo stava mangiando.

«No», disse.

«Mamma.»

«No.

Assolutamente no.

Non lo permetterò.»

«Non spetta a te decidere», disse Mark sottovoce.

«Vuoi che ti aprano?

Che ti smontino come un’auto in uno sfasciacarrozze?»

Le tremava la voce.

«Vuoi essere sepolto con dei pezzi mancanti?

Vuoi presentarti davanti a Dio con dei pezzi mancanti?»

«Non credo che a Dio importerà dei miei reni, mamma.»

«Non scherzare con me.

Non osare scherzare su questa cosa.»

«Non sto scherzando.»

Allungò la mano sul tavolo e le prese la mano.

Lei cercò di ritrarla, ma lui non glielo permise.

«Non sto scherzando, mamma.

Sto morendo.

Nessuno può farci niente.

Ma questo posso farlo.

È l’unica cosa che posso ancora decidere.»

Lei guardò me.

Aveva gli occhi rossi e furiosi.

«È stata una tua idea», disse.

«No», dissi.

«È stata sua.»

«Glielo stai permettendo.»

«È un uomo adulto, Joan.

Non ha bisogno del mio permesso per fare quello che vuole.»

Lei sfilò la mano da quella di Mark.

Si alzò, andò al lavandino e rimase lì, voltandoci le spalle, aggrappata al bordo del piano di lavoro.

«Pensi che toccherà a te», disse alla finestra.

«Pensi che sarai tu in ospedale a prendere le decisioni.

Be’, io sono sua madre.

Lo ero prima di te.»

Mark chiuse gli occhi.

In macchina rimase in silenzio a lungo.

«Cercherà di fermarlo», disse infine.

«Quando succederà.

Ci proverà.»

«Non glielo permetterò.»

«Piangerà.

Ti supplicherà.

Dirà che non lo pensavo davvero, che ero confuso per colpa del tumore.

Dirà qualsiasi cosa.»

«Mark.

Te lo prometto.»

«Devi essere pronta a fare la parte della cattiva, Claire.

Puoi farlo?

Puoi essere la cattiva per me?»

Pensai a Joan, in piedi davanti al lavandino, con la schiena rivolta verso di noi.

Pensai a quanto lo amasse.

«Sì», dissi.

Lui annuì.

Poi si voltò verso il finestrino, così non l’avrei visto piangere.

Le condizioni di Mark peggiorarono molto più in fretta di quanto entrambi ci aspettassimo.

Per il primo mese, si poteva quasi fingere che non stesse succedendo.

Tornò a insegnare a tempo parziale.

Rientrava a casa stanco, ma rientrava.

Faceva battute.

Finì le rifiniture della cameretta.

Ogni sera si sdraiava con il viso contro la mia pancia e raccontava a nostra figlia delle rane della sua lezione di biologia.

Il secondo mese, le cose cominciarono a peggiorare.

All’inizio erano piccolezze.

A metà frase, si dimenticava una parola.

Restava in cucina con una tazza in mano, senza sapere perché l’avesse presa.

Una volta chiamò il frigorifero «la scatola fredda», poi si arrabbiò così tanto con se stesso che scagliò la tazza nel lavandino e la ruppe.

«Va tutto bene», dissi.

«Non va bene.

Sono un insegnante di biologia.

So cos’è un frigorifero.»

«Lo so.»

«E allora perché non riesco a dirlo?»

Rimase lì, tremando.

Non sapevo cosa fare.

Così lo abbracciai da dietro e premetti la mia grossa pancia contro la sua schiena; la bambina gli diede un calcio, proprio sulla colonna vertebrale.

Lui rise.

Tra la rabbia e tutto il resto, rise.

«È dalla tua parte», disse.

«È dalla nostra parte.»

All’ottavo mese, non riusciva più a lavorare.

Dormiva sedici ore al giorno.

La mano sinistra non gli funzionava bene.

Non riusciva ad abbottonarsi.

Così lo facevo io per lui.

Ogni mattina mi mettevo davanti a lui, con la pancia enorme che gli urtava le ginocchia, e gli abbottonavo la camicia, un bottone alla volta, dal basso verso l’alto.

Non era costretto a portare camicie con i bottoni.

Avrebbe potuto indossare magliette.

Ma lui voleva le camicie.

Diceva che lo facevano sentire una persona.

«Sei brava», disse una volta, guardandomi.

«Ho fatto pratica.»

«Sarà così?

Con lei?

Bottoni e cose del genere?»

«Per lo più, bottoncini a pressione», dissi.

«I neonati portano quelli.»

«Bottoncini a pressione.»

«Sarei stato un disastro con i bottoncini a pressione.»

Lo disse come se fosse già finita.

Come se se ne fosse già andato.

Finito l’ultimo bottone, mi voltai per non fargli vedere la faccia.

Quando doveva andare in bagno a piedi, ci metteva un’eternità.

