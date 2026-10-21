La proposta di Rizzo dopo le violenze ai cortei e la frase sugli “schiaffi”: tra provocazione e diritto





Marco Rizzo propone una “cauzione per minorenni” pagata dai genitori dopo i fermi ai cortei: l’idea e cosa prevede oggi la giustizia minorile.





Nel dibattito sulle violenze durante cortei e proteste, Marco Rizzo ha rilanciato una proposta che lega il rilascio dei ragazzi fermati a un esborso economico delle famiglie. L’idea, espressa in un video, è riassunta da una frase secca: “Spacchi? Ti fermano.” Da lì, il passaggio successivo: uscire solo quando i genitori pagano una cauzione.

Marco Rizzo: La proposta: fermo e cauzione pagata dalla famiglia

Secondo quanto riportato dalla fonte, Rizzo propone un meccanismo pensato per colpire in modo immediato chi partecipa a devastazioni e danneggiamenti durante le manifestazioni. Nella sua impostazione, al fermo eseguito dalle forze dell’ordine dovrebbe seguire una condizione precisa per tornare in libertà: il pagamento di una somma da parte dei genitori, presentata come una cauzione.

Il ragionamento politico che accompagna l’ipotesi è quello di affiancare alla risposta di ordine pubblico un coinvolgimento diretto delle famiglie. In altre parole, la conseguenza non sarebbe soltanto individuale (sul ragazzo fermato), ma ricadrebbe subito anche sui genitori, chiamati a intervenire concretamente per ottenere il rilascio.

La proposta si colloca nel contesto più ampio delle discussioni sulle violenze di piazza e sul ruolo di gruppi di giovani che, in alcune proteste e cortei, vengono associati a scontri, aggressioni e atti di vandalismo. Nel video citato dalla fonte, l’accento viene messo sulla responsabilità personale di chi commette i danneggiamenti e, allo stesso tempo, sul ruolo educativo della famiglia, che per Rizzo dovrebbe essere “ingaggiata” anche attraverso un costo economico.

Cosa prevede oggi la giustizia minorile: il quadro indicato dalla fonte

La stessa fonte segnala però un punto essenziale: un sistema generalizzato di rilascio subordinato a una cauzione pagata dai genitori, nei termini descritti, non risulta attualmente previsto dall’ordinamento italiano.

Il procedimento penale minorile è disciplinato dal Dpr 448 del 1988, che stabilisce un impianto specifico di garanzie e strumenti. Tra le misure richiamate dalla fonte compaiono le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare, applicabili alle condizioni stabilite dalla legge.

In questo perimetro, spiega il testo di partenza, non c’è una previsione “automatica” che leghi l’uscita di un minorenne fermato al pagamento di una somma da parte della famiglia. Per arrivare a un modello simile a quello ipotizzato da Rizzo servirebbe quindi un intervento legislativo, con un passaggio politico-parlamentare e valutazioni di compatibilità con le tutele previste per la libertà personale e con la disciplina dedicata ai minori.

Va inoltre tenuto distinto, sul piano tecnico, il tema della misura che inciderebbe sulla libertà del fermato da quello del risarcimento dei danni: la proposta descritta andrebbe nella direzione di un pagamento richiesto come condizione per il rilascio, quindi non soltanto come eventuale conseguenza economica successiva all’accertamento di responsabilità.

La frase sugli “schiaffi” e il tema dell’autorità genitoriale

Nell’intervento attribuito a Rizzo, la chiusura contiene un’ulteriore battuta destinata a far discutere: “Così magari ti danno finalmente anche due schiaffi”. Il riferimento, impostato in termini provocatori, viene associato al ritorno a casa dopo il pagamento della cauzione e richiama il tema dell’autorità dei genitori.

La fonte sottolinea però un elemento distinto dalla questione economica: l’ordinamento non riconosce ai genitori un diritto di usare violenza fisica come metodo educativo. La frase sugli schiaffi, quindi, non coincide con una regola giuridica e non descrive un comportamento legittimato dalla legge.

In questa parte del discorso, più che la costruzione di un meccanismo procedurale, emerge un messaggio politico-culturale: l’idea che l’intervento della famiglia debba essere più incisivo, e che la conseguenza del fermo debba tradursi in un passaggio “visibile” anche dentro casa. Si tratta, in ogni caso, di un piano diverso rispetto alle norme che regolano misure cautelari e garanzie nel processo minorile.

Responsabilità civile dei genitori: cosa esiste già e cosa cambierebbe

Accanto al profilo penale e procedurale, la fonte richiama la disciplina della responsabilità civile per i fatti commessi dai figli minorenni: l’articolo 2048 del Codice civile prevede condizioni specifiche in cui può essere richiesto ai genitori il risarcimento dei danni causati dai minori.

Questo punto è centrale per comprendere la differenza tra ciò che già esiste e ciò che viene proposto. Il meccanismo civilistico opera, in sintesi, sul terreno del risarcimento legato a un fatto illecito e alle condizioni previste dalla norma. La “cauzione per minorenni” di cui parla Rizzo, invece, come descritta dalla fonte, introdurrebbe un pagamento richiesto prima o come condizione per la liberazione dopo il fermo, spostando l’attenzione dall’eventuale ristoro del danno a una leva immediata legata alla gestione della libertà personale.

Ed è proprio su questo passaggio che si concentrerebbero, inevitabilmente, le valutazioni politiche e giuridiche in caso di iniziativa legislativa: da una parte l’obiettivo dichiarato di scoraggiare comportamenti violenti e coinvolgere le famiglie; dall’altra il confronto con il sistema di garanzie previsto per i minorenni e con i principi costituzionali richiamati dalla fonte. Al momento, restiamo nel campo di una proposta politica espressa pubblicamente, non di una misura già in vigore.

Nota: la fonte fa riferimento a un video con l’intervento di Marco Rizzo; non essendo disponibile nel dossier il filmato integrale, il contesto completo delle frasi andrebbe verificato sulla registrazione originale.

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