



La prima cosa che mi spaventò non fu che mia figlia fosse stata esclusa dalla festa per i 16 anni della sua migliore amica.





Fu il modo in cui mio marito mi disse di non chiedere perché.

Emma era seduta sul pavimento della sua camera, accanto all’abito rosa pallido che Sophie aveva scelto per lei.

«Possiamo restituirlo?» chiese.

Guardai l’abito appeso alla porta dell’armadio.

Tre settimane prima, Sophie glielo aveva accostato in un camerino e aveva sorriso.

«Nelle foto sarai sempre al mio fianco.»

Sophie era la migliore amica di Emma fin dall’asilo. Per undici anni avevano trascorso insieme le estati, indossato costumi di Halloween abbinati e parlato di iscriversi ad alcuni degli stessi college.

Emma aveva aiutato a organizzare la festa per i 16 anni, dalle decorazioni alla playlist, fino agli abiti.

Aveva persino passato tre mesi a preparare per Sophie un album con una foto per ogni anno della loro amicizia.

Poi erano stati spediti gli inviti.

E Emma non ne aveva ricevuto uno.

All’inizio aveva riso.

«Sophie probabilmente si è dimenticata di mandarmelo.»

Ma venerdì quasi tutti i ragazzi della loro classe erano stati invitati, persino ragazze con cui Sophie parlava a malapena.

Emma no.

I suoi messaggi restavano senza risposta. Le sue chiamate finivano in segreteria. A scuola, quando Sophie la vedeva arrivare, si girava dall’altra parte.

Ora Emma era seduta accanto a quell’abito, con gli occhi rossi.

«Voglio solo sapere che cosa ho fatto di sbagliato.»

«Magari non hai fatto niente, Em.»

«E allora perché si comporta in modo così crudele con me?»

Mark comparve sulla soglia prima che potessi rispondere.

Era sempre stato bravo a stare accanto a Emma quando era giù di morale. Si sedette sul pavimento e le porse un braccio.

Emma si appoggiò a lui.

«Perché lo fa, papà?»

«Non lo so, tesoro.»

Qualcosa nella rapidità della sua risposta mi insospettì.

«Forse ho detto qualcosa», sussurrò Emma.

«Non l’hai fatto.»

«Come fai a saperlo?»

Mark esitò.

«Perché chi butta via 11 anni di amicizia senza spiegare il motivo è quello che si sta comportando male.»

Emma ricominciò a piangere.

Mark la abbracciò.

«A volte le persone ti deludono. Non sempre puoi rimediare.»

Lo guardai.

«Sembri piuttosto sicuro che non si possa rimediare, Mark.»

I suoi occhi si volsero verso di me.

«Sto cercando di aiutarla, Nina.»

Mi alzai.

«Chiamo Sophie.»

La mano di Mark si fermò sulla spalla di Emma.

«Nina, no.»

Fu allora che lo notai davvero.

«Perché no?»

«Hanno 16 anni. Lascia che Sophie abbia un po’ di tempo.»

Emma si asciugò il viso. «Mamma, non costringerla a invitarmi.»

«Non lo farò. Ma non ti lascerò passare un’altra notte a chiederti se hai fatto qualcosa di sbagliato.»

Uscii in corridoio e chiamai Sophie.

Mark mi seguì fino alla porta.

«Nina.»

Alzai un dito.

«Non adesso.»

Sophie rispose al terzo squillo.

«Pronto?»

La sua voce era guardinga.

«Sophie, sono Nina. Ti prego, non riattaccare. Emma pensa di averti ferita.»

«Non è colpa sua! Non ha fatto niente!»

Rispose così in fretta che mi raddrizzai.

«E allora perché la eviti?»

Silenzio.

«Sophie?»

La sua voce si abbassò.

«Dovresti chiederlo a tuo marito.»

Guardai verso la camera da letto.

Mark era ancora lì, in piedi.

«Chiedilo a Mark.»

Strinsi il telefono tra le dita.

«Che cosa ha fatto?»

«Probabilmente non ti dirà la verità.»

«Quale verità?»

La voce di Sophie si incrinò. «Riguarda quello che ha fatto a me… e a mia madre.»

«Dava dei soldi a mia madre.»

La mia mente corse a qualcosa di terribile.

«Non è quello», disse subito Sophie. «Niente del genere.»

«Allora che cosa è successo?»

«Ci ha aiutato. Poi ha fatto in modo che ci pentissimo di averglielo permesso.»

Prima che potessi chiederle altro, sussurrò: «Mi dispiace per Emma.»

Poi la chiamata si interruppe.

Rimasi lì per qualche secondo.

Quando mi voltai, Mark non c’era più.

Lo trovai di sotto con Emma.

Mark le porse una tazza di cioccolata calda e le mise un braccio intorno alle spalle.