Arrivava a metà del corridoio e si fermava, appoggiandosi al muro e ansimando.

Io restavo sulla soglia della camera da letto e fingevo di piegare il bucato, così non dovevo guardarlo.

Così lui non doveva vedermi mentre lo guardavo.

In quelle settimane distolsi spesso lo sguardo.

Credo che lo facessimo entrambi.

Era l’unica forma di gentilezza che ci restava da offrirci.

Poi, diverse settimane prima della fine, cominciò a chiedere di parlare in privato con il dottor Brooks.

La prima volta eravamo a un normale appuntamento.

Alla fine Mark disse: «Claire, potresti lasciarci un minuto?»

Pensai che volesse chiedere qualcosa di imbarazzante.

Qualcosa sulle sue funzioni corporee, o sul dolore, o qualcosa che non voleva farmi sentire.

Così uscii nel corridoio, mi sedetti su una delle sedie di plastica e sfogliai una rivista di golf che non mi interessava affatto.

Venti minuti dopo, la porta si aprì.

Mark uscì appoggiandosi al bastone.

Il dottor Brooks era dietro di lui.

Avevano entrambi un’aria seria.

«Va tutto bene?»

«Sì», disse Mark.

In macchina glielo chiesi di nuovo.

«Di cosa si trattava?»

Allungò una mano e mi strinse le dita.

«C’è una cosa che devo organizzare», disse.

«Ti prego, fidati di me.»

«Organizzare cosa?»

«Non posso dirtelo.»

«Ti prego, Claire.»

Aveva gli occhi così stanchi.

«Ti prego, fidati di me, almeno per questa cosa.»

La seconda volta, il dottor Brooks venne a casa nostra.

Non era mai venuto a farci visita a domicilio.

Mark mi chiese di andare al supermercato.

«Ci serve il latte», disse.

Non ci serviva il latte.

Lo comprai lo stesso, poi rimasi seduta nel parcheggio del supermercato per quarantacinque minuti, perché non sapevo cos’altro fare.

Quando tornai a casa, il dottor Brooks stava giusto andando via.

Aveva con sé la borsa medica e una semplice borsa di carta marrone.

Mi fece un cenno sul vialetto davanti a casa.

Non mi guardò negli occhi.

La terza volta era una domenica notte.

Mi svegliai alle due del mattino e Mark non era a letto.

Lo trovai nella cameretta, seduto sulla sedia a dondolo che avevamo comprato, con la lampada accesa al minimo.

Teneva qualcosa in grembo.

Quando mi sentì sulla soglia, lo nascose sotto la coperta.

«Cos’è?»

«Niente.

Torna a letto.»

«Mark, cos’è?»

«Non è niente, Claire.

Non riuscivo a dormire.»

Rimasi sulla soglia.

Avrei voluto strappargli via la coperta dal grembo.

Avrei voluto urlare.

Non ci eravamo mai nascosti niente.

Mai.

In cinque anni.

Mi aveva detto quando aveva rotto la mia tazza preferita.

Mi aveva detto quando aveva urtato un’auto parcheggiata e aveva lasciato un biglietto.

Mi aveva detto quando aveva preso una cotta per un’attrice vista in un film e si era sentito in colpa per una settimana.

E ora, nelle ultime settimane che ci restavano, mi nascondeva qualcosa.

«È una cosa brutta?»

La voce mi tremava.

«Dimmi solo se è una cosa brutta.»

Mi guardò a lungo.

«Non è una cosa brutta», disse.

«Te lo prometto, non è una cosa brutta.»

«E allora perché non posso saperlo?»

«Perché lo saprai abbastanza presto», disse.

«E voglio che tu passi queste settimane con me.

Non con… questa cosa.»

Toccò la coperta.

«Solo con me.

Ti prego.»

Non capivo.

Ma stava morendo.

E me lo stava chiedendo.

Così tornai a letto.

Rimasi al buio ad ascoltare la sedia a dondolo cigolare nell’altra stanza, e non chiusi occhio.

La mattina dopo litigammo davvero per la prima volta dalla diagnosi.

Non l’avevo programmato.

Mi uscì e basta.

Era seduto al tavolo della cucina e cercava di mangiare il porridge. La mano sinistra non riusciva a tenere bene il cucchiaio, e il porridge continuava a cadere sul tavolo. Io ero al bancone e lo guardavo, quando all’improvviso mi sentii dire: «Hai un’amante?»

Si fermò.

Il cucchiaio rimase sospeso a mezz’aria.

«I segreti.

Gli incontri.

Mi mandi al supermercato.

Te ne stai seduto nella cameretta alle due del mattino a nascondere delle cose.

Hai un’amante?

C’è qualcun’altra?

È questo che stai organizzando?»

Posò il cucchiaio.

Mi guardò come se l’avessi schiaffeggiato.

«Claire», disse.

«Non riesco nemmeno ad abbottonarmi la camicia da solo.»

