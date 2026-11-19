



Per tutto il tempo che riuscivo a ricordare, la gente si prendeva gioco del mio NASO.





È cominciato alle medie.

I ragazzi mi chiamavano «BECCO», «STREGA» e anche PEGGIO. Alle superiori ero diventata bravissima a fingere di non sentire i bisbigli ogni volta che entravo in una stanza.

Anche da adulta, EVITAVO le foto, voltavo la faccia durante le conversazioni e detestavo incrociare il mio riflesso nelle vetrine dei negozi.

Poi ho conosciuto Daniel.

Mi diceva sempre che ero bella.

«Non hai bisogno di cambiare nulla», diceva ogni volta che parlavo dell’intervento.

Volevo credergli.

Ma dopo anni passati a mettere da parte ogni soldo in più, alla FINE ho fissato la data dell’intervento.

L’operazione è andata bene.

Avevo il viso avvolto nelle bende, gonfio al punto da essere irriconoscibile, e il medico mi aveva avvertita di non giudicare il risultato per diverse settimane.

Daniel è venuto a prendermi in clinica.

Ha sorriso, mi ha tenuto la mano per tutto il tragitto verso casa e a malapena mi ha lasciato portare la mia borsa.

«Ne hai già passate abbastanza», ha detto piano.

Ma quando siamo entrati nel vialetto, qualcosa mi è sembrato… STRANO.

Il salotto era diverso.

All’inizio non riuscivo a capire che cosa fosse cambiato.

Poi me ne sono accorta.

Il grande SPECCHIO sopra il camino era sparito.

Ho aggrottato la fronte.

Mi sono precipitata in corridoio.

Anche lo specchio lì era scomparso.

Mi sono lanciata verso il bagno.

Niente.

Lo specchio dell’armadietto dei medicinali era stato tolto.

Era sparito persino lo specchio a figura intera della nostra camera da letto.

In casa non era rimasta neanche una superficie riflettente.

«CHE COS’È SUCCESSO?» ho chiesto.

Daniel ha distolto lo sguardo.

«Non potevo lasciarli lì.»

«PERCHÉ?»

Ha inspirato a fondo prima di rispondere.

«Per ora non puoi guardarti.»

Ho riso nervosamente.

«Il medico mi ha già detto che sarei stata gonfia.»

«Non è per quello.»

La sua voce sembrava… TERRORIZZATA.

Mi sono avvicinata.

«Che cosa non mi stai dicendo?»

«Durante l’intervento…» Ha aperto la bocca per rispondere…

Poi qualcuno ha BUSSATO alla porta d’ingresso.

Daniel si è immobilizzato.

Non sorpreso.

Non confuso.

Terrorizzato.

Me ne sono accorta subito.

«Chi è?»

Non ha risposto.

Si è sentito un altro colpo.

Tre colpi lenti.

Poi silenzio.

Daniel si è diretto verso la porta.

L’ho afferrato per un braccio.

«Non farlo.»

Mi ha guardata.

Per la prima volta da quando lo conoscevo, ho visto nella sua espressione qualcosa che mi ha spaventata più di ogni altra cosa.

Senso di colpa.

«Resta qui», ha sussurrato.

«No.»

L’ho seguito.

Ha aperto la porta solo di qualche centimetro.

Fuori c’era una donna.

Aveva poco meno di sessant’anni, indossava un cappotto scuro e teneva un piccolo busta contro il petto.

Appena mi ha vista, la sua espressione è cambiata.

Ha guardato il mio viso bendato.

Poi Daniel.

Poi di nuovo me.

«Sei già a casa», ha detto.

Daniel ha deglutito.

«Non avresti dovuto venire qui.»

La donna l’ha ignorato.

Ha guardato dritto verso di me.

«Te l’ha detto?»

Ho sentito lo stomaco contrarsi.

«Detto cosa?»

Daniel si è messo fra noi.

«Ti prego.»

La donna ha scosso la testa.

«No. Ha il diritto di sapere.»

Daniel è impallidito.

Gli sono passata davanti e ho spalancato la porta.

«Chi è lei?»

La donna ha esitato.

«Mi chiamo Rebecca.»

Ha guardato Daniel.

«Ero l’infermiera assegnata al tuo intervento.»

Il cuore mi si è fermato.

L’ho fissata.

«Il medico ha detto che era andato tutto bene.»

«È così», ha risposto Rebecca sottovoce.

«Allora perché è venuta qui?»

Ha lanciato un’altra occhiata a Daniel.

«Perché ho visto qualcosa nella tua cartella clinica che non mi tornava.»

Daniel ha detto subito: «Rebecca, basta.»

Lei ha sussultato.

Quella singola reazione mi ha detto tutto.

Ho guardato mio marito.

«Che cosa hai fatto?»

«Non ho fatto niente.»

«Allora perché hai tolto tutti gli specchi?»

Rebecca si è fatta avanti e mi ha porto la busta.

«Aprila.»

L’ho presa.

Dentro c’era una fotografia.

Le mani hanno cominciato a tremarmi.

Ero io, prima dell’intervento.

Ma non era una fotografia qualunque.

Era stata scattata in casa nostra.

Ho riconosciuto il salotto.

Il camino.

Il divano.

Lo specchio sopra il camino.

E dietro di me c’era Daniel.

Ma non stava guardando me.

Fissava il mio riflesso.

Sul retro della fotografia c’era una data scritta a mano.

Tre mesi prima del mio intervento.

Ho guardato Rebecca.

«Che cosa significa?»

Ha abbassato la voce.

«Tuo marito ha contattato la clinica diverse settimane prima dell’intervento.»

Daniel ha chiuso gli occhi.

«Ha fatto domande sulla tua convalescenza.»

