Mi sono risvegliata da un coma durato quattro mesi e ho scoperto il tradimento supremo di mio marito: un solo tasto segreto ha fatto…





Il risveglio da incubo nella stanza 412





Il battito regolare e asettico del monitor cardiaco fu la prima corda che mi strappò violentemente da quattro mesi di assoluto silenzio sotterraneo.

Bip. Bip. Bip.

Era un suono freddo, da metronomo, del tutto indifferente al fatto che la mia mente avesse trascorso centoventi giorni alla deriva su un oceano buio e frammentato, tra schegge di vetro, cromo contorto e il pungente odore di ozono.

Le palpebre mi sembravano saldate per sempre con piombo e sale secco. Quando finalmente trovai la forza di dischiuderle, la luce fluorescente e crudele della stanza 412 colpì le mie retine ancora impreparate come una lama affilata. Era accecante, asettica e profondamente disorientante.

Provai a deglutire, ma avevo la gola arida come carta vetrata. L’aria della stanza era impregnata di candeggina industriale, alcol isopropilico e qualcos’altro: qualcosa di nauseante, dolciastro, denso e decisamente fuori luogo in un reparto ospedaliero. Una nube soffocante e pesante di tuberosa e ambra. Un profumo firmato, costoso e inconfondibile, che non aveva assolutamente nulla a che fare con un reparto di terapia intensiva.

Poi un lampo di memoria, frastagliato e incandescente, mi trafisse il cranio.

Non era stato soltanto un incidente. La nebbia si diradò, rivelando l’agghiacciante nitidezza di quel pomeriggio. Ricordai l’asfalto viscido della Pacific Coast Highway. Ricordai la pioggia battente che tamburellava sul parabrezza. E, con una chiarezza raggelante e paralizzante, ricordai l’enorme cruscotto digitale della mia Tesla personalizzata illuminarsi all’improvviso di un codice d’errore rosso sangue proprio mentre mi avvicinavo al famigerato tornante a gomito, a strapiombo:

GUASTO AL SISTEMA FRENANTE – CRITICO. BYPASS AVVIATO.

L’auto mi era stata restituita proprio quella mattina. Nathan aveva insistito per portarla lui in officina per la «manutenzione ordinaria», liquidando i miei soliti protocolli di sicurezza.

«Ma guarda un po’», disse con voce pigra dall’angolo in ombra della stanza. «Per una volta i monitor ci avevano preso. La Bella Addormentata ha finalmente deciso di tornare tra i vivi.»

Girai la testa di un solo centimetro verso destra. Quel movimento microscopico sprigionò una vampata rovente di dolore puro lungo le vertebre cervicali, ma mi rifiutai di chiudere gli occhi. Dovevo vedere.

Rilassato sulla poltrona di vinile scadente accanto al mio letto sedeva Nathan Cross, mio marito da sette anni. Non sembrava un uomo che avesse trascorso centoventi giorni in un lutto straziante. Sembrava un uomo in procinto di essere incoronato. Il suo abito sartoriale a tre pezzi, color antracite, era tagliato con una precisione millimetrica e i capelli erano acconciati alla perfezione.

In piedi proprio accanto a lui c’era Chloe Adams, la mia ex assistente esecutiva. Era lei la fonte del profumo di tuberosa; indossava uno scialle di cashmere color crema e sfoggiava un sorriso trionfante, incredibilmente predatorio.

«Piano, Chloe», mormorò Nathan senza alzare lo sguardo, gli occhi che scorrevano su un fitto documento legale appoggiato sulle sue ginocchia. «Le infermiere di notte si innervosiscono parecchio se disturbi i loro preziosi macchinari.»

«Oh, piantala, Nathan», rise Chloe. Il suono era come quello di foglie secche d’autunno che strisciano sul cemento ruvido. Incrociò le braccia e mi guardò dall’alto, come se fossi un insetto morente particolarmente affascinante. «Tanto non senti neanche metà delle gambe, vero, Val?»

