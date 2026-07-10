Martín mi ha restituito l’anello per un messaggio che ha letto sul mio telefono. Era di un signore di settantadue anni che da tre anni mi depositava dei soldi ogni mese e che io, scioccamente, per scherzo, chiamavo con le mie amiche “il mio sugar daddy”.





Martín ha letto solo l’ultimo messaggio che Don Ernesto mi aveva mandato quella mattina, ha lasciato l’anello sul tavolo, ha preso le chiavi e mi ha detto che ora capiva perché non gli permettevo mai di pagare nulla. Non mi ha lasciato spiegare. E io non sapevo come spiegargli che quel messaggio diceva: “Non mi resta quasi più nulla da vendere, piccola mia. Porti pazienza ancora un mese”.





Don Ernesto veniva in fioreria ogni venerdì. Sempre di venerdì. Comprava i fiori più economici che avevamo, quelli da venti pesos, per una tomba. Non mi ha mai detto di chi fosse.

All’inizio non parlavamo. Si limitava a contare le sue monete sul bancone, lentamente, come se gli costasse lasciarle andare, e se ne andava.

Un giorno mi chiese perché avessi gli occhi gonfi. Gli raccontai che mia madre era ricoverata in ospedale e che non avrei più potuto continuare l’università. Che ero rimasta sola.

Il venerdì successivo mi lasciò una busta. Dentro c’erano dei soldi e un bigliettino: “Perché tu non lasci la scuola. Non ringraziarmi”.

Rifiutai tre volte. Insistette finché non li accettai.

Da quel giorno mi faceva un deposito ogni mese. Non mi ha mai chiesto nulla. Nemmeno un caffè. Mi chiedeva solo, ogni venerdì, la stessa cosa:

— Come sta la bambina?

E io gli rispondevo che stava bene.

Cominciai a chiamarlo “sugar daddy” per scherzo. Lui si arrabbiava.

— Non dire così, ragazza. La gente pensa male.

E rideva con quella risata da vecchio stanco.

Martín è venuto a vivere con me un anno fa. Tutto bene, finché non si è accorto che sul mio conto entravano soldi che non toccavo mai.

Quei soldi li tenevo da parte. Non ho mai comprato nulla per me. Nemmeno un rossetto.

Era tutto per Renata.

Renata è mia figlia. Ha quattro anni. È la “bambina” della quale Don Ernesto chiedeva ogni venerdì.

Martín sapeva che avevo una figlia. Quello che non sapeva era di chi fosse.

Non l’ho mai detto a nessuno. Quando qualcuno chiedeva del padre di Renata, cambiavo discorso e basta.

Poi Martín ha trovato i messaggi. “Piccola mia”. “Porti pazienza”. Un vecchio che mi mandava soldi, chiedendo della bambina.

Ha fatto i suoi calcoli. Un vecchio con i soldi. Una ragazza con una figlia senza padre. Un deposito ogni mese.

Ho visto come gli è cambiata la faccia. Come ha iniziato a guardarmi diversamente.

E il peggio è che, messa così, ci avrei creduto anch’io.

E proprio in quel momento suonò il campanello.

Andai ad aprire senza pensare. Era Don Ernesto. Con una scatola tra le braccia, le mani tremanti, più magro dell’ultima volta.

— Piccola mia, ti ho portato delle cose per la bambina — disse —. Io non ne avrò più bisogno.

Dietro di me apparve Martín. Guardò il vecchio. Guardò la scatola. Guardò me.

— È lui? — chiese.

Don Ernesto non capiva.

— Giovane, io…

— Quanto la paga? — gli urlò contro —. Quanto, perché lei non mi permetta mai di pagare niente?

— Martín, non è come…

— Non è mai come sembra — disse lui, con una risata amara.

Don Ernesto impallidì. La scatola gli scivolò dalle braccia.

— Io non pago questa ragazza per nulla di male — disse a bassa voce —. Quel denaro non è per lei. È per qualcuno che lei non conosce.

— Per chi? — gridò Martín.

Il vecchio tacque. Gli tremava la mascella.

Renata si svegliò sul divano per le urla. Corsi a coprirle le orecchie, a dirle di andare in camera sua, che andava tutto bene. Ha quattro anni. Non doveva sentire quelle cose.

Quando mi voltai, la scatola era a terra. Si era rovesciata.

E tra le cose, a faccia in su, c’era una foto.

Martín la raccolse.

