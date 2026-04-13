



Mia suocera disse senza alcun pudore: «Non c’è posto per te nella nostra crociera di lusso». Quello che non avrebbe mai immaginato… è che quella nave era di mio padre.





La tavola piombò nel silenzio nello stesso istante in cui Mercedes lasciò cadere la forchetta sul piatto.

— Non sei invitata — sputò, con un sorriso soddisfatto, di quelli che non cercano di ferire… ma di umiliare.

Sentii la gola chiudersi.

Non fu solo vergogna.

Fu rabbia trattenuta.

Di quella che brucia dentro, ma non si scioglie in lacrime.

…

Eravamo nel suo appartamento a Polanco, a Città del Messico: tovaglia di lino, candele, vino costoso, tutto molto “perfetto”. Santiago, mio marito, guardava il suo bicchiere come se il Cabernet potesse inghiottirlo. Mio cognato Emilio alzò un sopracciglio, divertito. Mio suocero, Don Ernesto, si limitò a sospirare, rassegnato.

— Sono tua nuora, Mercedes — dissi lentamente, cercando di non far tremare la voce —. Sono sposata con tuo figlio. In quale parte della “famiglia” non rientro?

— Nella parte in cui non sei una di noi — replicò lei, fissandomi negli occhi —. Non hai i nostri gusti, né la nostra… educazione. Hai avuto la fortuna di sposare Santiago, ma questo non ti dà il diritto di salire su una crociera a cinque stelle come se niente fosse.

Notai Santiago agitarsi sulla sedia.

— Mamma, per favore… — mormorò, quasi sottovoce.

— Santiago, tesoro, sai che è meglio così — disse lei, cambiando tono solo per parlare con lui, dolce, quasi tenera —. Valeria va in ansia con queste cose. E poi ci sono tante regole, etichetta, cene di gala. Non vorrà mica sentirsi a disagio.

Non era che non potessi andare. Era che lei non voleva che io andassi. La differenza bruciava.

Mi trattenni a stento dal ridere amaramente. Se solo avesse saputo.

Fin da piccola avevo imparato a tacere sulla mia famiglia. Non per vergogna, ma per stanchezza. Nessuno si aspetta che la figlia del proprietario di una delle più grandi compagnie di navigazione del Messico si presenti in jeans, senza gioielli e con scarpe da ginnastica bianche. Preferisco ascoltare prima, osservare come si comportano le persone quando credono che tu sia “nessuno”.

— Avete già comprato i biglietti? — chiesi, fingendo curiosità.

— Certo — rispose Mercedes —. Suite con balcone, itinerario nei Caraibi messicani. Un’esperienza esclusiva. Non è fatta per tutti.

Sorrisi. Stavolta davvero.

— Bene. Con quale compagnia?

— Azul del Caribe Cruises — rispose Emilio, orgoglioso —. La migliore. Tuo… come si chiamava? Ah, sì, tuo padre lavora in qualcosa che ha a che fare con le navi, vero? Magari li conosce perfino.

Sentii un formicolio sulla nuca.

— Sì, qualcosa ne so — risposi.

Presi il cellulare con calma, senza perdere il sorriso. Notai che Mercedes mi osservava, infastidita.

— Che cosa stai facendo? — mi chiese.

— Sto per chiamare la centrale della compagnia — dissi, componendo un numero che sapevo a memoria da quando avevo quindici anni —. Solo per chiedere una cosetta.

Santiago mi guardò, confuso.

La chiamata partì al secondo squillo.

— Centrale di Azul del Caribe Cruises, buonasera — risuonò la voce professionale dell’operatrice.

— Salve, Andrea — dissi —. Sono Valeria Torres Ibarra. Mi passa il direttore generale, per favore.

Dall’altra parte calò il silenzio.

— Certamente, signorina Valeria, un momento.

Mercedes aggrottò la fronte.

— Direttore generale? — mormorò.

La voce profonda di mio padre riempì il salone, filtrata dal vivavoce del cellulare.

— Valeria? Va tutto bene, tesoro?

Sostenni lo sguardo di mia suocera.

— Ciao, papà. Sì, tutto bene. Ho solo bisogno che tu mi faccia un favore con alcuni biglietti della crociera…

E a tavola l’atmosfera si tese come una corda sul punto di spezzarsi.

— Biglietti della crociera? — ripeté mio padre —. Dimmi.

Feci un respiro profondo.

— Voglio cancellare alcune prenotazioni precise per la crociera ai Caraibi che parte sabato da Veracruz. Suite con balcone. A nome di Mercedes de la Cruz, Santiago de la Cruz ed Emilio de la Cruz.