Dischiusi le labbra screpolate, assetata d’acqua e disperata di avere risposte. «N… Nathan… i freni…»

Nathan si irrigidì. La sua patina affascinante e impeccabile da uomo della Silicon Valley si dissolse all’istante, lasciando emergere nei suoi occhi scuri qualcosa di freddo, calcolatore e fondamentalmente rettiliano. Si alzò lentamente e si avvicinò alla sponda metallica del letto. Si chinò verso di me, con il viso a pochi centimetri dal mio, e abbassò la voce fino a ridurla a un sussurro aspro, impercettibile ai microfoni ambientali della stanza.

«Sei sempre stata troppo intelligente per il tuo bene, Valerie», sibilò, mentre la malizia gli si riversava addosso a ondate. «Sì, i freni. Un guasto meccanico tragico e imprevedibile. I medici ci hanno detto che la grave ipossia causata dall’incidente ti avrebbe probabilmente lasciata in stato vegetativo permanente. La settimana scorsa ero pronto a staccare la spina, ma il comitato etico dell’ospedale ha imposto un periodo di attesa.»

Si raddrizzò e lanciò una pesante cartellina color manila direttamente sulle mie cosce fasciate. Cadde con un tonfo sordo che mi fece dolere la schiena.

«Sono le pratiche definitive per il divorzio e un accordo per il trasferimento d’urgenza della procura», disse Nathan, tornando al suo solito tono autoritario da sala riunioni. «Ai sensi dell’articolo nove del nostro specifico statuto societario, l’incapacità medica prolungata comporta l’immediata cessazione legale delle funzioni dirigenziali. Adesso l’amministratore delegato di Cross Technologies sono io.»

«Non… hai costruito Aegis Core», sussurrai, lottando contro il dolore lancinante alla gola per riuscire a parlare. «Non capisci… il kernel. L’architettura.»

Chloe si sporse con aggressività oltre la sponda del letto, invadendo il mio spazio. «Non ha bisogno di capire i tuoi codicini da secchiona, tesoro. Nathan è un visionario. Vede il quadro generale. Tu eri solo la meccanica sotto il cofano.»

Nathan estrasse una penna dal taschino della giacca e picchiettò sulla riga della firma del documento che avevo sulle gambe.

«Firma la rinuncia, Valerie. Così cederai ufficialmente le quote di fondatrice che ti restano e trasferirai a me tutti i diritti di proprietà intellettuale», ordinò Nathan.

«No», gracchiai.

Nathan sospirò, con la profonda e condiscendente delusione di chi considera l’altro un caso senza speranza. Si chinò di nuovo, il fiato caldo e fetido contro la mia guancia. «E se non lo fai? Ho la procura sanitaria completa. Ho il diritto legale di decidere le tue cure. Se non premi subito il pollice su questo tampone d’inchiostro, andrò all’infermeria, mostrerò i documenti che mi autorizzano a farlo e ordinerò loro di interrompere immediatamente ogni supporto vitale. Soffocherai lentamente in questo letto prima di mezzogiorno, e io otterrò comunque l’azienda.»

Una morsa di gelo, assai più fredda della soluzione fisiologica che mi scorreva in vena, mi attraversò il corpo, raggelandomi il sangue nel cuore. Non avevano semplicemente orchestrato un’acquisizione ostile. Avevano cercato attivamente di uccidermi e ora tenevano in ostaggio il mio prossimo respiro.

Sotto la fitta nebbia dei sedativi che mi venivano iniettati nel braccio, nella mia mente si formò una calma profonda, glaciale e terrificante. Non piansi. Non supplicai.

Sollevai lentamente, con uno sforzo atroce, la mano destra, che tremava violentemente. Premetti il pollice sul piccolo tampone d’inchiostro nero che Chloe mi porgeva e impressi la mia impronta in fondo al documento.

Nathan sorrise, mostrando un lampo luminoso di denti perfettamente incapsulati, pronto per le telecamere. «Brava ragazza. A mezzogiorno terremo una grande presentazione al Moscone Center per lanciare ufficialmente Aegis Core in tutto il mondo. Goditi la casa di riposo, Valerie.»

Si voltarono all’unisono e uscirono. La pesante porta tagliafuoco si richiuse con uno scatto alle loro spalle, lasciandomi sigillata dentro.

