Mi sono svegliato all’obitorio: mia moglie ordinava di bruciare il corpo





La vista di quei flaconi di succinilcolina sistemati con cura accanto ai documenti dell’ufficio del registro di Prescott mi ha chiarito l’intera architettura dell’inganno. Vincent Hayes non era un nome a caso: era il precedente proprietario della ditta di trivellazioni fallita tre anni prima nella contea di Yavapai, l’uomo la cui morte improvvisa per arresto cardiaco era stata archiviata senza alcun sospetto, lasciando la sua giovane vedova, presentatasi all’epoca con un altro cognome, come unica beneficiaria dell’assicurazione professionale.





«Non toccare nulla con le mani nude», mi ha intimato Walter, porgendomi uno straccio unto preso dal cassone del suo furgone parcheggiato a ridosso della recinzione. Ho scattato cinque fotografie nitide con il vecchio telefono del custode, inquadrando le ricevute bancarie, la data impressa sull’etichetta del sedativo sintetico e l’estratto conto che mostrava un bonifico recente di quindicimila dollari versato su un conto corrente intestato a mia sorella Connie.

Quella non era una semplice lite familiare per un’eredità contesa: era un’esecuzione concordata al millimetro da tre complici che avevano studiato le mie abitudini per mesi. Mentre riponevo lo straccio, il rumore di una portiera sbattuta con forza ha fatto eco contro il cemento dell’obitorio. Octavio e Leticia stavano uscendo dal corridoio laterale, trascinandosi dietro Connie, che gesticolava furiosa stringendo una cartellina di cartone verde sotto il braccio.

«Ti ho detto che il notaio apre alle nove, Connie!», sibilava Leticia, con il viso tirato dalla rabbia e gli occhi che saettavano nervosamente verso l’ingresso. «Se non chiudi quella bocca e non firmi la rinuncia alla quota dei macchinari pesanti, l’accordo salta e non vedrai un solo dollaro del fondo fiduciario di Arthur». «Tu mi avevi promesso il capannone di Glendale!», ha replicato Connie, fermandosi sul marciapiede sconnesso a pochi passi dalla station wagon.

«Sapevo che Arthur non sarebbe arrivato all’alba, ma non ti lascio scappare con l’intero patrimonio dell’azienda mentre io mi prendo i debiti dei fornitori. Ho tenuto la copia della ricetta che hai fatto firmare a Vance, Leticia. Non sono un’ingenua come mio fratello». Ero fermo dietro il furgone di Walter, a meno di sei metri da loro, sentendo il sangue ribollire con una lucidità feroce che non avevo mai provato in tutta la mia vita lavorativa.

Valerie era la mia unica priorità: dovevo impedire che toccassero i conti intestati al suo fondo universitario prima dell’apertura degli sportelli bancari. Ho fatto cenno a Walter di rimanere accanto alla linea di recinzione e sono uscito dall’ombra del furgone, camminando con passo fermo direttamente verso il vialetto d’accesso. Leticia stava infilando la chiave nella toppa della portiera quando il riflesso della mia figura sul finestrino laterale l’ha fatta gelare sul posto.

Si è voltata di scatto, lasciando cadere la borsa di cuoio sull’asfalto ghiaioso; il rumore del metallo contro la pietra ha interrotto di colpo la discussione tra Octavio e mia sorella. Il colore è svanito dal suo volto in una frazione di secondo, trasformando il trucco della sera precedente in una maschera grigia e informe.

«Arthur…», ha sussurrato, indietreggiando fino a sbattere la schiena contro la portiera della vettura, con le mani tremanti aperte a mezz’aria come se stesse guardando uno spettro uscito dalla terra. Octavio è rimasto immobile, la bocca semiaperta, la mano destra infilata a metà nella tasca del giaccone di pelle, incapace di formulare una sola parola sensata di fronte all’uomo che credeva steso su un vassoio di zinco.

Connie ha fatto due passi indietro, lasciando cadere la cartellina verde: i fogli con le mie firme falsificate si sono sparsi sul marciapiede, svolazzando nella brezza calda del mattino. «Arthur… eri… il medico ha detto che non c’era più battito al ricevimento… noi stavamo solo…», ha balbettato mia sorella, le labbra che tremavano senza controllo, mentre gli occhi le si riempivano di un terrore meschino.