«Chi ti tratta così non ti merita.»

Mi fermai a metà delle scale.

Sapeva perché Sophie era sparita. Forse non conosceva ogni dettaglio, ma ne sapeva abbastanza.

Volevo delle risposte, ma Emma stava già soffrendo. Non avrei trasformato il nostro soggiorno in un’aula di tribunale prima di aver capito che cosa fosse successo.

Dopo che mia figlia fu andata a letto, trovai Mark in cucina.

«Quanti soldi hai dato a Helena?»

Si bloccò.

Per mezzo secondo, il suo viso rimase impassibile.

Poi disse: «Non è una relazione.»

«Non ti ho chiesto se lo fosse.»

«Nina…» «Quanti?»

Lasciò cadere lo strofinaccio nel lavandino.

«Helena ha passato un anno difficile.»

Aspettai.

«Dopo la separazione le servivano i soldi per la cauzione. Poi le si è rotta la macchina.»

«E hai pagato tu?»

«L’ho aiutata.»

«Con i nostri soldi.»

«Non ci siamo mai chiesti il permesso per ogni singolo dollaro.»

Era vero. Ero cresciuta sentendo i miei genitori litigare per ogni dollaro, così mi ero promessa che il mio matrimonio sarebbe stato fondato sulla fiducia.

A quanto pare, Mark aveva imparato quanto potesse essergli utile.

«Perché non mi hai detto che si trattava di Helena?»

«Si vergognava.»

«Questo spiega il suo silenzio, non il tuo.»

La mascella gli si irrigidì. «Volevo proteggere la sua dignità.»

«Sono tua moglie, Mark. E ora Emma è l’unica ragazza che non è stata invitata al compleanno di Sophie, quindi non si è trattato solo di un favore privato.»

Si massaggiò la fronte.

«Helena ha deciso all’improvviso che ero diventato una specie di problema.»

«Perché?»

«Ha smesso di volere i miei consigli. Sui soldi, su Sophie, sulla scuola, sul college.»

«E quando ha smesso di volerli?»

Contrasse le labbra.

«Vai a parlarle, allora, Nina.»

«Lo farò.»

«Bene.»

Si avviò verso le scale, poi si fermò.

«E prima di decidere che sono un mostro, ricordati di una cosa. Helena mi ha chiesto aiuto più di una volta.»

Mi voltai.

«Ha continuato a tornare da te?»

«Sì.»

«Per i soldi?»

La storia cambiava prospettiva.

Non bastava a scagionarlo.

Ma era sufficiente a farmi smettere di fingere che Helena non avesse avuto alcun ruolo.

La mattina dopo andai in macchina a casa sua.

Helena aprì la porta prima che bussassi una seconda volta.

«Quante volte hai chiesto soldi a Mark?»

Il suo viso cambiò espressione.

«Quattro.»

Una volta dentro, ammise che i soldi erano serviti per la cauzione, la macchina, una bolletta e il programma estivo di Sophie.

«Glieli hai chiesti ogni volta?»

«Le prime tre. L’ultima volta si è offerto lui.»

«Perché non me l’hai detto?»

«La prima volta mi vergognavo. Dopo, ogni pagamento rendeva più difficile dirtelo.»

Capivo. Ma non mi piaceva.

«Emma si è addormentata piangendo per due notti.»

Helena abbassò lo sguardo.

«Lo so.»

«Allora perché tutto questo è costato a Emma l’amicizia di Sophie?»

Helena si sedette.

«Non sono stati i soldi.»

«È cambiato tutto quando Mark ha cominciato ad aiutare Sophie a pensare al college.»

«Ha solo 16 anni.»

«Ed era già spaventata perché tutti gli altri sembravano sapere cosa fare. Mark faceva liste con lei, parlavano dei corsi e delle future domande di ammissione. Poi le promise che, se fosse stata ammessa a una scuola che amava, la caparra d’iscrizione non sarebbe stata un ostacolo. Le disse che avrebbe avuto delle possibilità, che suo padre fosse presente oppure no.»

Alla fine mi sedetti.

«Gliel’ha promesso?»

Helena annuì.

«Poi ha cominciato a comportarsi come se quella promessa gli desse diritto di voto. Voleva dire la sua sui corsi di Sophie, sulle scuole, persino su cosa avrebbe dovuto studiare.»

«E tu gli hai detto di no.»

«Gli ho detto che aiutarla non lo rendeva suo padre.»

«E poi?»

«Ha annullato il pomeriggio che avevano programmato per parlare del college. Poi anche quello successivo.»

Helena mi porse il telefono.

In un messaggio, Mark aveva scritto:

«Forse è meglio che d’ora in poi ti occupi tu delle cose per il college.»

Un altro diceva:

«Dopo tutto quello che ho fatto, mi aspettavo un po’ più di fiducia.»

Guardai Helena.