Un ragazzo giovane, della sua stessa età, che rideva in spiaggia. Con un cappellino. Con degli occhi che conoscevo a memoria.

Martín rimase a fissarla. Poi guardò Renata, che stava andando in camera trascinando la sua copertina.

E di nuovo la foto.

Non ci fu bisogno di chiedere.

Il ragazzo nella foto aveva il viso di mia figlia. Identico. Esatto.

E mi ricordai dei fiori. Dei venerdì. Della tomba della quale Don Ernesto non aveva mai voluto dirmi il nome.

Ora sapevo di chi era.

Martín si aspettava che negassi. Che mi difendessi. Avrei potuto lasciare che il vecchio se ne andasse con la sua scatola e il suo segreto, restare con Martín e fare in modo che Renata non sapesse mai nulla.

Oppure potevo dire, finalmente, a voce alta, chi fosse quel ragazzo e perché un signore che stava restando senza nulla avesse passato tre anni a darmi fino all’ultimo centesimo che aveva:

Gli dissi la verità. Lì, sulla porta, con la scatola a terra e Renata che entrava in camera sua.

— È Diego — dissi a Martín —. Il papà di Renata.

Martín abbassò la foto lentamente.

— È morto. Prima ancora che Renata nascesse.

Don Ernesto, sulla porta, si aggrappò allo stipite. Come se quelle parole lo avessero abbattuto di nuovo, quattro anni dopo.

E il vecchio al quale Martín aveva appena urlato contro, lo “sugar daddy”, quello che secondo noi mi comprava, disse l’unica cosa che gli restava:

— Io sono il nonno di quella bambina. È l’ultima cosa che mi resta di mio figlio.

Martín non disse nulla. Rimise le chiavi sul tavolo. Si sedette. Credo che nemmeno lui sapesse cosa avesse appena distrutto.

Ma lasciate che vi racconti bene. Perché la parte che mi strazia non è questa.

Diego è stato il mio primo ragazzo. L’unico, fino a Martín.

Ci eravamo conosciuti al mercato. Lui vendeva dischi in un banco vicino alla fioraia. Aveva ventitré anni e una risata che si sentiva da lontano. La stessa risata della foto.

Siamo stati insieme due anni. Rimasi incinta. Non era pianificato, ma lui era felice. Felice davvero. Un giorno arrivò con delle scarpine, le mise sul tavolo e mi disse che se fosse stata femmina l’avremmo chiamata Renata, come sua nonna.

Diego veniva da una famiglia con più possibilità della mia. Suo padre, Don Ernesto, aveva un’officina. Non era ricco, ma stava bene. E non mi voleva.

Diceva che Diego si stava rovinando. Che una fioraia incinta gli avrebbe rovinato il futuro. Ci furono litigi. Diego se ne andò di casa per difendermi.

L’ultima volta che Diego parlò con suo padre fu un’alba, urlandosi contro sulla porta dell’officina. Diego gli disse che non l’avrebbe rivisto mai più in vita sua.

Mantenne la parola.

Quella stessa settimana un camion passò col rosso. Diego era in moto.

Ero al sesto mese di gravidanza.

Non mi lasciarono entrare al funerale. La madre di Diego mi cacciò a spintoni. Mi disse che era colpa mia. Che se non fosse stato per me, suo figlio sarebbe stato a casa sua e non sotto terra.

Renata nacque senza il cognome del padre. Fui io a deciderlo. Non volevo nulla da quella famiglia che mi aveva cacciata dal funerale.

E Don Ernesto non lo rividi più… finché un venerdì, un anno e mezzo dopo, entrò in fioreria per comprare i fiori più economici per una tomba.

La tomba di suo figlio.

Quel primo venerdì non lo riconobbi. Era più magro, più vecchio. Fu lui a riconoscere me.

Rimase fermo davanti al bancone con i fiori in mano e non disse nulla. Mi fissava e basta. Pensai che sarebbe scoppiato a piangere proprio lì.

Alla fine pagò e se ne andò.

Tornò il venerdì successivo. E quello dopo ancora. Sempre i fiori più economici. Sempre per “una tomba”.

Un giorno mi chiese, senza guardarmi negli occhi, se avessi una figlia.

Gli dissi di sì.

Mi chiese come si chiamasse.

Quando dissi “Renata”, dovette aggrapparsi al bancone. Quel nome lo aveva scelto Diego. Io non sapevo che lui lo sapesse. Forse Diego glielo aveva detto prima del litigio, quando ancora si parlavano.