Cominciai a ridere.

Non volevo.

Era orribile.

Era la cosa più orribile, stupida e ridicola che avessi mai detto, e lui aveva ragione. Rimasi lì, nella nostra cucina, a ridere finché non mi misi a piangere, e poi piansi e basta.

Si alzò.

Ci mise molto.

Dovette reggersi al bordo del tavolo.

Mi raggiunse e mi strinse tra le braccia, con il braccio sinistro malato che gli pendeva un po’, e mi tenne mentre piangevo sulla sua spalla.

«Mi dispiace», dissi.

«Mi dispiace.

Lo so che non è così.

Lo so.

È solo che ho tanta paura.»

«Lo so.»

«Ho paura di quello che non mi dici.

Ho paura di scoprirlo quando non ci sarai più e di non poterti mai chiedere spiegazioni.

Non potrò mai arrabbiarmi con te per questo.

Tu non ci sarai più.»

Mi strinse più forte.

«Quando lo scoprirai», disse, «non ti arrabbierai.

Te lo prometto.

Te lo giuro su tutto.»

«Come fai a saperlo?»

«Perché ti conosco», disse.

«Ti conosco da quando c’è stato il cigno.»

Morì undici giorni dopo.

Alla fine, tutto accadde in fretta.

Un giovedì pomeriggio, a casa, ebbe un’altra crisi epilettica, molto forte.

Arrivò l’ambulanza.

Gli misero un respiratore per aiutarlo a respirare.

Venerdì, il dottor Brooks mi fece sedere in una stanzetta, con una scatola di fazzoletti sul tavolo, e mi disse che il tumore aveva causato un’emorragia cerebrale e che non c’era più nulla da fare.

«Il suo cervello ha smesso di funzionare, Claire», disse con dolcezza.

«Le macchine tengono in vita il suo corpo.

Ma Mark non c’è più.»

Annuii.

Lo sapevo.

Lo sapevo da quando era arrivata l’ambulanza.

«I suoi organi», dissi.

«Stanno bene?

Possono ancora…»

«Sì», disse il dottor Brooks.

«Il suo cuore è forte.

I reni, il fegato, i polmoni.

Sono tutti sani.

L’équipe per la donazione è qui.

Ti spiegheranno tutto.

Ma adesso la decisione spetta a te.»

«Non spetta a me», dissi.

«Spetta a lui.

Aveva già deciso.»

Tornai nella stanza di Mark.

Mi permisero di restargli accanto mentre l’équipe dei trapianti si preparava.

Sembrava che dormisse.

La macchina respirava per lui, facendo alzare e abbassare il petto, su e giù.

La sua pelle era calda.

La sua mano era calda.

Mi sedetti accanto al letto e gli presi la mano.

La strinsi tra le mie, come facevo quando guardavamo i film dell’orrore.

«Ce l’hai fatta», gli dissi.

«Hai resistito abbastanza a lungo.

Hanno detto che il tuo cuore è forte.

È tutto sano.

Aiuterai tantissime persone.»

La macchina respirava.

«Sta quasi arrivando», dissi.

«Ancora qualche settimana.

La chiamerò Nora.

Mi dispiace.

Lo so che volevi June.

Ma la chiamerò Nora, e dovrai fartene una ragione.»

Aspettai, come si fa, quasi che lui potesse dire qualcosa.

Non disse niente.

«Ti amo», dissi.

«Non sono arrabbiata per il segreto.

Qualunque cosa sia.

Non sono arrabbiata.»

Rimasi lì a lungo, tenendogli la mano.

La bambina scalciò per tutto il tempo.

Forte.

Come se lo sapesse.

Joan arrivò alle quattro.

La sentii prima di vederla.

La sua voce nel corridoio, acuta e rotta.

«Dov’è?

Dov’è mio figlio?»

Entrò nella stanza, lo vide e lanciò un suono che non voglio sentire mai più.

Raggiunse l’altro lato del letto, appoggiò il viso sul suo petto e scoppiò a piangere.

Io non mi mossi.

Continuai soltanto a tenergli l’altra mano.

Dopo un po’, sollevò la testa.

Vide la coordinatrice delle donazioni accanto alla porta, con una cartellina in mano.

Una donna gentile di nome Beth, con i capelli corti e gli occhiali.

Il volto di Joan cambiò.

«Joan», dissi.

«Non lo farai.

Non adesso.

Non oggi.»

«È quello che voleva lui.»

«Non sapeva cosa voleva!

Aveva un tumore al cervello!

Era confuso!

Chiamava il frigorifero “scatola fredda”!»

Tremava.

«Non sapeva quello che diceva!»

Beth fece un passo avanti.

«Signora Carter, so che è terribilmente difficile…»

«Non si azzardi a parlarmi!

Non tocchi mio figlio!»

Mi alzai.

Non fu facile.