Rimasi distesa nel silenzio sterile e ronzante. Abbassai lo sguardo sul polso sinistro, abbandonato mollemente sulla coperta. Seppellito in profondità sotto la pelle, del tutto impercettibile a occhio nudo o con una normale risonanza magnetica, c’era un microchip RFID biometrico.

Chiusi gli occhi. Mi concentrai interamente sul dolore lancinante, rovente come fuoco, della colonna vertebrale frantumata e costrinsi il corpo a entrare in uno stato di grave iperventilazione. Presi respiri rapidi e superficiali. Il battito cardiaco schizzò alle stelle.

180 battiti al minuto.

Bip-bip-bip-bip!

Il monitor cardiaco sulla parete cominciò a strillare, lanciando un allarme rosso furioso. Ma sapevo che non era l’unico allarme che avevo appena fatto scattare. Da qualche parte, dall’altra parte della città, nascosto in un seminterrato rinforzato, un server privato e pesantemente criptato aveva appena registrato il mio codice univoco di allarme fisiologico.

Dovevo solo pregare un dio in cui non credevo che arrivasse prima degli infermieri.

Capitolo 2: Il fantasma nella macchina

Esattamente quattro interminabili minuti dopo, la pesante serratura di ottone della porta della mia stanza scattò piano dall’esterno. La porta si socchiuse di un dito e una donna scivolò silenziosamente nella stanza, sprangando subito dietro di sé il pesante chiavistello.

Non indossava una divisa da infermiera. Portava un blazer blu navy su misura, i capelli scuri raccolti in uno chignon severo, e stringeva una valigetta rinforzata in fibra di carbonio nero opaco.

Era Elena Vance: la mia migliore amica di sempre, la mia mastina del contenzioso aziendale e l’unica persona al mondo che conoscesse davvero la complessa architettura della mia mente.

Senza dire una parola, estrasse dalla tasca del blazer un piccolo cilindro metallico, svitò il tappo e lo attivò con un clic. La stanza si riempì di un ronzio a frequenza subsonica, appena percettibile. Era un disturbatore di segnale localizzato, di livello militare, che mandò subito in loop le telecamere di sicurezza del corridoio dell’ospedale e disattivò i dispositivi di ascolto ambientale della stanza.

«Valerie», sussurrò Elena, precipitandosi al capezzale. Alla mia vista, la sua abituale compostezza si incrinò. Sbatté la valigetta sul tavolino mobile e aprì i fermi, rivelando un caotico e brillante assortimento di schede madri scoperte, scanner biometrici della retina e un laptop elegante, senza marchio e incredibilmente spesso. «La sequenza del battito ha attivato il server. Mio Dio, Val, sei ridotta malissimo.»

«Non c’è tempo, El», rantolai, trovando nella voce una forza disperata, alimentata dall’adrenalina. «Nathan ha sabotato l’auto. I freni. Ha la mia procura medica. Lancerà Aegis Core a mezzogiorno.»

Gli occhi di Elena si spalancarono per l’orrore e le sue mani si immobilizzarono a mezz’aria sopra la tastiera. «Ti ha estromessa con un colpo di mano mentre eri incosciente? Val, se lancia quel sistema sul mercato globale delle imprese senza che le tue chiavi di cifratura biometriche fungano da cifra—»

«È un interruttore a uomo morto», conclusi al posto suo, con un sorriso cupo e privo d’allegria che mi screpolò le labbra secche. «Aegis è un ecosistema cloud quantistico estremamente sensibile. Impara direttamente dal suo creatore. Se il lancio globale viene avviato senza il mio battito cardiaco in tempo reale e la mia scansione retinica specifica a fungere da cifra principale, il sistema penserà di essere sotto un massiccio attacco informatico da parte di uno Stato. Farà scattare il Protocollo Omega.»

«Renderà inutilizzabili i server di ogni singola azienda Fortune 500 che lo installerà», capì Elena, impallidendo del tutto mentre realizzava la portata catastrofica del disastro. «Cancellerà sistematicamente i loro dati finanziari. Causerà danni per migliaia di miliardi in pochi minuti. Nathan sarà rovinato, sì, ma passerai alla storia come la più grande terrorista informatica del secolo.»

