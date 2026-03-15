Mario De Lillo, morta la nonna Malé diventata celebre sui social grazie ai video ironici con suo nipote





Malena, morta la nonna social di Mario De Lillo: l’annuncio su Instagram con foto d’archivio. Negli ultimi anni era diventata nota online.





Si è spenta Malena, la nonna di Mario De Lillo, diventata un volto riconoscibile sui social grazie ai contenuti pubblicati insieme al nipote. La notizia è stata diffusa dallo stesso De Lillo, content creator e comico romano, che ha scelto Instagram per comunicare il lutto alla propria community, condividendo alcune immagini del passato e un messaggio di addio.

Negli ultimi anni Malena era emersa come protagonista ricorrente di video e clip brevi realizzati con Mario De Lillo, spesso ambientati tra casa e momenti di quotidianità. Il format, costruito su scene semplici e conversazioni informali, aveva intercettato un pubblico ampio, contribuendo a rendere la nonna un personaggio familiare a molti utenti. I contenuti, diffusi principalmente sulle piattaforme social, avevano consolidato la popolarità della coppia “nonna e nipote” grazie a una narrazione incentrata su episodi domestici e situazioni di vita comune.

L’annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dal profilo social di Mario De Lillo. Nel post pubblicato su Instagram, il creator ha caricato alcune fotografie di repertorio che lo ritraggono insieme a Malena in diverse fasi della loro vita, accompagnandole con un testo lungo e affettuoso. La comunicazione non è passata da note ufficiali o comunicati esterni: è stata una scelta personale, condivisa attraverso il canale dove la nonna era diventata conosciuta dal grande pubblico.