Non mi chiese mai di vederla. Ascoltatemi bene: mai. In tre anni, nemmeno una volta mi disse “fammi tenere in braccio la mia nipotina”.

Chiedeva solo, ogni venerdì: “Come sta la bambina?”

E mi lasciava la busta.

Io, a dire il vero, all’inizio li accettavo con rancore. Pensavo: “Ora sì che vuoi aiutare, vecchio, ora che tuo figlio non c’è più”. Prendevo i suoi soldi quasi con rabbia. Come se stessi riscuotendo un debito.

Mi ci volle circa un anno per capire che quell’uomo non stava comprando il mio perdono.

Stava chiedendo il permesso di esistere vicino all’unica cosa che gli restava di suo figlio. E non osava nemmeno chiederlo a voce alta.

Io prendevo i suoi soldi e gli rispondevo in modo brusco. E lui mi ringraziava. Ringraziava me. Per avergli permesso di chiedere come stava la bambina.

C’è una cosa che non ho detto a nessuno.

Un venerdì lo vidi, dalla vetrina della fioreria, seduto sulla panchina di fronte. Se ne stava lì. A guardare i bambini che uscivano dall’asilo lì accanto. L’asilo dove andava Renata.

Non l’ha mai presa in braccio. Ma aveva imparato l’orario di uscita.

E io, per tutto quel tempo, lo chiamavo “sugar daddy” con le mie amiche.

Quella notte, alla mia porta, Don Ernesto era ancora lì fermo. Non volle sedersi.

— Devo andare. Sono venuto solo a lasciare la scatola.

Gli chiesi perché. Perché venire a lasciare quelle cose proprio ora. Perché quel messaggio della mattina, sul fatto che non gli restava più nulla da vendere.

E lì, sullo stipite della porta, con Martín che ascoltava dal divano, il vecchio mi raccontò quello che non mi aveva detto per tre anni.

— I soldi che ti davano non mi avanzavano — disse.

Mi raccontò che aveva venduto l’officina. Gli attrezzi di una vita intera, uno ad uno. L’orologio di suo padre. Che da un anno e mezzo svendeva i mobili di casa sua. Che dormiva su un materasso a terra perché aveva venduto persino il letto.

— Va tutto bene — disse —. Io non ho bisogno di molto.

Gli chiesi, ormai in lacrime, perché. Perché non me lo avesse detto. Perché non mi avesse permesso di restituirgli un solo centesimo. Perché non mi avesse mai chiesto di vedere Renata se tanto la…

Non mi lasciò finire.

— Perché io ho cacciato mio figlio di casa — disse —. L’ho cacciato per colpa tua. Ed è morto arrabbiato con me. È morto senza che io potessi chiedergli perdono.

Tacque. Gli tremava la mascella esattamente come prima.

— Diego non posso più abbracciarlo — disse —. Ma potevo mandare dei soldi a sua figlia. Senza disturbare. Senza che nessuno mi ringraziasse. Era l’unica cosa che mi permetteva di dormire.

Martín si alzò dal divano. Non disse nulla. Andò in cucina. Credo non ce la facesse più.

Dissi a Don Ernesto di entrare. Che Renata stava per dormire, ma che poteva vederla un attimo. Che il passato non importava più.

E il vecchio, che in tre anni non mi aveva chiesto nulla, mi chiese l’unica cosa della sua vita:

— Mi lasci vederla dormire? Solo un attimo. Non la sveglio.

Lo lasciai entrare in camera.

Si fermò sulla soglia. Non entrò. Da lì la guardò dormire, con la sua copertina, mentre si succhiava il dito, come se volesse memorizzarla.

Non pianse. Rimase solo a fissarla, aggrappato allo stipite.

Dopo un po’ disse a bassa voce:

— È identica a lui quando era piccolo.

E si fece il segno della croce.

Sulla porta, prima di andarsene, mi prese la mano tra le sue, gelide, e mi disse:

— Grazie per avermi permesso di essere suo nonno, anche se da lontano.

Se ne andò camminando lentamente nell’oscurità.

Fu l’ultima volta che lo vidi vivo.

Quella notte non dormii.