L’ho guardato.

«Che tipo di domande?»

Ha risposto Rebecca.

«Voleva sapere quanto sarebbe rimasto gonfio il tuo viso. Per quanto tempo non saresti stata in grado di riconoscere il risultato definitivo. E se qualcuno avrebbe potuto accorgersi che durante l’intervento era stato modificato qualcosa.»

La stanza sembrava inclinarsi sotto i miei piedi.

Mi sono aggrappata allo stipite.

Daniel ha fatto un passo verso di me.

«Ascoltami.»

Mi sono allontanata.

«Non mi toccare.»

Ha abbassato la mano.

Rebecca ha continuato.

«Il chirurgo si è accorto che le domande erano insolite. Per questo ha ricontrollato personalmente ogni cosa prima dell’intervento.»

«È stato modificato qualcosa?»

La risposta è arrivata subito.

«L’intervento è stato eseguito esattamente come previsto.»

Ho lasciato uscire il fiato che non mi ero accorta di trattenere.

Poi ho guardato Daniel.

«Allora di che cosa si tratta?»

Rebecca ha guardato lui.

«Diglielo.»

Daniel non ha detto niente.

La voce di Rebecca si è addolcita.

«Aveva paura che vedessi qualcosa.»

«Che cosa?»

Ha scosso la testa.

«Non sul tuo viso.»

Mi si è gelato il sangue.

«E allora dove?»

Finalmente Daniel ha parlato.

«In casa.»

L’ho fissato.

Sembrava a pezzi.

«C’è qualcosa che non noti da anni.»

Si è avvicinato al camino.

Poi ha infilato una mano dietro la cornice di legno a cui era stato appeso il grande specchio.

Ne ha tirato fuori un piccolo dispositivo nero.

Una telecamera.

Non riuscivo a respirare.

«Da quanto?»

Daniel ha abbassato la testa.

«Quasi quattro anni.»

L’ho fissato incredula.

«Mi hai spiata?»

La sua risposta è arrivata troppo in fretta.

«Non io.»

Mi si è rivoltato lo stomaco.

«E allora chi?»

Daniel si è seduto.

Ha guardato il pavimento.

«Mio fratello.»

Non capivo.

«Che cosa c’entra tuo fratello con me?»

«È morto quattro anni fa.»

Il silenzio ha riempito la stanza.

Daniel ha proseguito.

«Prima di morire, mi ha detto che era ossessionato da te. Aveva fotografie. Video. Cose che non avevo mai visto.»

Ho fissato la telecamera.

«Perché me l’hai nascosto?»

«Perché me ne vergognavo.»

«Non è una risposta.»

Si è passato una mano sul viso.

«Pensavo che, togliendo tutti gli specchi, avresti smesso di guardarti abbastanza a lungo da darmi il tempo di sbarazzarmi di tutto.»

Ho scosso la testa.

«Sapevi che stava succedendo?»

«Ho trovato le telecamere dopo che ci siamo sposati.»

Quelle parole mi hanno colpita più di ogni altra cosa.

«Lo sapevi?»

«Non sapevo che cosa fare.»

«Avresti potuto dirmelo.»

«Avevo paura.»

«Di che cosa?»

«Di perderti.»

Ho riso amaramente.

«Non hai protetto me. Hai protetto te stesso.»

Daniel non replicò.

Rebecca uscì in silenzio, lasciandoci soli.

Mi guardai intorno, nella nostra casa.

All’improvviso, gli specchi mancanti mi parvero insignificanti.

La vera cosa che non ero riuscita a vedere non era il mio naso.

Era il mio matrimonio.

Per anni avevo creduto che fosse la mia insicurezza a tenermi prigioniera.

Pensavo di aver bisogno di un intervento chirurgico per smettere finalmente di nascondermi.

Ma, ferma lì, capii qualcosa di molto più doloroso.

Per anni mi ero preoccupata di come mi vedevano gli altri.

Non mi ero mai fermata a chiedermi se fossi al sicuro con la persona che avevo accanto.

Daniel si avviò verso la cucina.

«C’è dell’altro.»

Tirò fuori un fascicolo da un cassetto.

Dentro c’erano fotografie, messaggi stampati e appunti che documentavano tutto ciò che aveva scoperto su suo fratello.

Ma c’era un’ultima pagina.

Una dichiarazione scritta a mano.

In fondo c’era una data.

E, sotto, una frase che mi fece intorpidire le mani.

Non aveva agito da solo.

Guardai Daniel.

«Chi altro lo sapeva?»

Lui fissò il foglio.

«Non lo so.»

Poi il suo telefono squillò.

Guardò lo schermo.

La sua espressione cambiò all’istante.

Rispose.

«Pronto?»

Ascoltò.

Impallidì.

Poi abbassò lentamente il telefono.

«Chi era?» chiesi.

«Rebecca.»

«Che cosa ha detto?»

«Ha trovato un’altra telecamera.»

Mi si strinse il cuore.

«Dove?»

Lui guardò verso il corridoio.

«Nella stanza dove tenevi lo specchio a figura intera.»

Fissai la parete spoglia.

All’improvviso la stanza mi sembrò molto più piccola.

Poi Daniel sussurrò qualcosa che mi gelò tutto il corpo.

«Stava ancora registrando.»

Guardai lo spazio vuoto dove un tempo c’era il mio riflesso.

Per anni avevo odiato gli specchi perché mi mostravano tutto ciò che, secondo me, non andava nel mio viso.

Ora capivo.

Il problema non erano mai stati gli specchi.

Il problema era ciò che qualcuno osservava da dietro di loro.

E, per la prima volta nella mia vita, non avevo paura del mio aspetto.

Avevo paura di chi mi stava guardando.



