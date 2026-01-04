Mi sento terribilmente in colpa: mio marito ha avuto una lite per colpa mia e sto davvero male per questo





Per fortuna, adesso lui sta bene fisicamente e ha già superato l’accaduto. L’altro uomo invece ha preso qualche colpo, ma tutta questa situazione è nata, credo, perché stavo parlando a bassa voce. Io ho 25 anni, mio marito 38, e suppongo che l’altro tizio avesse più o meno 40 anni.





Eravamo andati a provare un nuovo ristorante all’aperto, molto frequentato. L’area per ordinare era coperta, ma il resto del locale era all’esterno. Stavo prendendo da bere quando un uomo si è piazzato davanti a me, in videochiamata FaceTime, proprio davanti ai coperchi e alle cannucce che mi servivano. Ho aspettato un po’, ma lui stava solo parlando e non accennava a spostarsi, così ho detto “scusi” – due volte, visto che non mi aveva sentito. Quando si è mosso leggermente, ho colto l’occasione per prendere un coperchio, senza nemmeno sfiorarlo. A quel punto si è irritato e ha detto sarcastico: “Oh, scusi lei”. Io ho evitato il confronto e ho continuato per la mia strada. Mio marito era a pochi metri di distanza, impegnato a parlare con qualcuno.

Poi l’uomo si è risentito perché l’avevo ignorato e mi ha detto che dovevo imparare a dire “scusi”. Gli ho spiegato che lo avevo già fatto, ma che forse non mi aveva sentito. La situazione è degenerata: ha iniziato a prendermi in giro, chiamandomi “so tutto io” e dicendo che la mia generazione non ha rispetto. Alla fine mi ha spintonata.

Ero sotto shock. Ho iniziato a singhiozzare, non riuscivo nemmeno a rispondere. È vero che ho parlato a bassa voce, ma nulla giustificava una reazione così aggressiva.

Mio marito non ha assistito a tutto, ha solo visto che l’uomo mi aveva spinta e si è subito precipitato. Ne è nata una rissa. Per fortuna non è durata molto: mio marito gli ha dato un paio di pugni prima che qualcuno li separasse.

Il proprietario del ristorante ha assistito alla scena e, incredibilmente, non se l’è presa con mio marito. Anzi, stava quasi per cacciare l’altro. Ha persino pensato che mio marito fosse mio padre, ahah, e ha detto che anche lui avrebbe reagito così se si fosse trattato di sua figlia. Non ha chiamato la polizia e noi ce ne siamo andati subito.

Ora continuo a tormentarmi, chiedendo a mio marito se potrebbero esserci conseguenze. Lui cerca di rassicurarmi, dicendomi di non preoccuparmi. Da quello che so, l’altro tizio non è andato in ospedale… ma mio marito lavora in ambito legale e temo che questo possa ritorcersi contro di lui. Non riesco a smettere di pensarci, non riesco nemmeno a mangiare.

Il pensiero fisso è che avrei dovuto fermarlo prima, riportarlo da me, prima che succedesse qualcosa. Se quell’uomo non mi avesse spinta, mio marito non avrebbe reagito così d’impulso. Non riesco a credere che sia finita in questo modo, anche perché non sono stata per niente maleducata. Quando gli ho detto che avevo già chiesto “scusi”, non l’ho fatto con tono arrogante, ero solo esausta dalla situazione.