Santiago quasi si strozzò con il vino.

— Valeria, che cosa stai facendo? — sussurrò.

Mercedes si sporse in avanti, indignata.

— Non ti azzardare…

— Certo, posso controllare subito — rispose mio padre, serio —. Dammi un minuto.

Il silenzio di quei secondi pesò più di tutto il menù. Sentivo la pelle accapponarsi, ma la voce mi usciva calma. Mercedes mi guardava con un misto di paura e rabbia.

— Valeria, questo non è divertente — disse, giocherellando con il tovagliolo —. Non puoi parlare con il direttore generale così, come se niente fosse.

— Posso — risposi senza distogliere lo sguardo —. È mio padre.

La parola “padre” cadde sulla tavola come una pietra. Don Ernesto alzò la testa per la prima volta in tutta la serata.

— Tuo… padre? — chiese, incredulo —. Ricardo Torres Ibarra? Il proprietario di Azul del Caribe?

Annuii.

— Proprio lui.

Mercedes rimase impietrita. Le sue mani, così curate, tremarono leggermente.

La voce di mio padre tornò dal vivavoce.

— Ecco le prenotazioni. Vedo tre cabine di lusso collegate alla vostra suite, tutto il pacchetto VIP. Che cosa vuoi che faccia esattamente?

Mi sistemai sulla sedia.

— Cancellale tutte, papà. E annota nel sistema che qualsiasi prenotazione futura a nome di Mercedes de la Cruz e accompagnatori dovrà essere confermata personalmente da te o da me.

— Ricevuto — disse lui, senza fare una sola domanda in più —. Ne sei sicura?

Guardai Mercedes.

— Assolutamente sì.

— Fatto — si sentì il rumore rapido dei tasti —. Le prenotazioni sono state cancellate. Riceveranno una notifica via e-mail tra pochi minuti. Altro, tesoro?

E per la prima volta… nessuno a tavola sapeva che cosa dire…

Parte 2…

— Sì. Ho bisogno di una nuova prenotazione, stessa data, stesso itinerario. Una suite per me. Solo per me.

Santiago aprì la bocca, ma non disse nulla.

— Perfetto — disse mio padre —. Ti metterò nella suite migliore della nave. Poi ti invio la conferma. Vai da sola?

Guardai Santiago. I suoi occhi erano pieni di una miscela complicata di vergogna, paura e… un po’ di ammirazione.

— Per il momento sì, papà.

— D’accordo. Ti chiamo dopo. Ti voglio bene.

— Anch’io, papà.

Riagganciai. Il silenzio che seguì fu così profondo che si sentiva il ticchettio dell’orologio dell’appartamento.

Doña Mercedes fu la prima a reagire.

— Questa è una mancanza di rispetto intollerabile — sputò, rossa in volto —. Chi credi di essere per lasciarci senza vacanze?

— Ho solo fatto lo stesso che hai fatto tu — risposi, stringendomi nelle spalle —. Mi hai avvisata che non sono la benvenuta nella tua crociera di lusso in famiglia. Io mi sono solo assicurata che nemmeno tu lo fossi nella crociera della mia famiglia.

Don Ernesto si passò una mano sul viso, come se fosse invecchiato di colpo di dieci anni.

— Mercedes, qui ci è sfuggito tutto di mano — mormorò.

Santiago alzò la voce per la prima volta.

— Mamma, quello che hai detto è stato umiliante — disse, serio —. E davanti a me. Davanti a mia moglie.

— Io volevo solo il meglio per te! — protestò lei.

— No — ribattei —. Volevi ciò che si adattava meglio al tuo orgoglio.

Mi alzai lentamente, raccogliendo la borsa.

— Valeria, aspetta — disse Santiago —. Parliamo.

— Lo faremo — risposi —. Ma non qui. Non mentre tua madre continua a essere convinta di poter decidere chi merita di viaggiare e chi no.

Guardai Mercedes un’ultima volta, mentre lei mi fissava come se fossi un’estranea che aveva appena distrutto il suo piccolo mondo perfetto.

— Buona serata — dissi.

E uscii dall’appartamento, sapendo che il vero conflitto era appena cominciato.

Due giorni dopo, l’e-mail di conferma di Azul del Caribe Cruises brillava sullo schermo del mio cellulare mentre preparavo la valigia. Una sola valigia piccola, vestiti comodi, un paio di abiti per la cena di gala… e niente più. L’idea di salire sulla crociera da sola non mi inquietava più. Mi dava sollievo.

Suonarono il campanello. Era Santiago.

