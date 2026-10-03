Mi sveglio dal coma: mio nipote mi supplica di chiudere gli occhi





Pagina 1 di 2 Continua a leggere → 1 2

L’odore acre dell’inchiostro sintetico mi saliva alle narici mentre le dita di Greg stringevano il mio polso con una presa rigida, quasi metallica. Potevo sentire la carta bollata sfiorare il dorso della mia mano sul lenzuolo ruvido, mentre il ronzio costante della pompa d’infusione scandiva i secondi di quell’inganno consumato a pochi centimetri dal mio viso apparentemente incosciente.





“Sbrigati, Greg, l’infermiera del turno serale rientra tra dieci minuti per il controllo dei parametri,” sibilò Lisa, picchiettando l’unghia laccata di bordeaux contro il quadrante d’oro del suo orologio. “Una volta depositato questo modulo alla cancelleria tutelare, nessuno potrà contestare l’amministrazione straordinaria dei beni immobiliari di mia madre.”

Fu in quel momento che Toby si scagliò contro il tavolino con tutto il peso del suo corpicino magro. Il carrello metallico slittò rumorosamente sulle ruote, facendo cadere la boccetta d’inchiostro sul linoleum bianco e mandando in frantumi la caraffa di vetro dell’acqua. “Non toccarla! Non le farai fare quello che hai fatto a mia madre!” urlò il bambino con una rabbia disperata, piantandosi davanti al letto con le braccia spalancate.

Greg indietreggiò spaventato, guardandosi le scarpe sporche di liquido nero, mentre Lisa afferrò Toby per il bavero della maglietta con una ferocia inaudita, sollevandolo quasi da terra. “Brutto moccioso viziato, ringrazia il cielo che non ti ho già spedito nell’istituto minorile di Savannah! Chiudi quella bocca o ti assicuro che la tua nonna non si sveglierà mai più da questo letto!”

Non potevo più tacere. Il dolore muscolare alle costole e la debolezza del coma si dissolsero all’istante, cancellati da un’ondata di adrenalina e furore primordiale che solo una madre e una nonna possono conoscere. Aprii gli occhi di scatto, afferrai con la mano sinistra il cavo del pulsante di chiamata d’emergenza schiacciandolo con tutta la forza residua, e con la destra strappai l’ago della flebo dal braccio, puntando l’indice insanguinato dritto contro il viso di mia figlia.

“Lascia immediatamente quel bambino, Lisa,” dissi con una voce profonda, roca ma tagliente come una lama d’acciaio che squarciò l’aria della stanza.

Lisa rimase paralizzata, con la mano ancora stretta sulla maglietta di Toby. Il suo viso, solitamente curato e impassibile, si decompose in una smorfia grottesca di terrore puro, mentre il colore le abbandonava le guance lasciandola bianca come un lenzuolo. “Mamma… tu… eri in coma irreversibile… il dottore ha detto che non rispondevi agli stimoli corticali…”

“E tu speravi che non mi svegliassi mai più, vero?” risposi sollevandomi a fatica sui gomiti, ignorando la vertigine che mi faceva girare le pareti attorno. “Volevi i soldi del fondo fiduciario che tua sorella aveva vincolato per gli studi di Toby prima di andarsene per sempre. Sei venuta qui a rubare l’impronta di un cadavere prima ancora che il mio cuore si fermasse.”

Greg fece un passo verso la porta cercando di far scivolare la cartellina con i documenti contraffatti dentro la propria borsa di pelle, ma l’allarme del pulsante medico aveva già attivato la luce rossa lampeggiante sopra lo stipite esterno. Due infermieri e il dottor Miller, il primario di neurologia d’urgenza, fecero il loro ingresso nella stanza a passo di corsa, seguiti da un agente di sicurezza dell’ospedale.

“Cosa sta succedendo qui dentro?” domandò con fermezza il medico, bloccandosi sorpreso alla vista della mia postura eretta. “Signora Vance! Si è ripresa! Non dovrebbe muoversi, ha subito un grave trauma cranico e…”

“Dottor Miller, chiami immediatamente la polizia di contea e blocchi questi due individui,” lo interruppi senza distogliere lo sguardo da Lisa. “Questi signori stavano tentando di estorcermi una firma disgiunta mentre ero priva di sensi, e c’è dell’altro. Molto altro.”

Toby, liberatosi dalla stretta della zia, si rifugiò tra le mie braccia sul letto, tremando come una foglia al vento. Con le dita unte e le lacrime che gli rigavano le guance, tirò fuori dalla tasca interna del suo zainetto di scuola un piccolo registratore vocale digitale, uno di quelli che gli avevo comprato l’anno prima per le lezioni di musica alle elementari.

Visualizzazioni: 142

Pagina 1 di 2 Continua a leggere → 1 2