«Ed è proprio per questo che non permetteremo al Protocollo Omega di entrare in funzione», dissi, sforzandomi di sollevarmi appena e trattenendo un grido mentre la colonna vertebrale protestava. «Tirami su, Elena. Collegami.»

Elena non discusse. Non mi disse che era troppo pericoloso. Conosceva quello sguardo. Era lo stesso sguardo iperconcentrato che avevo quando avevamo trascorso settantadue ore filate a programmare nella nostra angusta stanza al MIT per vincere un hackathon.

Sistemò il letto, mentre cercava di ignorare le smorfie di dolore, e mi fissò strettamente alle tempie un elegante cerchio metallico dotato di feedback aptico. Collegò una complessa rete di cavi in fibra ottica dal suo terminale direttamente alla porta dati sulla parete dell’ospedale, instradando il nostro segnale attraverso tre VPN internazionali per nascondere la nostra posizione fisica alla squadra di sicurezza di Nathan.

«La sicurezza informatica della rete dell’ospedale è spazzatura», borbottò Elena, mentre le dita volavano sulla tastiera in un turbine. «Ma devo aggirare i nuovi firewall aziendali di Nathan. Ha bloccato completamente tutte le tue vecchie credenziali di amministratrice. Siamo fantasmi nel nostro stesso sistema.»

«Lui ragiona in termini di password statiche, Elena. Io penso in termini di architettura fluida», dissi, chiudendo gli occhi mentre l’interfaccia neurale si sincronizzava finalmente con le mie onde cerebrali. «Trova la porta sul retro nella subroutine che ho chiamato “Icarus”. È dormiente. Sembra un vecchio file dismesso.»

Immediatamente, righe di codice verde luminoso cominciarono a proiettarsi direttamente sul display retinico del cerchio. Ero tornata. Ero dentro la matrice che avevo costruito dal nulla. Riuscivo a vedere la vasta e tentacolare città digitale di Cross Technologies.

Ma il mio corpo mi tradiva con violenza. L’adrenalina si stava esaurendo rapidamente e l’immenso carico di calcolo necessario per collegare la mia mente cosciente a un server quantistico stava bruciando senza pietà il mio sistema nervoso indebolito e traumatizzato.

Il monitor cardiaco ricominciò a gemere, e stavolta il battito precipitò a livelli pericolosamente, terrificantemente bassi.

«Val, la pressione ti sta crollando!» gridò Elena, lasciando la tastiera e afferrando dalla borsa una siringa di epinefrina già pronta. «Se resti collegata, il carico cognitivo ti farà venire un ictus!»

«Non… non staccarla!» riuscii a dire con voce strozzata, mentre una densa goccia di sangue caldo mi colava dal naso sul camice. Fissavo gli enormi portali digitali della mia stessa azienda. Nathan aveva eretto firewall rozzi, invadenti e costosi, ma riuscivo a vedere le microscopiche giunture nel codice. Mi servivano solo altri dieci secondi per intrecciare senza soluzione di continuità la mia firma biometrica nel comando di lancio.

Cinque secondi. Il codice venne compilato, cercando il mio battito.

Tre secondi. La vista si offuscò in un terrificante mare di rosso e nero.

Un secondo.

«Fatto», ansimai, mentre l’ultima stringa di codice si bloccava al suo posto. La testa mi ricadde pesantemente sui cuscini.

«Valerie!» gridò Elena, lasciando cadere la siringa.

Il monitor cardiaco diventò una linea piatta e emise un suono continuo, acuto e terrificante. Mentre l’oscurità più assoluta si sollevava per inghiottirmi con violenza, l’ultima cosa che sentii fu Elena che mi strappava il camice e mi premeva sul petto il metallo freddo e pesante di un defibrillatore.

Capitolo 3: La scena è pronta

Libera.