«Stavate decidendo chi doveva incassare i soldi delle trivelle prima che Valerie tornasse a casa», ho detto con una voce calma, piatta, che è risuonata pesante nel silenzio del parcheggio. Non ho alzato le mani, non ho gridato. Mi sono limitato a guardare mia sorella dritto negli occhi: «Quindicimila dollari, Connie. Questo valeva per te la vita dell’unico fratello che ti ha pagato il mutuo per quattro anni consecutivi quando il tuo negozio è andato all’asta».

Octavio ha tentato una mossa disperata, allungando il braccio verso l’interno dell’abitacolo per afferrare il borsone sul sedile, ma Walter è comparso alle sue spalle con una chiave inglese da quaranta centimetri, bloccando lo sportello con un colpo secco contro il montante d’acciaio. «Ferma le mani sul volante se vuoi continuare a usarle, ragazzo», ha detto il vecchio custode con una calma glaciale, posizionandosi in modo da impedirgli qualsiasi via di fuga verso la strada principale.

«Non puoi provare niente, Arthur», ha provato a sibilare Leticia, tentando di recuperare un briciolo della freddezza con cui mi aveva condannato poche ore prima. «È stato un collasso cardiovascolare. Il certificato è registrato. Tu sei legalmente non abile, hai avuto un episodio psicotico, nessuno crederà a una parola di quello che dici». «Le fiale sul sedile posteriore hanno lo stesso numero di lotto del sedativo prescritto a Vincent Hayes prima che morisse a Prescott», ho risposto indicando

l’interno della station wagon attraverso il vetro polveroso. «E il custode ha registrato l’orario esatto in cui sei entrata per chiedere l’accensione anticipata del forno senza attendere il coroner della contea. Il telefono di Walter ha già inviato i file al capitano Gavin della polizia di Phoenix». La parola “Prescott” ha spezzato definitivamente la resistenza di Leticia.

Le sue ginocchia hanno ceduto e si è accasciata contro il parafango dell’auto, scivolando sulla polvere mentre le sirene di due pattuglie di pattuglia si facevano sentire in lontananza, salendo rapide lungo la superstrada verso l’uscita dell’obitorio. Octavio ha alzato le mani sopra la testa senza che nessuno glielo chiedesse, appoggiando i palmi contro il tetto della vettura con lo sguardo fisso sull’asfalto, consapevole che la loro catena di truffe e omicidi simulati era arrivata al capolinea.

Connie è caduta in ginocchio tra i documenti sparsi, cercando di raccogliere i fogli della procura con le dita che le tremavano visibilmente, piangendo senza lacrime nel tentativo grottesco di compiacermi: «Arthur, ti prego, mi avevano minacciata, dicevano che se non collaboravo avrebbero preso la mia casa, io volevo solo proteggere Valerie, devi credermi, sono tua sorella…».

«Mia sorella è morta sei anni fa insieme a mia moglie», ho detto voltandole le spalle senza toccare un solo foglio di quella messinscena burocratica. «Non farti trovare nel raggio di cinquanta chilometri dalla mia azienda quando uscirai dall’aula di tribunale, perché presenterò ogni singola fattura dei bonifici che ti ho versato come prova di estorsione aggravata».

Le due auto della polizia sono entrate nel piazzale sollevando una nuvola di ghiaia bianca, bloccando l’uscita con le luci d’emergenza accese. Il sergente Torres, che conosceva il mio cantiere da oltre vent’anni per i rifornimenti idrici della caserma, è sceso dall’abitacolo con la mano sulla fondina, guardando prima me, ancora vestito con i pantaloni da cerimonia spiegazzati, e poi i tre individui bloccati contro la station wagon.