Ero incinta di otto mesi e mezzo, mi faceva male la schiena e avevo le gambe gonfie.

Ma mi alzai.

«Guardami.»

Aveva il viso bagnato, arrossato e furioso.

«Mi aveva detto che avresti detto così», dissi piano.

«Aveva detto: “Dirà che ero confuso.

Dirà che non facevo sul serio”.

Me l’ha detto ad agosto, Joan.

Sul nostro portico.

Prima che succedesse tutto.

Prima che cominciasse a perdere le parole.

Sapeva benissimo quello che stava dicendo.»

«Tu non…»

«Mi ha fatto promettere che avrei fatto la parte della cattiva», dissi.

La voce mi si spezzò.

«Ha detto: “Puoi fare la parte del cattivo per me?”

E io ho detto di sì.

Quindi sono la cattiva.

Puoi odiarmi.

Puoi odiarmi per sempre, se vuoi.

Ma non verrò meno alla promessa che gli ho fatto.»

Mi fissò.

Per un lungo istante, pensai che stesse per colpirmi.

Poi abbassò lo sguardo su suo figlio.

Sul suo viso.

Sulla sua mano nella mia.

«È sempre stato così», disse sottovoce.

«Anche da piccolo.

Regalava il pranzo.

I giocattoli.

Una volta, in terza elementare, diede il suo cappotto invernale a un bambino che non ne aveva uno.

Dovetti comprargliene un altro.

Ero così arrabbiata.»

Il suo viso si contrasse.

«Ero così arrabbiata con lui.»

Gli posò una mano sulla guancia.

«Va bene», sussurrò.

«Va bene, tesoro.

Va bene.»

Non mi guardò più.

Ma non cercò di fermare tutto.

Dopo, rimasi sola in un piccolo ufficio a firmare gli ultimi moduli per la donazione.

Beth aveva cercato di aiutarmi, ma le avevo chiesto di lasciarmi qualche minuto.

Così eravamo soltanto io, a un tavolino con una lampada, una pila di fogli e una penna con il nome dell’ospedale.

C’erano tantissime pagine.

Moduli di consenso.

Anamnesi.

Domande sulle malattie che aveva avuto da bambino, sui suoi eventuali viaggi all’estero e su eventuali tatuaggi.

Ne aveva uno.

Un minuscolo cigno sulla caviglia, che si era fatto per scherzo durante il viaggio di nozze.

Lo scrissi.

Nome del donatore: Mark Andrew Carter. Nome del donatore: Mark Andrew Carter.

Nome del donatore: Mark Andrew Carter.

Era scritto su ogni pagina.

Dovevo scriverlo o leggerlo su ognuna.

E ogni volta che lo vedevo, le lettere diventavano più sfocate, e continuavo a dovermi asciugare gli occhi col dorso della mano per non far gocciolare le lacrime sui fogli.

Ogni firma mi spezzava il cuore.

Ma era quello che voleva Mark.

Era l’ultima cosa che aveva scelto.

L’ultima decisione che era riuscito a prendere, in un corpo che ormai non gli lasciava decidere più niente.

Dovevo rispettare la sua volontà.

Quando finii l’ultima pagina, rimasi seduta per un po’, con la penna in mano.

Beth rientrò, raccolse i fogli e mi abbracciò, anche se non gliel’avevo chiesto.

«Salverà delle vite», disse.

«Voglio che tu lo sappia.

Forse adesso non ti sembrerà molto.

Ma è reale.

Stanotte, da qualche parte, squillerà il telefono di qualcuno.»

Pensai a Mark sul portico.

«Va bene», dissi.

Presi la busta di plastica con l’orologio, il portafoglio e il maglione grigio.

Percorsi il lungo corridoio vuoto verso l’uscita.

Non sapevo dove stessi andando.

A casa, immagino.

In una casa con una cameretta gialla, una culla storta e nessuno dentro.

Ero quasi arrivata alle porte quando sentii dei passi affrettati dietro di me.

«Aspetta!

Ti prego, non andare ancora!»

Teneva in mano una piccola scatola di legno.

Più o meno grande come una scatola da scarpe, ma meno profonda.

Il legno era chiaro e liscio.

La finitura non era venuta molto bene.

Il coperchio non combaciava del tutto.

La riconobbi subito.

L’aveva costruita Mark.

L’aveva costruita con una mano buona e una malandata.

Era storta.

Certo che era storta.

La presi.

Mi tremavano le mani.

«Aveva cominciato a costruirla prima che la mano peggiorasse», disse il dottor Brooks.

«Mi aveva chiesto di tenergliela da parte.

Non voleva che la trovassi in casa.»

«La borsa di carta marrone», dissi.

«Quando sei venuto da noi.

Era quella che avevi in mano.»

«E gli incontri.

Quelli riservati.»

«Aveva bisogno di aiuto per alcune cose», disse il dottor Brooks.

«Cose che non riusciva più a fare da solo.