L’elettricità mi attraversò come un treno merci fuori controllo, inarcandomi con violenza la schiena spezzata, staccandola dal materasso. Ansimai, inspirando una quantità enorme e disperata di aria sterile, gli occhi spalancati, lo sguardo perso sulle piastrelle del soffitto.

«Bentornata, stronza testarda e geniale», disse Elena, la voce che le tremava violentemente, mentre le lacrime le rigavano il trucco impeccabile. Gettò a terra le pesanti piastre del defibrillatore. «Sei stabile. Sei quasi morta, Val. Ma… ci siamo. Hai accesso root assoluto. Il lancio è tra esattamente venti minuti.»

Rimasi distesa, ansimando forte, mentre sentivo il calore fantasma dell’elettricità irradiarsi ancora tra le costole e giù per le braccia. «Il carico è pronto?»

Elena girò lo schermo del portatile verso di me, regolando l’inclinazione perché potessi vedere. C’era il flusso video in diretta, in alta definizione, intercettato dal Moscone Convention Center di San Francisco.

L’enorme auditorium era gremito, spalla a spalla, di migliaia di giornalisti tecnologici, venture capitalist e titani del settore. L’energia che si respirava nella sala era palpabile persino attraverso lo schermo. Sul gigantesco maxischermo da sessanta piedi sopra il palco, il logo di Cross Technologies brillava d’argento, nitido, autorevole e intoccabile.

«Ho estratto i dati di telemetria criptati dalla scatola nera della tua Tesla prima che gli scagnozzi strapagati di Nathan potessero ripulire i rottami al deposito giudiziario», disse Elena, mentre le dita le volavano sulla tastiera per mettere in coda gli enormi file audio e video. «Ho i registri meccanici che mostrano un’interferenza remota e forzata sul sistema frenante, partita direttamente dall’indirizzo IP dell’ufficio privato di Nathan. Inoltre, ho intercettato il telefono di Chloe due mesi fa. A quanto pare, non è molto brava a cancellare i memo vocali di iCloud in cui discutono esplicitamente dei pagamenti della tua polizza sulla vita.»

Sorrisi. Il movimento mi fece male al viso livido, ma fu magnifico. Era il sorriso di un predatore che aveva appena chiuso la gabbia dall’interno.

Sul monitor del portatile, le luci della sala congressi si abbassarono di colpo. Un basso martellante, dal ritmo cinematografico e simile a un battito cardiaco, fece vibrare gli altoparlanti invisibili.

Nathan Cross salì lentamente sul palco, immerso in un unico, scenografico riflettore bianco. Era l’immagine perfetta dell’aristocrazia della Silicon Valley: ostentava una disinvoltura sicura di sé, con un dolcevita nero, un microfono wireless fissato discretamente alla guancia e le braccia spalancate per accogliere gli applausi fragorosi.

«Benvenuti nel futuro», tuonò la voce di Nathan dagli altoparlanti del portatile di Elena, intrisa di carisma artefatto. «Negli ultimi sette anni, la mia defunta moglie, Valerie, e io abbiamo condiviso un sogno unico, impossibile. Un sogno di un mondo digitale impenetrabile. Sicuro. Sovrano.»

Fece una pausa, chinando il capo in una manifestazione di dolore ostentato, rivoltante e studiata alla perfezione. L’enorme platea piombò nel silenzio, rapita dal vedovo in lutto.

«Oggi Valerie non può essere qui per vedere realizzata la nostra visione suprema», proseguì Nathan, con la voce carica di una falsa emozione. «Ma so, senza alcun dubbio, che ci sta guardando proprio in questo momento. Oggi non lanciamo soltanto un prodotto. Diamo il via a una rivoluzione nella sicurezza informatica. Lanciamo Aegis Core.»

La telecamera inquadrò Chloe in prima fila, mentre applaudiva con eleganza e si asciugava una lacrima finta dall’occhio. La sua borsa Birkin da cinquantamila dollari era appoggiata ai suoi piedi.

«È bravo», mormorò Elena, sinceramente disgustata dalla messinscena. «Questo glielo riconosco. Riuscirebbe a vendere il ghiaccio a un orso polare.»

