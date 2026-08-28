



L’uomo mascherato ha richiuso la valigetta con un clic metallico che è risuonato come una sentenza definitiva nel silenzio tombale della nostra camera. “Soggetto 412?” ho biascicato, sentendo la lingua pesante e la vista che iniziava ad appannarsi ai bordi, un segno inequivocabile che il sedativo stava facendo effetto anche su di me. Silas si è avvicinato al mio lato del letto, sovrastandomi con la sua figura scura e sterile. Ha tirato fuori un piccolo scanner portatile e lo ha passato sopra il collo di Sienna, che ha emesso un debole bip elettronico proprio sotto la mandibola.





Il terrore si è trasformato in nausea pura quando ho capito che mia moglie aveva un microchip sottopelle, qualcosa che non era un semplice dispositivo di tracciamento medico. Silas ha sorriso maliziosamente, anche se la maschera nascondeva la bocca, i suoi occhi si sono stretti in una piega di crudele superiorità. “Pensavi davvero che una donna così perfetta potesse innamorarsi di un modesto architetto come te senza un motivo preciso? Eri il suo custode ignaro, Brooks. Il paravento ideale per nasconderla ai radar della concorrenza internazionale.”

Mentre parlava, Sienna ha emesso un gemito soffocato e le sue palpebre hanno iniziato a tremare freneticamente, come se stesse lottando per riemergere da un abisso di oscurità chimica. Silas le ha premuto un batuffolo di cotone sulla vena, con un gesto che sembrava quasi premuroso, se non fosse stato per la freddezza glaciale dei suoi movimenti. Ho cercato di allungare una mano verso lo smartphone sul comodino, sperando di chiamare la polizia o almeno di attivare l’allarme silenzioso, ma Silas è stato più veloce e ha schiacciato il mio polso contro il materasso.

“Non peggiorare le cose. Se chiami qualcuno, dovrò procedere con l’eliminazione del testimone, e non è nei protocolli della Sterling,” ha ringhiato, aumentando la pressione finché non ho sentito le ossa scricchiolare. In quel preciso istante, Sienna ha aperto gli occhi. Ma non erano gli occhi dolci di mia moglie che mi guardavano con amore ogni mattina. Erano vitrei, privi di riconoscimento, carichi di una ferocia animale che non avevo mai visto in nessun essere umano. Ha guardato me, poi ha guardato Silas, e le sue prime parole mi hanno distrutto.

“Silas? Sei in ritardo. Brooks ha iniziato a sospettare della colazione già da una settimana,” ha detto lei con una voce metallica, perfettamente lucida, sedendosi sul letto come se non fosse mai stata drogata. Mi sono sentito mancare il respiro, come se fossi stato scaraventato fuori da un aereo in corsa. Sienna non era la vittima. Sienna era complice di quell’uomo e della Fondazione Sterling. Tutto il nostro amore, i nostri progetti di avere un bambino, le promesse sussurrate nel buio… era tutto parte di un esperimento di cui io ero la cavia.

Le pareti della nostra camera da letto, decorate con le stampe che avevamo scelto insieme in un mercatino di Portobello Road, sembravano improvvisamente chiudersi su di me come le sbarre di una cella. Guardavo Sienna — o chiunque fosse quella donna — e cercavo disperatamente una traccia della persona che amavo, ma vedevo solo un’estranea fredda che discuteva della mia “eliminazione sociale” con un chirurgo clandestino. La sensazione di tradimento era così densa che potevo quasi sentirne il sapore metallico in bocca, superando persino l’intontimento dei farmaci che mi stavano ancora circolando nelle vene come veleno lento.

“Cosa significa che ho iniziato a sospettare?” ho chiesto, la voce che mi usciva roca e strozzata, mentre cercavo di rimettermi seduto con la schiena contro la testata del letto. Sienna si è girata verso di me, scostandosi i capelli castani dalle spalle con un gesto automatico, ma i suoi lineamenti sembravano diversi, più duri, privi di quella morbidezza che mi aveva fatto innamorare follemente. Non mi guardava con odio, ma con una pietà professionale che era infinitamente peggiore della rabbia; ero un esperimento fallito, un dato statistico che stava per essere cancellato dal database.

“Brooks, sei stato un partner eccellente per la fase di osservazione comportamentale, ma il tuo profilo psicologico è diventato troppo instabile dopo la morte di tuo padre,” ha spiegato lei, parlando come se stesse leggendo un rapporto clinico. “La Sterling aveva bisogno di testare la mia capacità di integrazione in un ambiente familiare ad alto stress emotivo senza compromettere l’obiettivo primario. Ma ora che hai iniziato a fare domande sul mio passato e a cercare registri che non esistono, il protocollo di sicurezza si è attivato automaticamente.”