Gli serviva qualcuno che non te lo dicesse.»

«Che cose?»

Guardò la scatola.

«Credo che vorrebbe che lo vedessi con i tuoi occhi.»

Mi sedetti lì, su una panchina vicino alle porte dell’ospedale.

Era quasi mezzanotte.

Non c’era nessuno, a parte una guardia giurata che leggeva il giornale in fondo all’atrio.

Sollevai il coperchio.

Sopra c’era una lettera.

Una semplice busta bianca con il mio nome scritto sopra.

Claire.

La calligrafia era tremolante e inclinata verso il basso, come se scrivere fosse stato difficile.

Sotto la lettera c’era un vecchio telefono.

Il vecchio telefono di Mark, quello con lo schermo crepato che aveva sostituito l’anno prima e che non aveva mai buttato.

C’era attaccato un post-it: Caricami.

La password è il cigno.

E sotto il telefono c’era una pila di schede.

Semplici cartoncini bianchi, del tipo che usava per il suo corso di biologia.

Erano tenuti insieme da un elastico.

Sulla scheda in cima, con la stessa calligrafia tremolante, c’era scritto: Per Nora.

O June.

(June.)

Non potei farne a meno.

Me ne stavo seduta su quella panchina, nella sala d’attesa dell’ospedale, a mezzanotte, con la scatola del mio defunto marito sulle ginocchia, e risi. La guardia giurata sollevò lo sguardo dal giornale.

Poi aprii la lettera.

Claire,

Se stai leggendo queste righe, Dan ha mantenuto la promessa.

Bene.

Gli ho detto che l’avrei perseguitato se non l’avesse fatto.

Mi dispiace per il segreto.

So che ti ha fatto soffrire.

So che restavi sveglia la notte.

Ti sentivo.

Mi dispiace di averti fatto credere che stessi nascondendo qualcosa di brutto.

Non era così.

Stavo nascondendo questo.

Ecco il punto.

Sapevo che non sarei arrivato a novembre.

Lo sapevo fin da quel primo giorno nello studio di Dan, quando ha guardato la tua pancia.

E ho pensato: non sentirà mai la mia voce.

Nostra figlia.

Non saprà mai che voce ho.

Crescerà con delle foto e dei racconti, e niente più.

Così ho cominciato a registrare delle cose.

È stato difficile.

Le parole mi stavano già sfuggendo.

Certi giorni non riuscivo a finire una frase senza dimenticare la parola che volevo dire.

Dan mi ha aiutato.

Mi sedevo con lui nel suo studio, nella cameretta di notte, e quando dimenticavo una parola, lui mi aiutava a ritrovarla.

A volte ripetevamo una frase venti volte.

Non ha mai perso la pazienza, nemmeno una volta.

Compragli una bottiglia molto costosa di qualcosa, d’accordo?

Nel telefono ci sono delle registrazioni.

Una per ogni compleanno, fino ai suoi diciotto anni.

Ce n’è una per il suo primo giorno di scuola.

Una per quando imparerà ad andare in bicicletta.

Una per quando le spezzeranno il cuore per la prima volta.

Una per il suo matrimonio, se ne vorrà uno.

Una per il caso in cui decida di non volerne uno.

Ho cercato di pensare a tutto.

Le schede sono i testi.

Nel caso il telefono si rompa.

Nel caso i file vadano persi.

Così, se necessario, potrai leggerglieli con la tua voce.

Non te l’ho detto perché, se l’avessi fatto, avresti passato le nostre ultime settimane a guardarmi mentre ti dicevo addio.

Ogni notte avresti saputo che ero stato nella cameretta a registrare la mia voce per un futuro di cui non avrei fatto parte.

E avresti pianto, e io avrei pianto, e avremmo passato tutto il tempo a piangere per la fine, invece di stare semplicemente insieme, nel mezzo.

Volevo il mezzo, Claire.

Volevo che mi abbottonassi le camicie e discutessi con me sui nomi.

Volevo la normalità.

Anche una normalità spezzata.

Ne volevo quanta più possibile.

C’è un’altra registrazione nel telefono che non è per Nora.

È per te.

Si intitola «Sala parto».

Per favore, non ascoltarla finché non sarai lì.

Ti conosco.

Vorrai ascoltarla stanotte.

Non farlo.

Aspetta.

Ti amo.

Ti amo da quando mi hai detto che i cigni hanno il collo lungo.

Chiamala come vuoi.

— Mark

Non so per quanto tempo rimasi seduta su quella panchina.

A un certo punto, il dottor Brooks si sedette accanto a me.

Non disse niente.

Rimase semplicemente lì.

«Quante notti?»

Alla fine glielo chiesi.

«Quante notti l’ha fatto?»

«Diciannove», rispose.

«A volte un’ora.

A volte quattro.

C’era stata una notte in cui aveva trascorso tre ore su una sola frase.

Quella per il suo matrimonio.

