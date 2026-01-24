Mi rifiuto di sposare il mio fidanzato dopo quello che mi ha detto sua madre

Io (23 anni) sto con il mio fidanzato (24 anni) da tre anni.

Lo amo—o almeno, l’ho sempre creduto.

La nostra relazione è sempre sembrata solida: ci sosteniamo a vicenda, condividiamo sogni, progetti, tutto il resto.

L’unica cosa che mancava era incontrare sua madre.

Vive fuori stato, quindi non era mai capitata l’occasione… fino a due settimane fa.

E ad essere sincera, ora vorrei non fosse mai successo.





La primissima volta che l’ho incontrata, mi ha subito chiesto se “mi prendevo cura di suo figlio come si deve.”

Ha cominciato a elencare: lo nutro? Gli lavo i vestiti? Pulisco la casa?

Ho risposto di sì, anche se dentro di me bruciava.

Perché io lavoro, studio, e quando torno a casa sono comunque io a cucinare e pulire, mentre lui schiaccia un pisolino o gioca ai videogiochi.

Quando siamo rimaste sole, mi ha chiesto se fossi una “fidanzata casalinga.”

Le ho risposto di no—lavoro e studio.

È lì che ha detto qualcosa che mi ha davvero spaventata.

Mi ha detto che dovevo lasciare il lavoro, abbandonare l’università e “concentrarmi sull’essere una buona moglie.”

Mi ha detto: «Cara, è ora che tu sappia che mio figlio è destinato ad essere il capofamiglia.»

Poi mi ha spiegato che nella loro famiglia esiste una tradizione che va avanti da generazioni: solo gli uomini lavorano e hanno una vita sociale attiva, mentre le donne devono restare a casa e occuparsi della casa e del marito.

Più tardi, a cena, ho detto che volevo diventare avvocato.

Mi ha guardata come se avessi appena annunciato di voler fuggire con un circo.

Poi si è rivolta a lui e ha detto che meritava “di meglio.”

E lui… ha annuito.

Come se quel momento non fosse già abbastanza terribile, una settimana dopo è tornata—con una valigia.

Si è letteralmente trasferita da noi “per un paio di settimane” per “aiutarmi a prepararmi al matrimonio.”

Nel suo mondo, questo significava seguirmi ovunque in cucina per insegnarmi a cucinare “pasti veri”, farmi prediche su quanto spesso una moglie debba passare l’aspirapolvere, e persino tentare di sistemare il nostro armadio per farmi “smettere di vestirmi come un’adolescente.”

Mi sono sentita catapultata in un campo di addestramento domestico di cui non avevo mai chiesto di far parte.

Quella sera, dopo che lei gli ha detto per l’ennesima volta che meritava di meglio—e lui ha annuito di nuovo—ho rotto il fidanzamento.

Ho fatto le valigie e me ne sono andata.

Mi ha chiesto il motivo, e gli ho detto:

«Perché tu credi già di meritare di meglio.»

Lui ha detto che stavo “facendo un dramma per nulla.”

La sua famiglia pensa che io abbia esagerato.

Mia madre dice che dovrei cercare un compromesso e non bruciare i ponti.

Ma io non credo di aver esagerato.

Ho semplicemente preso sul serio le loro parole… e me ne sono andata.

Quindi… ho davvero reagito in modo eccessivo?