«Perché Emma non era stata invitata?»

«Perché avevo detto a Sophie di non invitarla.»

«Perché fare una cosa del genere alle nostre figlie?»

«Non potevo rischiare che venisse Mark.»

«Quindi hai usato Emma per evitarlo.»

Helena chiuse gli occhi. «Sì.»

«E Sophie ti ha supplicata di non farlo.»

Helena era stata ferita. E aveva ferito anche mia figlia. Potevano essere vere entrambe le cose.

«Ho sbagliato», disse. «Mi sono fatta prendere dal panico e ho fatto pagare a Sophie un problema da adulti.»

«Anche a Emma.»

Non ero pronta a perdonarla.

Ma le credevo.

Prima di andarmene, dissi: «Mandami i messaggi.»

Helena alzò lo sguardo.

«Perché non permetterò più agli altri di dirmi che aspetto ha il mio matrimonio.»

A casa controllai i nostri conti cointestati. I pagamenti c’erano, a distanza di mesi l’uno dall’altro e con causali vaghe: aiuto a un’amica, prestito temporaneo.

Ricordai di avergli baciato una guancia dopo uno di quei pagamenti e di avergli detto: «Sei un brav’uomo.»

Poi Emma entrò in cucina.

«Papà ha dato dei soldi a Helena?»

Chiusi il portatile.

«Chi te l’ha detto?»

«Vi ho sentiti ieri sera.»

Mark comparve alle sue spalle.

«Nina, volevo spiegarti.»

Emma guardò prima l’uno, poi l’altra.

«È per questo che Sophie ci odia?»

«No.»

Mark sospirò.

«Emma, Helena aveva bisogno di aiuto. Per ora ti basta sapere questo», disse Mark.

Emma lo guardò. «Quindi hanno preso i tuoi soldi e Sophie ha comunque deciso che non ero abbastanza importante da essere invitata al suo compleanno?»

«No», dissi prima che Mark potesse rispondere.

Lui mi guardò.

«Il problema non era che avesse bisogno di aiuto», spiegai a Emma. «Helena avrebbe dovuto parlarmi dei soldi. Ma tuo padre ha anche cominciato a comportarsi come se aiutarla gli desse il diritto di decidere per Sophie.»

Emma fissò Mark. «Decidere cosa?»

«Del college. Dei corsi. Di cosa avrebbe dovuto studiare.»

«Le ho dato dei consigli», disse Mark.

«E quando Helena ha smesso di seguirli, tu hai smesso di aiutare Sophie.»

«Ho detto che l’avrei aiutata se avessi potuto.»

Emma abbassò la voce. «Hai davvero detto a Sophie che l’avresti aiutata con il college? Anche con la caparra? Papà, con me non ne abbiamo mai parlato…»

Mark esitò.

«Le ho detto che avrei fatto il possibile.»

Emma guardò me.

«Quindi non mi odiava.»

«Mi ha solo lasciato credere che fosse così. Per colpa tua.»

Emma si asciugò il viso e uscì dalla cucina senza aggiungere altro.

Non appena fu salita di sopra, mi voltai verso Mark.

«Sai qual è la cosa peggiore?»

Aveva l’aria sfinita. «E adesso, Nina?»

«Per circa cinque minuti, ieri sera, ho pensato che potessi avere una relazione con Helena.»

Il suo volto si indurì.

«E in qualche modo, questa cosa è peggio.»

Mi fissò.

«Non lo pensi davvero.»

«Sì, invece.»

«Nina, non l’ho mai toccata.»

«Non sto parlando di quello.»

Mi avvicinai.

«Hai aiutato una donna in difficoltà, poi hai trattato la sua gratitudine come se fosse un permesso. Hai fatto delle promesse a sua figlia e ti sei tirato indietro quando Helena ha smesso di lasciarti guidare la situazione.»

«Non è andata così.»

«Allora spiegami perché ogni tua generosità finisce con qualcuno che ti deve qualcosa.»

Tacque.

Continuai.

«E adesso sono qui a chiedermi quante volte tu abbia fatto lo stesso con me.»

Il suo volto cambiò.

«Fatto cosa?»

«Mi hai fatto credere che una cosa fosse una mia scelta, quando avevi già deciso quale dovesse essere la risposta giusta.»

«Nina, dai.»

«No. Dico sul serio.»

Indicai le scale.

«Abbiamo costruito una famiglia in questa casa. Mi fidavo di te con i nostri soldi, con Emma, con le decisioni che credevo prendessimo insieme. Ora Helena mi dice che cercavi di controllare la sua vita facendo favori, e dovrei credere che quell’istinto si fermasse davanti alla sua porta?»

Mark abbassò la voce.

«Non ti ho mai controllata.»

«Forse non come hai cercato di controllare Helena.»

Lo guardai negli occhi.