«Lasciamogli godere il suo momento», sussurrai, osservando il conto alla rovescia rosso sul mio display retinico, perfettamente sincronizzato con il gigantesco timer digitale proiettato sul palco alle spalle di Nathan. «Più in alto salgono la scala, più forte si schiantano al suolo.»

«Tra esattamente sessanta secondi», annunciò Nathan, estraendo dalla tasca della giacca un elegante tablet di vetro trasparente e sollevandolo come una reliquia sacra, «darò il via alla distribuzione globale. Aegis Core si integrerà all’istante con oltre trecento reti aziendali in tutto il mondo, mettendo al sicuro patrimoni per migliaia di miliardi di dollari.»

«Elena», dissi, con una voce fredda, vuota e priva di pietà. «Instrada il mio microfono nell’impianto audio principale del centro congressi. Prendi il controllo del display del suo tablet. Andiamo in diretta.»

«Lo sto instradando», disse Elena. Sul volto le si allargò un sorriso feroce e agghiacciante mentre aggirava l’ultimo firewall. «Hai la parola. Sei in diretta tra tre… due… uno.»

Sul monitor, Nathan sollevò l’indice, tenendolo sospeso con studiata teatralità sul pulsante blu luminoso del tablet di vetro. L’intera folla trattenne il fiato.

Toccò lo schermo.

Non successe nulla.

Nathan aggrottò appena la fronte, il sorriso vacillante. Toccò di nuovo lo schermo, questa volta con più forza. Il pulsante blu sul display tremolò, impazzì e poi, lentamente, l’intero tablet diventò rosso sangue.

Il gigantesco maxischermo da sessanta piedi alle sue spalle lo seguì all’istante. Il logo argenteo di Cross Technologies si sciolse come cera calda, sostituito da una schermata cremisi, abbagliante e accecante, che illuminò tutto l’auditorium.

Un mormorio di autentico smarrimento si propagò rapidamente tra le migliaia di persone presenti. Nathan si toccò l’auricolare; il suo sorriso carismatico svanì del tutto, lasciando il posto a un’espressione di autentico panico frenetico.

«Tecnici? Che succede al display? Sistemate tutto!» sibilò Nathan nel microfono, senza rendersi conto che la sua voce era ancora perfettamente in diretta e riecheggiava per tutta la sala.

Mi sporsi in avanti nel letto d’ospedale, fissando senza battere ciglio la webcam ad alta definizione che Elena aveva montato sul portatile.

«Ciao, Nathan», dissi.

La mia voce, roca ma amplificata da enormi altoparlanti line array, rimbombò nel centro congressi, piombando nel silenzio come una bomba nucleare.

Sul feed in diretta, Nathan indietreggiò davvero barcollando e per poco non inciampò in un monitor da palco. Si voltò di scatto a guardare il gigantesco maxischermo; il volto gli perse all’istante ogni colore.

Lo sfondo cremisi sullo schermo svanì, rivelando il mio viso, trasmesso a cinquanta piedi d’altezza perché lo vedesse tutto il mondo della tecnologia.

Ero esattamente come mi trovavo: livida, malconcia, la pelle pallida, un tubo per respirare fissato saldamente al collo, seduta in un letto sterile di terapia intensiva. Non sembravo una martire tragica. Sembravo un fantasma uscito dalla tomba in cerca di vendetta assoluta.

Nell’auditorium esplose all’istante il caos. I giornalisti si affrettarono da ogni parte. I flash delle macchine fotografiche scattarono in una raffica accecante e convulsa, illuminando il volto terrorizzato di Nathan.

«Valerie?» ansimò Nathan nel microfono ancora acceso, la sua compostezza untuosa e intoccabile ormai del tutto in frantumi. Si voltò freneticamente verso il lato del palco. «Interrompete il collegamento! Qualcuno interrompa quel dannato collegamento, subito!»

«Non puoi interrompere il collegamento, Nathan», tuonò la mia voce, calma, assoluta, riecheggiando come quella di un dio. «Perché Aegis Core non è sotto il tuo controllo. Non lo è mai stato. Tu sei solo il venditore.»