«Arthur? Che diavolo sta succedendo qui? Alla centrale è arrivata una segnalazione di decesso confermato dal tuo indirizzo privato», ha esclamato Torres, squadrando Leticia accasciata a terra e Octavio con le braccia tese verso il cielo. «Abbiamo una pattuglia che stava andando a prelevare tua figlia al terminal dei pullman». «Sono vivo, sergente», ho risposto con fermezza, indicando la vettura di Octavio e la cartella verde ai piedi di Connie.

«E questi tre hanno cercato di farmi bruciare vivo dopo avermi somministrato un paralizzante muscolare durante il banchetto di nozze. Nel bagagliaio troverete le prove dell’omicidio di Vincent Hayes a Prescott e la procura falsa preparata da mia sorella per svuotare i conti societari prima delle nove del mattino». Gli agenti hanno impiegato meno di cinque minuti per perquisire l’auto, rinvenendo la borsa termica con i farmaci ospedalieri, i moduli di rilascio contraffatti e una serie di documenti

d’identità falsi con le foto di Leticia sotto tre nomi diversi. Octavio è stato ammanettato per primo contro il cofano caldo della pattuglia; non ha opposto alcuna resistenza, limitandosi a sputare sulla ghiaia una bestemmia sorda rivolta alla sorella per non aver fatto sparire il calice d’oro dal tavolo degli sposi. Leticia è stata sollevata di peso da un’agente donna, con le braccia strette dietro la schiena e lo sguardo vitreo puntato verso il vuoto, mentre Connie continuava

a urlare invocando il mio perdono dal sedile posteriore della seconda auto di servizio, implorandomi di ritirare le accuse prima che i giornalisti locali arrivassero sul posto. Non ho risposto a nessuna delle sue suppliche; sono rimasto fermo a guardare gli sportelli che si chiudevano con un tonfo metallico definitivo. Walter mi si è avvicinato, porgendomi un bicchiere di carta con del caffè caldo preso dalla sala d’aspetto: «Dovresti andare a prendere la ragazza prima che senta qualche

notizia alla radio locale. Il mondo si muove veloce con queste storie». Ho stretto la mano del custode, una presa forte e silenziosa tra due uomini che avevano visto il fondo di una fossa prima del tempo: «Ti devo la vita, Walter. E l’azienda Mendoza non dimentica mai chi ha tenuto la schiena dritta quando gli altri scavavano».

«Pensa a tua figlia, Arthur. Il resto è solo carta straccia e ferraglia», ha risposto il vecchio, rimettendosi la chiave inglese nella tasca laterale della tuta da lavoro e avviandosi con passo lento verso l’ingresso di servizio della struttura per riprendere il suo turno di guardia. Sono salito sul taxi chiamato dal sergente Torres venti minuti dopo, lasciando dietro di me il piazzale dell’obitorio mentre il sole dell’Arizona saliva implacabile sopra le montagne di pietra rossa.

Alle otto e mezza in punto sono sceso davanti alla banchina tre del terminal degli autobus di Phoenix, proprio mentre il torpedone proveniente da Flagstaff apriva le porte per far scendere gli studenti del campus. Valerie è scesa per terza, con lo zaino da trekking pesante sulle spalle e la chitarra infilata nella custodia di tela, cercando con lo sguardo tra la folla di pendolari e genitori.

Quando i suoi occhi hanno incrociato i miei, ha aggrottato la fronte per un secondo, notando i miei vestiti sgualciti e l’assenza della fede d’oro sulla mano sinistra con cui le facevo cenno di avvicinarsi. «Papà? Cosa ci fai qui vestito da matrimonio?», ha chiesto lasciando cadere la borsa a terra e stringendomi forte le braccia intorno al collo, sentendo il calore vivo del mio respiro contro la sua spalla.

«Leticia mi aveva mandato un messaggio dicendo che saresti rimasto a riposare fino a domani sera». «Andiamo a casa, Valerie», le ho risposto prendendo la sua valigia con la mano sinistra, dove il segno rosso dell’anello strappato cominciava già a sbiadire all’aria secca del deserto. «Abbiamo del lavoro arretrato da sbrigare ai pozzi e un po’ di spazzatura da portare fuori dal capannone». Non c’era altro da aggiungere. Eravamo vivi, il cantiere era nostro, e nessuno avrebbe più toccato la nostra terra.