«Ma stasera, per la prima volta nel nostro matrimonio, mi chiedo se non me ne sia accorta perché eri più bravo a farlo sembrare una forma di premura.»

Non ebbe una risposta pronta.

«Domani passeremo insieme in rassegna tutti i conti», dissi. «E finché non avrò deciso cosa fare, niente altri prestiti privati, favori o promesse che coinvolgano i nostri soldi.»

«Mi stai punendo.»

«No. Sto eliminando la parte in cui non so a cosa sto acconsentendo.»

Più tardi quel pomeriggio, Helena mi telefonò.

«Sophie ha detto a un’amica perché Emma non era stata invitata. La voce si sta spargendo.»

«Che cosa farai?»

«Pensavo di annullare la festa.»

Sentii Sophie in sottofondo.

«Mamma, no. Mi hai già fatto perdere Emma per questa storia. Ti prego, non portarmi via anche la festa.»

Helena tacque.

Poi disse: «Credo di aver peggiorato tutto.»

«È così.»

«Ma puoi smettere di decidere per Sophie solo perché hai paura di Mark.»

«Credo di aver peggiorato tutto.»

Helena espirò.

«E se Emma non volesse venire?»

«Allora Sophie dovrà sentirlo dire da Emma.»

Ci fu una pausa. «Hai ragione.»

Quella sera Emma scese le scale con indosso il vestito rosa pallido.

Stringeva l’album al petto.

«Sono ancora arrabbiata», disse.

«Puoi essere arrabbiata e andarci lo stesso.»

Annuì una volta.

«È quello che farò.»

Alla festa, Sophie uscì prima che arrivassimo alla porta.

Guardò Emma e scoppiò subito a piangere.

«Mi dispiace.»

Emma rimase dov’era.

«Mi hai lasciato credere che mi odiassi.»

Sophie si asciugò le guance.

«Perché era diventato tutto un disastro e non sapevo come spiegartelo senza raccontarti cose che non spettava a me raccontare.»

La voce di Emma tremò. «Potevi dirmi che non dipendeva da me.»

«Avrei dovuto.»

Sophie abbassò lo sguardo.

«Dopo che i miei genitori si sono separati, la mamma aveva paura in continuazione. Le bollette, la macchina, tutto. Tuo padre ci ha aiutate e, per un po’… ho smesso di sentire che tutto potesse crollarmi addosso.»

Il volto di Emma si addolcì.

«Mi aveva fatto credere di avere qualcuno dalla mia parte», aggiunse Sophie. «Poi la mamma ha smesso di seguire i suoi consigli e, all’improvviso, è sparito anche l’aiuto.»

Guardò Emma.

«Odiavo quello che aveva fatto. E odiavo il fatto che, nonostante tutto, mi sentissi ancora grata per ciò che aveva fatto prima.»

Gli occhi di Emma si riempirono di lacrime.

«Avresti dovuto dirmelo.»

«No, Sophie, intendo dirmelo davvero. Mi sarei arrabbiata. Avrei pianto. Ma non ti avrei incolpata per aver avuto bisogno di aiuto.»

Sophie si coprì la bocca.

«Ti saresti arrabbiata. Avresti pianto.»

Sophie sbatté le palpebre.

«Per cosa?»

«Per aver quasi deciso che tua madre si era approfittata di mio padre. Per aver trasformato tutto in una questione di chi doveva cosa a chi, prima di sapere quanto foste spaventate entrambe.»

Sophie scosse la testa.

«Non lo sapevi.»

«Per aver quasi deciso che tua madre si era approfittata di mio padre.»

«L’ho pensato lo stesso.»

Per un attimo, nessuna delle due parlò.

Poi Emma le porse l’album dei ricordi.

Sophie lo aprì alla prima pagina, dove avevano cinque anni e mancavano loro i denti davanti.

«Mi sei mancata», sussurrò Sophie.

«Anche tu mi sei mancata.»

«Mi sei mancata.»

«Possiamo sistemare le cose?»

Emma la guardò.

«Non stasera.»

Il volto di Sophie si rabbuiò.

Emma le prese la mano.

«Stasera cominciamo e basta.»

Entrarono insieme.

Un minuto dopo, Helena uscì.

«Mi dispiace, Nina.»

«Tornerai a casa?»

Guardai verso la mia macchina.

Per diciassette anni avevo confuso il mantenere la pace con il proteggere la mia famiglia.

Non l’avrei più fatto.

«No», dissi.

«Dove vai?»

«In un posto dove posso riflettere senza che nessuno mi dica cosa dovrei perdonare.»

Per una volta, non avevo bisogno delle spiegazioni di Mark, dei sensi di colpa di Helena o delle risposte di chiunque altro.

Salii in macchina.

Qualunque cosa fosse successa dopo, non avrei più avuto paura di fare domande.