Decisi che il segreto era finito. Che Renata avrebbe saputo chi era suo padre e chi era suo nonno. Che avremmo tolto Don Ernesto da quel materasso sul pavimento, che sarebbe venuto a vivere vicino a noi, qualsiasi cosa. Mia figlia non sarebbe cresciuta senza l’unico nonno che aveva per colpa del mio orgoglio.

Martín, verso l’alba, mi disse una sola cosa dal letto:

— Vai da lui domani.

Non mi chiese perdono per la storia dell’anello. Nemmeno io a lui. Ma mi mise una mano sulla schiena e la lasciò lì.

Il giorno dopo non andai. Ebbi molto lavoro in fioreria, Renata si svegliò con la tosse, si fece tardi. Mi dissi: “Andrò nel fine settimana. Sabato vado con Renata e gli facciamo una sorpresa”.

Il venerdì Don Ernesto non venne in fioreria.

La prima volta in tre anni che non veniva di venerdì.

Mi sembrò strano. Ma pensai che stesse poco bene, con quel freddo.

Il sabato presi Renata, comprai dei fiori — di quelli belli, non quelli da venti pesos — e andai all’indirizzo che c’era su un foglietto dentro la scatola.

Era un vecchio quartiere popolare. Bussai. Uscì una signora.

Le chiesi di Don Ernesto.

Mi guardò con quella faccia che si riconosce subito. La faccia delle cattive notizie.

— Lei è di famiglia? — mi chiese.

— È il nonno di mia figlia — risposi.

Gli occhi le si riempirono di lacrime.

— Se n’è andato mercoledì, piccola mia. All’alba. Da solo.

Mercoledì.

Un paio di notti dopo essere stato sulla porta della camera di Renata, a guardarla dormire.

La signora mi lasciò entrare nella sua stanza. Non c’era nulla. Il materasso a terra, come aveva detto. Una candela spenta. E sul muro, attaccati con le puntine, dei ritagli.

Erano foto di Renata.

All’uscita dell’asilo. Da lontano, mosse, scattate male, da qualcuno che non osava avvicinarsi. Tre anni di foto di una bambina, scattate da una panchina, dal marciapiede opposto.

In un cassetto trovai i documenti dell’ospedale.

Cancro. Da otto mesi. Sui fogli c’era scritto che aveva rifiutato le cure.

Otto mesi. Gli stessi otto mesi in cui mi mandava messaggi dicendo “porti pazienza, piccola mia”.

Non gli restava nulla da vendere. Non gli restava nemmeno tempo. Ed entrambe le cose le stava spendendo per Renata.

Quella notte aprii la scatola che gli era caduta davanti alla mia porta.

In cima c’erano le cose di Diego. Il suo cappellino. I suoi dischi. Le scarpine che aveva comprato quando ero incinta, conservate per quattro anni.

E in fondo, una busta. Dentro, l’atto di proprietà di quella stanza — quel buco col materasso a terra — intestato a Renata. E un biglietto, con la sua grafia tremante:

“Per la bambina. Non è molto. È quello che mi restava. Dille, quando sarà grande, che suo padre le voleva bene ancora prima di conoscerla. E che suo nonno l’ha vista crescere, anche se da lontano. Non dirle che ho pianto”.

Non gli ho dato ascolto.

Ho pianto. E glielo dirò.

Renata ancora non capisce bene. Sa che il suo papà e il suo nonno sono in cielo, insieme. Sa che a entrambi piacevano i fiori.

Ho fatto in modo che le due tombe fossero vicine. Padre e figlio. Quelli che erano morti litigando e non avevano mai potuto chiedersi perdono, ora sono fianco a fianco, e sono stata io a riunirli.

Renata sceglie sempre i fiori gialli. Dice che sono i più allegri. Li divide tra le due tombe e poi mi trascina a prendere un gelato.

L’altro giorno mi ha chiesto perché compriamo i fiori più economici, se a lei piacciono quelli costosi.

Le ho detto che anche suo nonno comprava quelli economici.

Quello che non le ho raccontato — glielo dirò quando imparerà a leggere, col bigliettino davanti — è che ognuna di quelle monetine che contava lentamente sul mio bancone, come se gli costasse lasciarle andare, la stava sottraendo ai pochi venerdì che gli restavano da vivere.

Per regalarli a lei.

Io resto ancora un po’ sulla panchina. Quella di fronte all’asilo, quella del cimitero, tutte le panchine.

Compro i fiori più economici. Il venerdì. Per una tomba della quale finalmente so il nome.

Anzi, due.

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