Vidi Chloe in prima fila, mentre tirava fuori freneticamente il telefono, il volto deformato dal terrore puro e incontaminato, quando capì la portata di ciò che stava accadendo.

«Signore e signori della stampa», proseguii, ignorando i gesti concitati di Nathan, gli occhi fissi sull’obiettivo della telecamera, che trasmetteva direttamente all’auditorium. «Mi chiamo Valerie Sterling. Sono la fondatrice, l’amministratrice delegata e l’unica ideatrice di Aegis Core. Quattro mesi fa, mio marito, Nathan Cross, ha cercato di uccidermi disattivando a distanza i freni della mia auto.»

Il sussulto collettivo e inorridito del pubblico, numerosissimo, si sentì persino dagli altoparlanti del portatile. Nathan stava urlando istericamente contro i tecnici del palco, ma Elena li aveva completamente esclusi dalle loro stesse console audio digitali.

«Credeva che il coma fosse una scusa sufficiente per falsificare la mia firma e attuare un’acquisizione ostile», dissi con voce ferma, lasciando che la verità si riversasse sulla folla. «Pensava di poter lanciare alla cieca la mia tecnologia senza le chiavi biometriche principali, cosa che avrebbe innescato un blocco globale della sicurezza e distrutto i server delle vostre aziende. Ma Nathan non è un architetto. È un parassita che non saprebbe scrivere una riga di codice nemmeno per salvarsi la vita.»

«Valerie, ti prego! Smettila!» gridò Nathan disperato nel microfono, rendendosi conto che non aveva assolutamente dove scappare. Le pesanti porte a doppio battente dell’auditorium erano già presidiate dalla sicurezza della struttura. «Ha un crollo psicotico! Il trauma dell’incidente—»

«Diamo un’occhiata ai dati, che ne dite?» lo interruppi con calma. «I dati non hanno crolli psicotici.»

Con un solo, risoluto tocco sulla tastiera di Elena, l’enorme schermo gigante si divise in due.

A sinistra comparvero, in netto contrasto con lo sfondo nero, i registri meccanici pesantemente crittografati della mia Tesla, con l’indirizzo IP remoto e l’ora esatta del comando che aveva causato il guasto ai freni, entrambi corrispondenti direttamente al server dell’ufficio privato di Nathan.

A destra apparve una forma d’onda audio, che brillava di un verde tossico.

La voce di Chloe riecheggiò nell’enorme sala, forte, concitata e cristallina. «È fatta? Se sopravvive, Nathan, il consiglio non accetterà la procura sanitaria. Mi avevi promesso che non sarebbe sopravvissuta all’incidente. Non ho intenzione di finire in prigione per colpa tua.»

Poi la voce di Nathan, fredda e sprezzante, riempì la sala. «Rilassati, Chloe. È in morte cerebrale. Il dottore dice che possiamo staccare la spina entro venerdì senza destare sospetti. L’azienda e il risarcimento dell’assicurazione sono nostri.»

Nel centro congressi Moscone calò un silenzio assoluto, agghiacciante e completo, rotto soltanto dal furioso, incessante scattare delle centinaia di otturatori che documentavano la sua rovina.

Sul palco, Nathan lasciò cadere lentamente il suo tablet di vetro. Si frantumò in mille pezzi sul pavimento di legno. Guardò Chloe in prima fila. Lei stava già indietreggiando, scuotendo la testa, le lacrime che le rigavano il viso mentre i giornalisti puntavano le telecamere su di lei.

Ma non aveva via di scampo.

Dal lato del palco, tre agenti dell’FBI in borghese, avvisati da Elena dieci minuti prima con l’invio di una quantità enorme di dati, entrarono con passo deciso nel cono di luce bianca.

«Nathan Cross», disse l’agente a capo del gruppo, con una voce che risuonò nella sala silenziosa mentre tirava fuori un paio di pesanti manette d’acciaio. «È in arresto per tentato omicidio, frode societaria e intercettazioni illegali di comunicazioni federali.»