Continuava a dimenticarsi la parola «orgoglioso».

Sapeva cosa voleva dire, ma la parola proprio non gli usciva.

Ci arrivava, e poi gli sfuggiva.»

Il dottor Brooks si stropicciò gli occhi.

«Pianse.

Piansi anch’io.

Ci prendemmo una pausa.

Poi riprendemmo.

Gli venne alle due del mattino.

Mi fece riascoltarla sei volte per assicurarsi che fosse giusta.»

Mi premetti la lettera contro il petto.

«Perché l’ha fatto?

Lei è il suo medico.

Non era tenuto a farlo.

Non era compito suo.»

Rimase in silenzio per un momento.

«Ho perso mia moglie otto anni fa», disse.

«Cancro.

È stato tutto molto rapido.

Mi ha lasciato un biglietto.

“Ti amo.

Dai da mangiare al gatto.”»

Accennò quasi un sorriso.

«Avrò letto quelle due righe diecimila volte.

Quando Mark mi ha chiesto di aiutarlo, ho pensato: quanto avrei dato per avere più di due righe?

Quanto avrei dato per sentire la sua voce?»

Si alzò.

Si abbottonò il camice bianco.

«Vai a casa, Claire», disse.

«Carica il telefono.

Non ascoltare ancora quello del giorno della cerimonia.

Mi perseguiterà se lo fai.»

Risi di nuovo.

Una risata bagnata di lacrime, spezzata.

«Grazie», dissi.

«Ringrazia lui», rispose.

«È stato tutto merito suo.

Io mi sono limitato a tenere il microfono.»

Quella sera misi il telefono in carica.

Non ascoltai nulla.

Guardai soltanto l’elenco dei file.

Nora – 1° compleanno.

Nora – 2° compleanno.

Nora – 3° compleanno.

E così via fino ai diciotto anni.

Primo giorno di scuola.

In bicicletta.

Il primo cuore spezzato.

Quando hai paura del buio.

Quando mamma è ingiusta (probabilmente non lo è).

Matrimonio.

Se non ti sposi (va benissimo lo stesso).

Quando avrai un bambino tutto tuo.

E in fondo, proprio in fondo:

Claire – Sala parto.

Mi sdraiai nel nostro letto, con il telefono sul cuscino accanto a me, dove prima poggiava la sua testa.

Non dormii.

Guardai soltanto il piccolo elenco, che brillava nel buio.

Verso le quattro del mattino mi alzai e andai nella cameretta.

Mi sedetti sulla sedia a dondolo.

Proprio dove si era seduto lui la notte in cui l’avevo sorpreso.

La notte in cui avevo pensato che nascondesse qualcosa di terribile.

Mi posai una mano sul ventre.

«Il tuo papà era un uomo molto testardo», le dissi.

Lei scalciò.

«Voleva chiamarti June.»

Due volte.

«Non cominciare anche tu.»

Il funerale fu di mercoledì.

Pioveva.

Naturalmente pioveva.

La chiesa era piena.

C’erano tutti i suoi studenti.

Centinaia di adolescenti vestiti di nero, con abiti che non calzavano bene, seduti sui banchi e in lacrime, con il viso affondato nelle maniche.

Uno di loro, un ragazzo alto con la testa rasata, si alzò durante la cerimonia e lesse una poesia che aveva scritto.

Era pessima.

Faceva rimare «biologia» con «scuse».

Eppure piansero tutti.

Joan sedeva in prima fila, a due posti di distanza da me.

Non parlammo.

A un certo punto, durante un inno, vidi la sua mano muoversi, appena appena, verso la mia sul banco tra noi.

Poi tornò indietro.

Al cimitero, dopo la sepoltura, mi venne incontro.

La pioggia le gocciolava dall’ombrello nero.

«La donazione», disse con voce rigida.

«È andata a buon fine?

L’hanno usato?»

«Il cuore.

Entrambi i reni.

Il fegato.

I polmoni.

Le cornee.

Beth ha detto almeno sei persone.»

Annuì.

Guardò le file di tombe.

«Sei persone», disse.

«Sei persone.»

Non aggiunse altro.

Si voltò e tornò alla macchina.

Ma quando ci arrivò, si fermò e rimase lì a lungo, con una mano sulla portiera.

Come se volesse dire qualcosa.

Come se non ci riuscisse.

Poi salì e se ne andò.

Nora arrivò diciannove giorni dopo.

Mi si ruppero le acque nel cuore della notte, in cucina, mentre mangiavo cereali perché non riuscivo a dormire.

Rimasi lì a guardare la pozza sul pavimento e pensai: Mark dovrebbe essere qui per questo.

E poi pensai: C’è.

In un certo senso.

L’aveva previsto.

Chiamai mia sorella, Beth — non la coordinatrice dei donatori, un’altra Beth, mia sorella maggiore che abitava a venti minuti da casa mia.

