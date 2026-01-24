Mi ha chiesto il test di paternità — poi ha ignorato le mie chiamate mentre partorivo da sola

Io e mio marito siamo stati felicemente sposati per oltre dieci anni.

Ho sempre creduto di avere una relazione ideale, fondata sull’amore sincero.

Ma quello che ha fatto in uno dei momenti più cruciali della nostra vita mi ha fatto dubitare dei suoi sentimenti — e del suo carattere.





Poco prima della nascita di nostra figlia, abbiamo avuto una discussione seria.

All’improvviso, senza alcun preavviso, ha detto che voleva fare un test di paternità una volta nata la bambina.

Non riesco nemmeno a descrivere lo shock che ho provato.

Non c’erano sospetti, motivi, nulla.

Io lavoro part-time da casa, non frequento praticamente nessuno al di fuori della famiglia, e non ho amici uomini — a parte mio fratello.

Quando gli ho chiesto se mi stava accusando di averlo tradito, si è limitato a dire:

“Voglio solo esserne sicuro.”

E ha continuato a insistere.

Lo ripeteva continuamente, fino a quando lo stress ha iniziato a manifestarsi anche fisicamente.

Alla fine, ho deciso di non parlare più con lui e mi sono trasferita per un po’ a casa di mio fratello.

Ero devastata.

In quei giorni cercavo di capire come rimettere insieme i pezzi.

L’ho anche chiamato per provare a parlargli.

Ma lui rifiutava ogni conversazione.

Dopo due giorni, ignorata e umiliata, ho deciso di tornare a casa mentre lui era al lavoro, solo per prendere alcune delle mie cose.

È proprio in quel momento che sono entrata in travaglio.

L’ho chiamato trenta volte. Nessuna risposta.

Allora ho chiamato mio fratello, che ha provato a contattarlo almeno altre sei volte, mentre correva a prendermi per portarmi in ospedale.

È stato un parto traumatico.

La bambina stava già nascendo in macchina, e il medico ha dovuto farla nascere nel furgone di mio fratello.

Io perdevo molto sangue, e una volta in ospedale mi hanno portata subito in sala operatoria.

Mia cognata, che è un’infermiera, ha detto che ha temuto seriamente per la mia vita.

Alla fine ho dovuto subire un’isterectomia.

Era l’unico modo per salvarmi.

Non avevo mai pianificato di avere molti figli, forse nemmeno uno.

Ma mio marito sì — lui sognava una famiglia numerosa.

Adesso sto cercando di creare un legame con mia figlia, ma è difficile.

Il trauma è ancora lì.

Dieci ore dopo la mia prima chiamata, mentre ero ancora sotto effetto dell’anestesia, mio marito ha finalmente richiamato.

La prima cosa che ha chiesto è stata perché non avessi risposto al telefono.

Mio fratello — che in quel momento aveva il mio cellulare — era furioso.

Ha risposto:

“Ciao, sono Derek. Siamo in ospedale. Non ce l’ha fatta.”

E poi ha chiuso la chiamata.

Mio marito è corso subito in ospedale, arrivando proprio mentre mi stavo risvegliando.

È entrato urlando, e la sicurezza ha dovuto scortarlo fuori.

Non ha potuto nemmeno vedere nostra figlia fino al giorno dopo, perché ero incosciente e serviva il mio consenso scritto.

La mia famiglia ha pensato che lo scherzo di Derek fosse crudele, ma tutti abbiamo concordato: se lo meritava.

Derek glielo ripete spesso: ho rischiato la vita perché aspettavamo lui.

Da quel giorno, Derek non riesce nemmeno più a guardarlo in faccia.

Quando le acque si sono un po’ calmate, mio marito ha cercato di scusarsi.

Diceva che non voleva causarmi tutto quel dolore, che voleva solo “essere sicuro”.

Ma le sue parole erano vuote.

Il danno era profondo.

Gli ho detto:

“Come potrei mai fidarmi di te, ora?”

Abbiamo deciso di provare con la terapia di coppia.

Le sedute sono state dure — piene di lacrime, rabbia e verità dolorose.

Un giorno sono crollata e gli ho detto:

“Avevo bisogno di te. E tu non c’eri. Hai scelto i tuoi dubbi invece della tua famiglia.”

L’astio di Derek non è mai svanito.

È rimasto educato per rispetto verso di me, ma la tensione era palpabile.

Ogni incontro familiare era diventato una bomba a orologeria.

Anche mio marito lo percepiva.

E questo ha solo aggravato le difficoltà tra noi.

Col tempo, però, è cambiato.

È diventato più paziente, più presente.

Ha iniziato a dedicarsi davvero a nostra figlia: le dà da mangiare, le cambia i pannolini, la culla per farla dormire.

Fa di tutto per aiutarmi.

Una sera mi ha detto:

“Voglio riconquistare la tua fiducia, Anna. So di aver rovinato tutto, ma voglio rimediare.”

È un percorso lungo, doloroso.

E non siamo ancora guariti del tutto.

Ma nonostante tutto… ho ancora speranza.