Guardai sullo schermo mentre gli agenti gli torcevano con violenza le braccia dietro la schiena e gli stringevano i polsi nelle manette d’acciaio. Alzò lo sguardo un’ultima volta verso l’enorme schermo; i nostri occhi si incontrarono attraverso la distanza digitale. Sembrava piccolo. Patetico. Completamente distrutto.

«Aegis Core è al sicuro», annunciai alla folla sbalordita e silenziosa, addolcendo appena la voce per trasmettere la rassicurazione di una vera leader. «Il lancio ufficiale e stabile avverrà quando tornerò in ufficio il mese prossimo. Grazie per la pazienza.»

Elena premette un tasto sulla tastiera e lo schermo del centro congressi si oscurò all’istante, diventando di un nero nitido e professionale.

Nella stanza 412 tornò il silenzio, ma stavolta non era opprimente né gravoso. Era il meraviglioso silenzio, riecheggiante, di una lavagna completamente ripulita.

Elena si lasciò andare all’indietro sulla sedia di vinile, emettendo un enorme sospiro che sembrava trattenere da quattro mesi. Mi guardò, e sul volto le si allargò un sorriso incredulo, esausto. «Sei una pazza, brillante figlia di puttana. Ce l’hai fatta davvero.»

Mi appoggiai pesantemente ai cuscini, mentre l’enorme scarica di adrenalina cominciava finalmente a presentarmi il conto. Il dolore alla schiena era ancora lì, un promemoria brutale e pulsante di metallo e vetro, ma ormai non aveva più importanza.

«No, Elena», sussurrai, chiudendo gli occhi, con un sorriso sincero sulle labbra. «Ce l’abbiamo fatta.»

Epilogo: Il nuovo regno

Sei mesi sono un periodo lunghissimo nel settore tecnologico. Un’eternità assoluta quando si cerca di ricostruire sistematicamente da zero il proprio corpo e la propria azienda.

Seduta sulla mia sedia a rotelle motorizzata, personalizzata e altamente avanzata, guardavo fuori dalle vetrate a tutta altezza del mio ufficio d’angolo. Sotto di me, la fitta nebbia di San Francisco si riversava sulla baia come una coperta grigia. Le cicatrici chirurgiche sul collo si erano attenuate fino a diventare sottili linee bianche, pallide, e dopo una faticosa fisioterapia avevo riacquistato l’uso delle mani: abbastanza per digitare, abbastanza per programmare e più che abbastanza per comandare.

Nathan patteggiò prima ancora che il caso arrivasse a processo. Davanti alla montagna insormontabile di prove digitali che avevamo reso pubbliche, la sua costosa squadra di avvocati difensori gli consigliò di accettare un accordo per evitare l’ergastolo. Fu condannato a venticinque anni in un penitenziario federale, senza possibilità di libertà condizionale anticipata.

Chloe collaborò con l’accusa in cambio di una pena ridotta a cinque anni, ma era completamente al verde: le sue borse firmate e i suoi gioielli furono venduti all’asta per pagare le esorbitanti spese legali.

Aegis Core fu lanciato con successo tre mesi fa, sotto la mia diretta supervisione. Attualmente protegge i dati sensibili di metà del mondo civilizzato.

Il consiglio di amministrazione, terrorizzato dalle ripercussioni pubbliche e completamente ammirato dalla spietata efficienza con cui ero tornata dall’oltretomba, votò all’unanimità per concedermi il controllo assoluto e incontrastato dell’azienda, riformando lo statuto in modo da garantire che non potessi mai essere estromessa.

Elena fu promossa a direttrice operativa. Ormai non ci limitiamo più a costruire firewall. Costruiamo imperi.

In quel letto d’ospedale imparai una lezione dura e indimenticabile. La fiducia cieca è la vulnerabilità più grande di qualsiasi sistema. Le persone ti sorrideranno a cena mentre calcolano quanto vali, e ti terranno la mano in una stanza d’ospedale mentre pianificano il tuo funerale.

Ma la logica, il codice e la sovranità architettonica assoluta? Quelli non mentono mai.

Non ero più soltanto la meccanica nascosta sotto il cofano. Ero l’Architetta Sovrana. E finalmente la mia fortezza era inespugnabile.

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