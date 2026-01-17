Malore alla guida, Sofia muore a 21 anni: lutto a Mercato San Severino





Il Comune di Mercato San Severino è in lutto per la prematura scomparsa di Sofia Ansalone, una ragazza di soli 21 anni, deceduta tragicamente a bordo della sua auto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, nella frazione Torello. Secondo le ricostruzioni, Sofia era appena uscita dalla sua abitazione e si stava dirigendo al lavoro quando ha avvertito un malore.





Dopo aver percorso pochi metri alla guida della sua vettura, ha perso il controllo del veicolo, che ha poi impattato contro un furgone. Alcuni passanti, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi contattando il 118. I sanitari sono giunti sul posto e hanno trovato la giovane priva di sensi, tentando senza successo di rianimarla.

Data la gravità delle condizioni di Sofia, i soccorritori hanno trasportato d’urgenza la ragazza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino. Qui, il personale medico ha continuato le manovre rianimatorie, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Si ipotizza che la giovane fosse già in condizioni disperate al momento del malore, forse addirittura deceduta prima dell’arrivo in ospedale.

In seguito a questa tragedia, la camera ardente è stata allestita presso la “Casa Funeraria Fiore”, situata in via Dei Due Principati. Le esequie di Sofia sono programmate per oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di S. Giovanni in Parco a Mercato San Severino. La notizia della sua morte ha suscitato un forte cordoglio nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della giovane in questo momento di grande dolore.

La scomparsa di Sofia Ansalone rappresenta una perdita incolmabile per i suoi cari e per tutta la comunità di Mercato San Severino. La giovane era conosciuta per la sua vivacità e il suo spirito. La tragedia ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo, in particolare in situazioni di stress o affaticamento.

Le autorità locali stanno seguendo da vicino la situazione e sono in contatto con la famiglia per offrire supporto in questo difficile momento. Le indagini sull’incidente sono in corso per chiarire ulteriormente le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Sofia, un gesto che rappresenta non solo un tributo alla sua vita, ma anche un momento di riflessione per tutti. Si spera che questa tragedia possa servire da monito per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute e della sicurezza, affinché simili eventi non si ripetano in futuro.



