Massimo Ghini furioso dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle: «È stato fatto apposta»





L’attore è il primo concorrente costretto a lasciare la ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1





Massimo Ghini non nasconde l’amarezza dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle, rifiutando un’intervista e pronunciando parole che fanno discutere. L’uscita dal programma condotto da Milly Carlucci non è andata giù all’attore, primo concorrente costretto a lasciare la ventunesima edizione della trasmissione di Rai 1. Dopo la sconfitta nello spareggio contro Jimmy Ghione, l’attore ha manifestato apertamente il proprio disappunto, lasciandosi sfuggire una frase che ha immediatamente alimentato interrogativi sulle sue reali intenzioni.

Raggiunto dietro le quinte dalle telecamere de La Volta Buona, Ghini ha inizialmente rifiutato di commentare quanto accaduto. Poi, prima di allontanarsi, ha pronunciato poche parole destinate a far discutere dicendo che è stato fatto apposta. Una dichiarazione rimasta senza ulteriori spiegazioni, sulla quale sono intervenuti anche Caterina Balivo e gli ospiti della trasmissione pomeridiana della rete televisiva. La quarta puntata, trasmessa sabato 24 ottobre, si è conclusa con un verdetto particolarmente netto per il percorso della coppia.

Ghini e Valentina Fiorini persero il ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, mentre la giuria aveva assegnato soltanto diciotto punti alla coppia in gara.

L’attore ha mostrato sorpresa di fronte alla scelta e, una volta terminata la trasmissione, non ha nascosto il proprio stato d’animo ai giornalisti presenti. Quando l’inviato Domenico Marocchi gli ha chiesto un commento, l’attore ha risposto invitandolo a lasciarlo in pace per favore e augurandogli un buon lavoro. Subito dopo ha aggiunto che è stato fatto apposta per cui, senza completare il pensiero davanti alle telecamere. Non è chiaro a chi si riferisse nelle sue affermazioni.

Ghini non ha indicato esplicitamente né i componenti della giuria né gli altri protagonisti del programma di Rai 1. Attribuire la frase a una precisa accusa nei confronti della produzione o dei giudici sarebbe quindi una conclusione non supportata dalle sue dichiarazioni rilasciate nel dietro le quinte.

Le parole dell’attore sono state commentate nello studio de La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha osservato come le tensioni emerse durante la gara si fossero trasformate in una reazione particolarmente forte. La conduttrice ha dichiarato che Ci sono state delle scintille nel programma, ma questa è stata un’esplosione, ricordando che Ghini era visibilmente dispiaciuto per l’eliminazione. Anche Catena Fiorello si è soffermata sulla frase pronunciata dall’attore, chiedendosi quale fosse il significato di quel riferimento a qualcosa che sarebbe stato fatto intenzionalmente.

Balivo ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica in studio. A commentare l’uscita di Ghini è stata anche Milly Carlucci, che ha espresso il proprio dispiacere per la prima eliminazione della stagione televisiva. La conduttrice ha ricordato che Ballando con le Stelle resta una competizione e che, dopo quattro puntate senza esclusioni, il regolamento prevede necessariamente l’uscita progressiva di alcuni partecipanti. Spiegando la situazione, ha affermato che le dispiace veramente, ma lei è la mamma di tutti, quindi li vorrebbe tenere tutti con sé.

L’eliminazione non chiude necessariamente ogni possibilità di rivedere l’attore sulla pista di Rai 1. Il programma prevede infatti un meccanismo di ripescaggio attraverso il quale alcune coppie eliminate possono tentare di rientrare nella competizione. Per Ghini, dunque, resta aperta la possibilità di un ritorno, anche se al momento non è confermata la sua partecipazione al ripescaggio. La quarta puntata ha intanto premiato Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della serata grazie al voto del pubblico e al tesoretto ricevuto da Francesca Fialdini.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca avevano invece conquistato il primo posto nella graduatoria tecnica con novantacinque punti totali. Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è previsto per sabato trentuno ottobre su Rai 1. Resta da capire se Massimo Ghini deciderà di chiarire pubblicamente il significato della frase pronunciata dopo la sua uscita.