Mi portò in ospedale in pigiama, con i capelli avvolti in un asciugamano.

Il travaglio fu lungo.

Quattordici ore.

Mi faceva male tutto.

Urlai contro un’infermiera.

Le chiesi scusa.

Poi le urlai di nuovo.

Verso la dodicesima ora, quando il dolore era così forte che non riuscivo più a pensare, dissi a mia sorella: «Prendi il telefono.

Nella borsa.

Quello vecchio con lo schermo crepato.»

Lo tirò fuori frugando nella borsa.

«Che ti serve?»

«C’è una registrazione.

In fondo.

“Sala parto”.

Falla partire.»

La trovò.

Premette play e mi tenne il telefono vicino all’orecchio.

Per un secondo si sentì solo un fruscio.

Il rumore di una stanza.

Una sedia che cigolava.

Poi una voce.

La sua voce.

«Ehi, Claire.»

Emisi un suono.

Non so quale.

Mia sorella mi strinse l’altra mano.

«Allora.

Sei in sala parto. Oppure hai imbrogliato e stai ascoltando questo a casa.

Se sei a casa, spegni subito.

Dico sul serio.

Spegni.»

Risi nonostante il dolore.

L’infermiera mi guardò come se fossi pazza.

«Se stai ancora ascoltando, suppongo che tu sia davvero lì.

Il che significa che ti fa male.

Tanto.

Ho letto qualcosa al riguardo.

Sembra terribile.

Mi dispiace davvero di non essere lì a tenerti la mano e a lasciarti spezzarmi le dita.»

Nella registrazione ci fu una lunga pausa.

Lo sentii respirare.

Lo sentii cercare le parole successive.

«Voglio dirti una cosa.

E ho bisogno che tu… che tu ascolti.

Perché mi ci è voluto tanto per riuscire a dirlo.

Dan è qui seduto.

Mi fa delle smorfie.

È la quarta volta che ci provo.»

Un’altra pausa.

«Te la caverai benissimo.

A fare la mamma.

So che hai paura di doverlo fare da sola.

E lo farai.

Più o meno.

Ma non sarai sola.

Perché sarò in ogni singola cosa che farà con coraggio.

E con gentilezza.

E con testardaggine.

E con un po’ di stortura.

Sarà storta, Claire.

L’ha presa da me.»

Piangevo così forte che non riuscivo a vedere.

«Ce la stai facendo.

Proprio adesso. Stai facendo la cosa più difficile.

E sono così… sono così…»

Una lunga pausa.

La sedia cigolò.

«Orgoglioso», disse finalmente.

«Ecco la parola.

Sono così orgoglioso di te.

Sono fiero di te.

Questa l’avevo preparata.

Me l’ero esercitata.»

La registrazione si interruppe con un clic.

L’infermiera piangeva.

Mia sorella piangeva.

Il medico ai piedi del letto aveva smesso di parlare ed era rimasto semplicemente lì, in piedi.

«Ancora una spinta», disse infine il medico, con la voce rotta.

«Solo un’altra, Claire.

È quasi qui.»

Spinsi.

Pesava tre chili e centocinquanta grammi.

Aveva una folta chioma di capelli scuri, urlava, era rossa, tutta raggrinzita e furiosa, ed era la creatura più bella che avessi mai visto.

Me la misero sul petto.

Era calda, bagnata e pesante.

Smise di urlare.

Aprì gli occhi e mi guardò.

Erano blu scuro, come gli occhi di tutti i neonati, ma giuro su Dio che ci vidi del marrone.

Giuro che era così.

«Ciao», sussurrai.

«Ciao, piccola.

Ciao.»

Mia sorella si sporse.

«Come si chiama?»

Guardai mia figlia.

Pensai a un portico al tramonto.

A una mano posata sulla mia pancia.

A due persone sdraiate a letto, che ridevano e si lanciavano nomi come una palla.

Nora.

June.

Nora è un classico.

June è allegro.

Con un nome come June non puoi essere triste.

«Nora», dissi.

«Nora June Carter.»

Mia sorella sorrise.

«L’ordine non gli sarebbe piaciuto.»

«Gli sarebbe passata», dissi.

«Gli passava sempre.»

Joan venne in ospedale la mattina dopo.

Non sapevo che sarebbe venuta.

L’aveva chiamata mia sorella.

Rimase a lungo sulla soglia della mia stanza, senza entrare, con un piccolo mazzo di fiori del supermercato avvolto nella plastica.

«Posso vederla?»

chiese.

La sua voce era molto flebile.

«Certo», dissi.

Si avvicinò lentamente.

Guardò Nora, che dormiva tra le mie braccia, con i minuscoli pugni raccolti accanto al viso.

Joan si portò una mano alla bocca.

«Oh», disse.

«Oh, gli somiglia.

È proprio uguale a lui appena nato.

Guarda il mento.

È il suo mento.»