Silas ha iniziato a caricare una nuova siringa con un liquido trasparente, mentre io realizzavo l’enormità della menzogna in cui avevo vissuto per mille giorni. Mio padre non era morto per un attacco cardiaco naturale; probabilmente era stato eliminato perché aveva scoperto qualcosa su di lei, qualcosa che io avevo ignorato per cecità sentimentale. Ogni cena, ogni vacanza, ogni momento di debolezza che avevo condiviso con lei era stato analizzato, registrato e inviato a una centrale operativa di cui ignoravo l’esistenza. Ero stato un marito, lei era stata una spia biotecnologica di nuova generazione.

“Chi sei veramente?” ho urlato, cercando di trovare la forza di scendere dal letto, ma le mie gambe hanno ceduto non appena i piedi hanno toccato il pavimento di parquet. Silas mi ha guardato con un’espressione di fastidio, facendo cenno a Sienna di aiutarlo a immobilizzarmi per l’iniezione finale che avrebbe cancellato i miei ricordi degli ultimi tre anni. “Sono il frutto di trent’anni di ricerca genomica, Brooks. Il nome Sienna appartiene a una ragazza morta in un incidente stradale dieci anni fa, di cui ho assunto l’identità legale,” ha risposto lei senza un briciolo di emozione.

Proprio mentre Silas si avvicinava con l’ago puntato verso la mia carotide, un boato improvviso ha scosso l’intero edificio, seguito dal suono stridulo degli allarmi antincendio. Silas si è bloccato, voltandosi verso la finestra panoramica dove si vedevano i riflessi di luci blu e rosse che danzavano sui vetri dei grattacieli vicini. “I russi. Ci hanno trovati,” ha sussurrato Sienna, scattando in piedi con una rapidità sovrumana e afferrando una pistola nascosta dietro la cornice di un quadro sopra il letto. La Fondazione Sterling non era l’unica a giocare a quel gioco mortale di scacchi genetici.

In un istante, la camera da letto è diventata un campo di battaglia. Silas ha mollato la valigetta e ha estratto un’arma d’ordinanza, mentre Sienna si posizionava davanti alla porta, pronta a rispondere al fuoco. Non ero più una cavia da eliminare, ero diventato improvvisamente l’unica merce di scambio rimasta in quella stanza. La porta è stata abbattuta da una carica esplosiva e uomini in tenuta tattica nera sono irrotti sparando all’impazzata. Ho visto Silas cadere all’indietro, colpito in pieno petto, mentre il sangue macchiava irrimediabilmente le nostre lenzuola immacolate.

Sienna ha risposto al fuoco con una precisione letale, abbattendo i primi due intrusi con colpi secchi alla testa, muovendosi tra le ombre della stanza come un fantasma programmato per uccidere. Mi sono trascinato sotto il letto, cercando riparo tra la polvere e il terrore, mentre i proiettili fischiavano sopra la mia testa distruggendo tutto ciò che chiamavo casa. In quel caos, ho visto Sienna lanciare una granata fumogena e afferrarmi per la maglia, trascinandomi verso la scala antincendio esterna con una forza fisica che non apparteneva a una donna della sua stazza.

“Sei la mia polizza assicurativa, Brooks. Finché sei vivo e hai il mio DNA addosso, la Sterling non può distruggere questa unità,” mi ha urlato all’orecchio mentre scendevamo i gradini di metallo sotto la pioggia battente di Seattle. Non c’era più amore nei suoi gesti, solo necessità strategica. Siamo arrivati nel vicolo sul retro, dove un van nero con il motore acceso ci aspettava. Sienna mi ha spinto dentro brutalmente, chiudendo la portiera e ordinando all’autista di partire a tutta velocità verso il porto, ignorando le sirene della polizia che convergevano verso il nostro palazzo.

Per tre giorni mi hanno tenuto rinchiuso in un container nel porto di Tacoma, senza cibo e con poca acqua, mentre Sienna e i suoi superiori negoziavano il mio destino e il trasferimento dei dati genetici. Ho passato ore a piangere, non per la fame o per la paura, ma per la consapevolezza che l’uomo che ero stato era morto in quella camera da letto. Tutto ciò che credevo vero era cenere. Il quarto giorno, Sienna è entrata con un vassoio di cibo e uno sguardo che sembrava quasi… umano. Si è seduta di fronte a me, togliendosi la giacca tattica sporca di fango e olio.

