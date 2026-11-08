Il gesto separato del principe William e del principe Harry per la memoria di Diana

Nonostante la lontananza e le tensioni tra i due fratelli, i principi hanno ricordato la madre con iniziative distinte e senza un messaggio comune





Nonostante la lontananza e le tensioni tra i due fratelli, i principi hanno ricordato la madre con iniziative distinte e senza un messaggio comune





I principi William e Harry hanno scelto di compiere gesti separati per ricordare la figura della madre, la principessa Diana, confermando la distanza che caratterizza il loro rapporto pubblico negli ultimi anni. Le tensioni e il distacco che separano i due fratelli continuano a riflettersi anche nella gestione delle ricorrenze e delle celebrazioni legate alla memoria materna, impedendo qualsiasi forma di coordinamento ufficiale tra le parti coinvolte.

Nel corso del mese di novembre del 2026, i due membri della famiglia reale hanno inviato lettere di congratulazioni separate indirizzate ai vincitori del Premio Diana, evitando accuratamente di firmare un comunicato congiunto e rinunciando a qualsiasi apparizione pubblica condivisa per celebrare l’evento benefico. Questo comportamento riflette una dinamica ormai consolidata che va avanti da tempo, segnata dal progressivo allontanamento istituzionale e personale che ha caratterizzato la vita di entrambi i reali.

Già nel marzo del 2024, in occasione dei Premi Diana Legacy tenuti a Londra, William aveva partecipato fisicamente alla cerimonia, mentre Harry era intervenuto soltanto tramite collegamento video dopo la partenza del fratello maggiore. La decisione di operare in modo autonomo si estende anche ad altri ambiti della comunicazione pubblica e della gestione del ricordo familiare. Nel marzo del 2026, ad esempio, William aveva condiviso una fotografia d’infanzia inedita insieme a Diana in occasione della Festa della Mamma, muovendosi in completa autonomia rispetto al fratello e senza alcun tipo di consultazione preventiva.

Il passato dei due fratelli resta indissolubilmente legato alla figura della madre e ai tragici eventi che ne hanno segnato l’infanzia, lasciando un’impronta indelebile nella loro crescita personale e nel loro legame fraterno.

La principessa Diana perse la vita in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997, un evento drammatico che lasciò William all’età di quindici anni e Harry a soli dodici anni. Tra i ricordi più dolorosi custoditi dai due principi vi è l’ultima telefonata ricevuta dalla madre poco prima della tragedia, mentre si trovavano in vacanza nel castello di Balmoral in Scozia. Entrambi affrettarono quella conversazione telefonica per tornare rapidamente ai loro giochi, un dettaglio che negli anni successivi hanno spesso ricordato con profondo rimpianto e tristezza nelle rare occasioni in cui hanno accettato di parlare pubblicamente del loro vissuto familiare e dei momenti trascorsi insieme alla madre prima della sua improvvisa e tragica scomparsa.

Nel corso degli anni successivi alla scomparsa, i fratelli avevano cercato di mantenere un fronte unito per onorare il lavoro filantropico della madre, partecipando a diverse iniziative commemorative ufficiali. Nel 2017 avevano preso parte al documentario commemorativo intitolato Diana, nuestra madre: su vida y su legado per ricordare i venti anni dalla scomparsa, commissionando inoltre una statua celebrativa in onore della donna. Tale opera d’arte fu inaugurata congiuntamente il 1 luglio 2021 nel giardino del Palazzo di Kensington, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto sessant’anni. Quella fu una delle ultime importanti occasioni pubbliche vissute fianco a fianco prima che le divergenze e le incomprensioni reciproche rendessero i rapporti definitivamente distanti.

La situazione è mutata radicalmente a partire dal 2018, anno in cui Harry e Meghan Markle hanno scelto di abbandonare i ruoli reali attivi, trasferendosi altrove e riducendo drasticamente le occasioni di incontro con il resto della famiglia a Londra. Da quel momento in poi, le apparizioni congiunte dei due eredi si sono rarefatte fino a interrompersi quasi del tutto, trasformando ogni evento in una dimostrazione di mondi ormai separati. Anche in vista del trentesimo anniversario della morte di Diana, previsto per il 31 agosto 2027, le strade dei fratelli appaiono completamente divise e prive di qualsiasi punto di contatto organizzativo per le future commemorazioni ufficiali della ricorrenza.

William ha infatti rifiutato diverse offerte per prendere parte a nuovi documentari televisivi incentrati sulla figura della madre, mostrando l’intenzione di proteggere la memoria privata ed evitando di ripetere l’esperienza emotiva vissuta nel 2017. Al contrario, Harry avrebbe valutato la possibilità di sviluppare un proprio progetto autonomo legato alla ricorrenza futura, procedendo per la sua strada senza alcun coordinamento con il fratello maggiore. Questa divergenza di vedute sulla gestione dell’immagine materna evidenzia ulteriormente la mancanza di un dialogo costruttivo tra i due principi, ormai abituati a gestire ogni ricorrenza pubblica o privata in totale autonomia e senza condividere alcuna strategia comunicativa comune.

Nonostante la mancanza di un riavvicinamento ufficiale e il rifiuto di firmare messaggi d’intesa, il desiderio comune di sostenere l’eredità benefica della madre continua a spingere entrambi a riconoscere il merito dei giovani premiati attraverso il Premio Diana. Le iniziative separate dimostrano come, pur permanendo un solco profondo tra le parti, la memoria della principessa continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per entrambi i figli, sebbene interpretato attraverso percorsi personali rigorosamente distanti e privi di qualsiasi coordinamento pubblico o riconciliazione istituzionale visibile all’orizzonte attuale della monarchia britannica.

La gestione di queste ricorrenze conferma l’assenza di un piano condiviso e la ferma volontà di mantenere le distanze anche quando in gioco vi è la commemorazione di una figura così centrale per la loro storia personale. Le lettere inviate nel novembre del 2026 rappresentano l’ennesima conferma di un copione ormai consolidato, dove ogni fratello sceglie tempi, modi e canali differenti per fare sentire la propria voce. Nessun segnale di disgelo traspare dalle decisioni prese finora, e l’avvicinamento delle future scadenze legate alla memoria di Diana non sembra destinato a cambiare un equilibrio ormai compromesso in modo definitivo da anni di tensioni familiari e scelte istituzionali profondamente divergenti tra i due protagonisti della casa reale.