«Vuoi tenerla in braccio?»

Joan mi guardò.

C’era qualcosa nei suoi occhi che non avevo mai visto prima.

Qualcosa che somigliava quasi alla paura.

«Sei sicura?»

disse.

Le porsi Nora.

Joan posò i fiori sulla sedia e prese in braccio sua nipote.

Con cautela.

Come se fosse di vetro.

La strinse al petto e la cullò, molto piano, e Nora non si svegliò nemmeno.

«Ciao, tesoro», sussurrò Joan.

«Ciao.

Sono la tua nonna.

Sono la mamma del tuo papà.»

Le lacrime le rigavano il viso.

Non le asciugò.

Allungai una mano verso il comodino e presi il telefono di Mark.

«C’è una cosa che dovresti sentire.»

Le raccontai tutto.

Degli incontri riservati.

Delle diciannove notti.

Della scatola.

Delle registrazioni.

Ascoltò senza dire una parola, cullando Nora per tutto il tempo.

Quando ebbi finito, si sedette sulla sedia vicino alla finestra.

Rimase in silenzio a lungo.

«Ha fatto tutto questo», disse.

«Mentre stava morendo.

Mentre non riusciva nemmeno a trovare le parole.»

«Sì.»

«E non me l’ha mai detto.»

«Non l’ha detto a nessuno», dissi.

«Solo al suo medico.»

Guardò Nora.

«Posso ascoltarne una?»

Feci scorrere l’elenco.

Non volevo riprodurre nessuna delle registrazioni per Nora.

Quelle erano per Nora, quando fosse stata pronta.

E non volevo riascoltare quella del parto.

Mi sembrava appartenesse a quella stanza, a quel momento, e a nessun altro.

Poi ne vidi una che non avevo notato prima.

Quasi in fondo.

Subito sopra la mia.

Mamma.

La fissai.

«Ce n’è una per te.»

Si immobilizzò.

Le porsi il telefono.

Lo guardò come se potesse bruciarla.

Poi mi restituì Nora, con molta cautela, e prese il telefono con entrambe le mani.

Le mostrai quale tasto premere.

Lo premette.

«Ciao, mamma.»

Joan emise un suono come se qualcuno l’avesse colpita.

«So che sei arrabbiata con me.

Per la donazione.

So che pensi che sia confuso.

Non lo sono.

Te lo prometto, non lo sono.

Su questo sono più lucido di quanto sia mai stato su qualsiasi altra cosa.»

Una pausa.

Il suo respiro.

«Ti ricordi la terza elementare?

Il cappotto?

Quello blu con il… il… il cappuccio peloso?

Lo diedi a Danny Pruitt perché lui non ne aveva uno, e tu ti arrabbiasti tantissimo.

Mi facesti stare in cucina e dicesti: “Mark, non puoi regalare tutto quello che hai.

Non ti resterà più niente.”

E io dissi: “Ma aveva freddo, mamma.”

E tu mi guardasti a lungo.

Poi uscisti e mi comprasti un cappotto nuovo.

E comprasti anche dei guanti a Danny Pruitt.

Pensavi che non me ne fossi accorto.

Me ne accorsi.»

Joan si portò una mano alla bocca.

Le tremava tutto il corpo.

«Me l’hai insegnato tu, mamma.

Mi hai insegnato a regalare il cappotto.

Questa volta sto solo regalando un cappotto più grande.

È tutto qui.

Non c’è altro.»

«Per favore, sii gentile con Claire.

Avrà bisogno di te.

E anche tu avrai bisogno di lei, anche se non lo ammetterai.

E Nora avrà bisogno di una nonna che le racconti storie su di me.

Del cappotto.

Di come piansi al mio matrimonio.

Sei l’unica che conosce le storie di prima.

Per favore, raccontagliele.

Per favore, non lasciare che di me restino solo fotografie.»

Una pausa lunghissima.

«Ti voglio bene, mamma.

Grazie per il cappotto.»

La registrazione si interruppe.

Joan rimase seduta, tenendo il telefono con entrambe le mani.

Non pianse a voce alta.

Se ne stette semplicemente immobile, con le lacrime che le rigavano il viso e le gocciolavano dal mento sulla camicetta.

Poi si alzò.

Venì vicino al letto.

E, per la prima volta in cinque anni, Joan Carter mi strinse tra le braccia.

Mi tenne stretta.

Profumava di crema per le mani e di chiesa.

Era così minuta.

«Mi dispiace», mi sussurrò tra i capelli.

«Mi dispiace tanto.

Sono stata terribile con te.»

«Non è vero», dissi.

«Sì, invece.

È così, e lo sai.»

Si scostò e mi guardò.

Aveva gli occhi rossi.

«Ti amava.

Ero così gelosa di quanto ti amasse.

Pensavo che me l’avessi portato via.

Ma non è così.

Tu hai solo… hai solo potuto averlo in un modo in cui io non…»