“Hanno accettato il patteggiamento, Brooks. Verrai rilasciato domani mattina in un parco pubblico a Vancouver con una nuova identità e una somma di denaro sufficiente per ricominciare,” ha detto, evitando di guardarmi negli occhi. “Ti verrà iniettato un siero che simulerà un’amnesia parziale post-traumatica. Diranno che sei stato vittima di un rapimento durante una rapina in casa finita male.” L’ho guardata, cercando un briciolo di rimorso, un segnale che quei tre anni insieme avessero significato qualcosa anche per lei, ma la maschera era tornata saldamente al suo posto.

“Mi hai mai amato, Sienna? Anche solo per un secondo, fuori dal protocollo?” le ho chiesto, la mia voce era un sussurro rotto dalla disperazione. Lei è rimasta in silenzio per un tempo che è sembrato infinito, fissando le sue mani sporche di sangue altrui. Poi si è alzata, dirigendosi verso l’uscita del container, ma prima di chiudere il portone metallico si è voltata. “L’amore è una reazione chimica complessa che distorce i dati, Brooks. Il protocollo non lo prevede. Ma… mi sono dimenticata di cancellare le foto della nostra vacanza in Maine dal server. Forse è stato un bug del sistema.”

Il giorno dopo mi sono svegliato su una panchina di Stanley Park, col sole che mi bruciava il viso e la testa che martellava come se qualcuno avesse usato un trapano nel mio cervello. Non ricordavo chi fossi, né perché avessi una cicatrice fresca sul collo, ma nelle tasche del mio cappotto ho trovato un passaporto col nome di Caleb Vance e una chiavetta USB con un unico file protetto da password. La password era la data del nostro anniversario di matrimonio, un numero che continuava a rimbombarmi nella mente nonostante l’amnesia indotta che stava cercando di cancellare tutto.

Ho aperto il file in un internet café di periferia e quello che ho visto ha ribaltato ancora una volta la mia realtà. Non erano solo foto. Erano le prove dei crimini della Fondazione Sterling, i nomi dei politici corrotti, i dossier sugli esperimenti genetici condotti su civili ignari come me. E alla fine del documento, c’era un breve video di Sienna, registrato segretamente poche ore prima del mio rilascio. “Brooks, se stai vedendo questo, significa che sono stata resettata o eliminata. Usa queste informazioni per distruggerli. Eri tu il custode, ma ora sei il carnefice.”

La vendetta è diventata l’unica ragione della mia nuova vita come Caleb Vance. Ho passato i successivi due anni nell’ombra, collaborando con i servizi segreti internazionali per smantellare l’impero della Sterling pezzo dopo pezzo, usando ogni informazione che Sienna mi aveva lasciato come un’arma di distruzione di massa. Ogni volta che un laboratorio veniva chiuso, ogni volta che un dirigente finiva in manette, sentivo di onorare la memoria della donna che avevo amato, sperando che da qualche parte, in un corpo diverso o con una memoria cancellata, lei potesse sentire che la giustizia stava arrivando.

Oggi vivo in una piccola baita in Alaska, lontano dai chip e dai protocolli, con il rumore del vento come unica compagnia. Ho cambiato il mio volto con la chirurgia plastica e nessuno sa che Brooks è ancora vivo, un fantasma che osserva il mondo attraverso uno schermo criptato. Ma a volte, la notte, mi capita di svegliarmi di colpo, toccandomi il collo e cercando la mano di Sienna nel buio. Sento ancora l’odore del gelsomino e del fumo di sigaretta, e in quei momenti capisco che nessuna amnesia potrà mai davvero guarire la ferita di chi è stato amato da una bugia perfetta.

La Fondazione Sterling è caduta, i suoi segreti sono di dominio pubblico, ma io sono rimasto intrappolato in questo limbo di identità rubate e ricordi falsificati. Guardo la foto della nostra vacanza in Maine, l’unica cosa che ho stampato, e vedo il sorriso di Sienna. Sembra così reale, così pieno di vita. Forse quel “bug del sistema” di cui parlava era la verità più profonda di tutte: che nemmeno la tecnologia più avanzata può impedire a un cuore, anche se programmato, di provare qualcosa che assomiglia terribilmente al dolore della perdita. Siamo polvere di stelle e codici binari, anime in cerca di una casa che forse non è mai esistita davvero se non nei nostri sogni più belli.

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