Entrò con l’aria di chi non dormiva da giorni.

— Posso entrare? — chiese.

Annuii. Restò a guardare la valigia aperta sul letto.

— Quindi te ne vai davvero — disse.

— Certo che me ne vado. Avevo pensato di restare a Città del Messico a piangere, ma poi mi sono ricordata che c’è una jacuzzi con vista sul mare che mi aspetta.

Accennò un sorriso stanco.

— Mia madre è furiosa — confessò —. Dice che hai rovinato le sue vacanze.

— Le tue vacanze — lo corressi —. Anche tu contavi su quella crociera.

Santiago si sedette accanto a me.

— È proprio questo il peggio — ammise —. Ero entusiasta del viaggio… ma mi fa ancora più male il modo in cui ti ha trattata. E il fatto che io sia rimasto zitto.

Non dissi nulla. Sapevo che lui lottava tra due lealtà fin da quando ci eravamo conosciuti.

— Le ho parlato — aggiunse —. Le ho detto che, finché continuerà a trattarti come se fossi un’intrusa, io non starò più al gioco. È diventata isterica, come puoi immaginare. Ma questa volta non mi sono tirato indietro.

— E cosa ti aspetti che io faccia con questa informazione? — chiesi, guardandolo dritto negli occhi.

— Niente — rispose —. Solo… che tu lo sappia. E che voglio venire con te.

Questo non me l’aspettavo.

— Con me? — ripetei.

— Ho chiamato tuo padre — spiegò —. Gli ho chiesto scusa per come sono andate le cose e gli ho domandato se posso prenotare un biglietto per conto mio, senza che lo paghi l’azienda.

— E lui che ti ha detto?

— Che sei tu a decidere.

Mi immaginai mio padre, serio, mentre diceva: “Questo lo devi parlare con mia figlia”. Sorrisi senza volerlo.

— E perché vuoi venire? — chiesi —. Davvero. Senza frasi fatte.

— Perché sono stanco di fare da ponte tra la tua dignità e l’orgoglio di mia madre — disse, diretto —. Perché non voglio un matrimonio in cui tu debba sempre sopportare e io guardi sempre dall’altra parte. E perché, se qualcuno merita quella crociera, sei tu, non lei.

Ci pensai per un momento. Non c’era perdono automatico, né un finale perfetto. Solo una decisione.

— C’è una condizione — dissi infine.

— Qualsiasi condizione.

— Se vieni, questo viaggio è nostro. Non di tua madre, né della tua famiglia. Non parleremo di lei, né faremo piani per accontentarla. Vieni come mio marito, non come il figlio di Mercedes.

Santiago annuì senza esitare.

— D’accordo.

Nel porto di Veracruz, la nave si ergeva immensa davanti a noi. Il logo di Azul del Caribe brillava al sole. Potevo immaginare Mercedes, a casa, mentre rileggeva ancora e ancora l’e-mail di cancellazione. Potevo immaginare la sua rabbia. Ma non aveva più lo stesso peso.

Al momento dell’imbarco, il personale ci salutò chiamandomi per nome. Alcuni mi conoscevano da quando ero adolescente e accompagnavo mio padre durante le ispezioni.

— Benvenuta a bordo, signorina Valeria — disse il direttore dell’hotel —. E lei deve essere Santiago. Piacere di conoscerla.

Salimmo nella suite. Il mare si stendeva oltre il vetro, azzurro e tranquillo. Santiago si avvicinò alla ringhiera del balcone.

— Ora capisco perché tuo padre ne sia così appassionato — commentò.

— Non è una brutta vita — risposi.

Mentre la nave iniziava ad allontanarsi dal molo, il mio cellulare vibrò. Un messaggio da un numero sconosciuto: «Non ne hai il diritto. Non finirà così. — Mercedes». Spensi il cellulare senza rispondere.

Non era una fine. Era solo un nuovo inizio. Mercedes avrebbe continuato a essere Mercedes. Io avrei continuato a essere me stessa. La differenza era che, per la prima volta, avevo fissato un limite chiaro.

Guardai Santiago.

— Brindiamo — dissi —. Alle crociere in cui si è davvero i benvenuti.

Alzammo i calici mentre Veracruz diventava sempre più piccola in lontananza.

E ora lo chiedo a te, che stai leggendo questo:

Se fossi stato al mio posto, avresti cancellato i loro biglietti o li avresti lasciati godersi la crociera? Pensi che porre limiti in questo modo migliori le cose o alimenti soltanto il conflitto? Scrivimi nei commenti che cosa avresti fatto tu.

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